Какие компании проверит Роструд: где искать списки

Проверка может прийти в любую организацию — неважно, нанимает она иностранных работников, или нет. Но, если у вас работают иностранцы, то и количество документов, которые может запросить инспектор, больше, и интерес к вашей организации выше. Кстати, при проведении плановых проверок Трудинспекцией применяется риск-ориентированный подход. Это значит, что проверяют не всех подряд. Все работодатели разделены по группам риска. Для каждой группы риска установлена своя периодичность проверок.

Все эти «проверочные правила» прописаны в нескольких нормативных актах. В частности, это:

Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства, утвержденном постановлением Правительства от 01.09.2012 № 875;

Правила отнесения деятельности юрлиц и ИП к определенной категории риска, утвержденные постановлением Правительства от 17.08.2016 № 806;

Приказ Роструда от 13.06.2019 № 160 «Об утверждении Административного регламента осуществления надзора за соблюдением трудового законодательства».

Ориентируясь на эти документы, разберемся, кому грозят проверки Трудинспекции, и как часто.

Категории риска

Выделяются несколько категорий риска в зависимости от показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда. Речь идет о таких ценностях, как жизнь и здоровье работников, трудовые права работников, связанные с невыплатой в установленный срок зарплаты.

Значение показателя потенциального риска определяется по специальной формуле. Она включает в себя очень много составляющих.

Делают эти сложные расчеты трудинспекторы конечно не вручную.

Определение категорий риска работодателей осуществляется автоматически подсистемой планирования АСУ КНД.

Система анализирует:

отчеты Роструда, которые содержат данные о травматизме и задолженности по зарплате);

данные ФНС, полученные по системе межведомственного электронного взаимодействия (о численности работников, дате госрегистрации, виде экономической деятельности).

На сайте Роструда до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, размещается информация о работодателях, деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного рисков.

Что касается других категорий риска, то по ним списки не публикуются. Но по запросу юрлица или ИП инспекция труда предоставит информацию о присвоенной его деятельности категории риска.

При отсутствии решения об отнесении к определенной категории, деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя считается отнесенной к категории низкого риска.

Кстати, если вы не согласны с присвоенной вам группой, можно подать заявление в Роструд с просьбой пересмотреть решение.

Планы проверок

Проведение плановых проверок работодателей в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска — один раз в 2 года;

для категории значительного риска — один раз в 3 года;

для категории среднего риска — не чаще чем один раз в 5 лет;

для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в 6 лет;

для категории низкого риска — никогда.

Ранее в Административном регламенте (Приказ Роструда № 160) была норма о публикации планов проверок на следующий год до 10 ноября текущего года. Эти планы публикуются на страницах сайта Роструда по каждому региону.

Например, вот планы проверок:

Однако в этом году Административный регламент обновился и норму о публикации планов на сайте Роструда оттуда убрали.

Между тем некоторые ГИТ все же по старой памяти планы на 2021 год опубликовали. Например, на сайте ГИТ по Санкт-Петербургу такой план есть.

Но в любом случае о плановом визите трудинспекторов работодателя оповестят не позднее чем за 3 рабочих дня.

Впрочем, даже если Роструд вашего региона не опубликовал план проверок на 2021, вы его все равно можете найти на сайте Генпрокуратуры.

Сводный план проверок на 2021 год будет опубликован до 31 декабря 2020 года.

Кстати, с 15 декабря поменялся адрес сайта Генпрокуратуры. Как сообщило ведомство, на новом портале существенно оптимизирован процесс поиска данных в сводных планах проверок.

Внеплановые проверки

Если работодатель отнесен к категории низкого риска, то хотя плановая проверка Роструда ему не грозит, внеплановая вполне может случиться.

Основания для проведения внеплановой проверки следующие:

истечение срока исполнения работодателем выданного Рострудом предписания об устранении выявленного нарушения ТК;

обращения граждан с жалобами на работодателей, поступление соответствующей информации от органов власти, из СМИ о фактах нарушения трудовых прав.

В частности речь идет о следующих нарушениях трудовых прав:

невыплата работникам зарплаты;

непредставление оплачиваемых отпусков;

нарушение режима труда и отдыха;

уклонение от оформления трудовых отношений или их ненадлежащее оформление;

необеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;

допуск к работе лиц, не прошедших обучение, инструктажи, стажировку на рабочем месте, медосмотры, психиатрические освидетельствования;

отсутствие системы управления охраной труда или ее ненадлежащее функционирование;

непроведение СОУТ;

непредставление, нарушение порядка представления гарантий и компенсаций работникам за работу во вредных или опасных условиях труда по результатам СОУТ.

Плановые проверки — 2021

На основании Постановления Правительства № 438 от 03.04.2020 в 2020 году не проводятся трудовые проверки в отношении малого и среднего бизнеса. Также мораторий действует на проверки НКО с численностью до 200 человек (кроме политических партий и НКО, выполняющих функции иностранного агента).

Исключение — проверки, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Что касается 2021 года, то недавно было принято Постановление Правительства № 1969 от 30.11.2020. Документ предусматривает, что плановые проверки в 2021 году не проводятся в отношении юрлиц и ИП, которые являются субъектами малого и среднего бизнеса.

Однако этот мораторий не действует, если, например, в компании опасное производство или ранее было зафиксировано грубое административное нарушение.