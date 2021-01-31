Отсутствие регистрации: кто несет ответственность?

Каждый иностранный гражданин, пребывающей на территорию РФ должен встать на миграционный учет в течение 7 рабочих дней со дня пересечения границы РФ.

За отсутствие действующего миграционного учета могут быть наказаны обе стороны:

сам иностранный гражданин;

принимающая сторона.

Если работодатель – принимающая сторона, т.е. предоставляет жилое помещение для сотрудника, то он обязан ставить сотрудника на миграционный учет. Когда работодатель этого не делает или делает неправильно, тогда он несет ответственность за несоблюдение условий пребывания.

В этом случае на компанию налагается штраф в размере до 500 000 рублей (п. 4 ст. 18.9. КоАП РФ).

Что же касается иностранца, то и для него ответственность существует, несмотря на то, что обязанность ставить на учет иностранного гражданина целиком и полностью лежит на принимающей стороне.

Если иностранец не встал на учет вовремя:

после въезда,

после смены адреса проживания,

после возвращения на прежний адрес, например, из больницы, санатория, гостиницы, где его поставили и сняли с учета,

после оплаты чеков по налогу за патент,

после изменения срока разрешенного пребывания (заключения договора на срок больший, чем по нынешнему миграционному учету),

то это считается нарушением правил миграционного учета и влечет наложение административного штрафа в размере от 7 000 до 10 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ (п. 3 и 5 ст. 18.8 КоАП РФ).

Обратите внимание! Даже если компания – не принимающая сторона, она все равно должна контролировать наличие у мигранта действующего миграционного учета.

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С уважением «Альянс ТМ».