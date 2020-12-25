Как оформлять сотрудников до 15 июня 2021 года

Долгожданный Указ Президента РФ от 15 декабря 2020 г. № 791 продлил действие применяемых с 15 марта 2020 года временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции до 15 июня 2021 года.

Разъясним основные положения, из Указа которые особенно важны для работодателей:

иностранцам и принимающей стороне не нужно продлевать сроки временного пребывания, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания, сроки действия свидетельства о временном убежище, в случае если сроки истекают в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года;

течение сроков добровольного выезда все также приостановлено;

нет административного выдворения за пределы Российской Федерации и депортации.

До 15 июня за иностранными гражданами сохраняется право на получение (переоформление) патента, минуя стандартные сроки подачи документов и цели въезда.

Разрешения на работу иностранным будут выдаваться со сроком действия по 15 июня 2021 года.

Если срок визы иностранца истек в период с 15 марта по 15 июня 2021 года, то она то все равно считается действительной для выезда из России в течение 2021 года.

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с уважением, «Альянс ТМ».