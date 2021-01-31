Особенности работы иностранных граждан с патентом

Какие основные моменты нужно помнить при работе с иностранными гражданами, работающими по патентам:

иностранец должен ежемесячно вносить сумму авансового налога по патенту, чтобы он продолжал действовать (сумма авансового платежа по каждому региону разная),

следует следить за сроком действия патента и своевременно продлевать,

иностранец может работать в нескольких компаниях по одному патенту, но только по той профессии и в том субъекте, которые прописаны в патенте,

в другой субъект командировать сотрудника с патентом нельзя, если это необходимо, то сотрудник должен оформить второй патент с регионом командировки.

Что будет, если иностранный сотрудник будет работать без патента, не в том субъекте, не по той профессии?

В патенте иностранного гражданина прописывается обязательно субъект, в котором он может работать. А профессия прописывается, в зависимости от региона.

Соответственно, если иностранец выполняет работу без патента, или у него указана одна должность, а по факту работу делает другую, или регион совсем другой, то штрафы за это правонарушения для юридических лиц до 1 000 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток (согласно ст. 18.15 КоАП РФ).

Обратите внимание! Санкт-Петербург и Ленинградская область — это два разных субъекта (Москва и Московская область — тоже)!

Нарушений, которые можно допустить при работе с иностранными сотрудниками не так уж и много, но штрафы за них несоизмеримо огромны. Поэтому приглашаем вас на бесплатный вебинар по трудовым патентам в 2021 году.

Записывайтесь по форме ниже, мы расскажем вам о всех нюансах, которые встретятся вам при работе с иностранцами.

С уважением, «Альянс ТМ».