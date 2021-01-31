Уведомления о заключении и расторжении договора от А до Я

Сегодня мы подробно разберем, когда нужно подать уведомления о заключении/расторжении трудового договора, куда отправлять и согласно каким правовым актам заполнять.
Обратите внимание! С 1 января 2021 года согласно приказу МВД № 536 от 30.07.2020 г. об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина о привлечении его в качестве ВКС и порядок его заполнения, а также форм и порядков уведомления МВД РФ об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории РФ, вводится новая форма ходатайства для высококвалицированных специалистов и новые формы уведомления МВД о заключении и расторжении договора с иностранным гражданином.
Каждая компания должна подать в МВД уведомление о заключении и расторжении договора с иностранным сотрудником в течение трех рабочих дней со дня заключения/расторжения договора (согласно п. 8 ст.13 ФЗ-115 от 25.07.2002), независимо от того:
- по какому договору вы работаете с иностранцем — по гражданско-правовому или трудовому,
- с иностранцем какой страны и какого статуса.
Кого нужно уведомлять?
Уведомлять необходимо территориальный орган субъекта, на территории которого иностранец будет работать.
Как правильно подать уведомление?
- лично в МВД (два экземпляра уведомления и два экземпляра трудового договора) по месту работы иностранного гражданина;
- либо через почту России, вложив в конверт одно уведомление и один трудовой договор, заполнив опись и уведомление о вручении.
Как правильно заполнять уведомления?
- уведомление может быть заполнено от руки, но черной пастой или с помощью компьютера — на русском языке (если заполнение идет от руки, то печатать тогда уже ничего нельзя, если печатаем, то от руки вписывать уже нельзя);
- в уведомлении должны быть заполнены все поля, которые требуют правила заполнения;
- при заполнении нельзя: зачеркивать и исправлять написанное, а также использовать сокращения слов и аббревиатур, кроме официальных;
- одно уведомление — один иностранный гражданин;
- уведомления прошиваются и пронумеровываются (прошиваются ниткой, а не скрепляется степлером);
- уведомление может быть представлено на бумажном носителе.
В ближайшее время миграционными специалистами нашей компании будет проведен мастер-класс: "Как правильно заполнять уведомления". Чтобы не пропустить его, следите за нашими новостями.
За что могут оштрафовать?
Штраф грозит вашей компании, если уведомление о заключении или расторжении договора:
- не подано,
- подано не вовремя,
- подано на старом бланке,
- подано, но неправильно заполнено или прошито.
Штраф для на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток (п. 3, статья 18.15. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, КоАП РФ).
Надеемся, что статья была вам полезна, по всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 812 640 95 04,
с уважением, «Альянс ТМ».