Авансовый платеж по патентам

Трудовой патент, по которому работает иностранный гражданин, считается продленным, только если уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

Если иностранец не внес авансовый платеж, не предоставил чеки, то работодатель не может допускать такого сотрудника к работе, потому что без оплаты платежа патент у сотрудника прекращает действовать.

Памятка: как правильно вносить авансовые платежи по патенту

1. Оплачивать патент своевременно.

Необходимо оплачивать налог по патенту не менее чем за день до даты выдачи патента (не позднее и даже не день в день!).

Например: патент выдан 25.12.2020, то следующий авансовый платеж должен пройти не позднее 24.01.2021.

2. Оплачивать в налоговую инспекцию того региона, по которому выдан патент и в ту налоговую, где зарегистрирована компания, чтобы потом иметь возможность сделать налоговый вычет.

Оплату по патенту можно вносить через терминал или через онлайн-банк.

3. Указывать правильные реквизиты при оплате.

Несколько раз проверять данные всех вносимых документов. Любая ошибка задержит оплату, а, следовательно, патент не будет продлен.

Обратите внимание! С 1 января 2021 года изменяются реквизиты казначейских счетов*.

4. Можно оплачивать сразу несколько месяцев одним чеком.

Чтобы каждый месяц не думать об оплате, не следить за датами, можно внести оплату за патент на несколько месяцев вперед.

Размер авансового платежа в Санкт-Петербурге в 2021 году – 4 000 рублей.

Рассмотрим, из чего складывается размер авансового платежа. Для расчета суммы платежа есть определенная установленная формула:

Базовая величина х Коэффициент–дефлятор х Региональный коэффициент = Сумма налога

Расшифровка:

Базовая величина составляет 1 200 рублей. Коэффициент–дефлятор, единый для всех регионов России, устанавливается раз в год. Региональный коэффициент - отличается в зависимости от региона.

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с уважением, «Альянс ТМ».

*В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».