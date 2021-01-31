Новые правила в миграционном учете

Если работодатель выступает в качестве принимающей стороны, то у него возникает множество обязанностей. Одна из них – проверять сроки миграционных документов и следить за изменениями миграционного законодательства.

Сегодня мы расскажем, на что нужно обращать внимание при постановке на миграционный учет в 2021 году

Стоит помнить, что послабления, связанные с карантином, не распространяются на сроки постановки на миграционный учет.

Каждый пребывающий обязан встать на учет по месту пребывания в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания (исключение граждане Республики Армения, Казахстан и Киргизии освобождены от обязанности постановки на миграционный учет в течение 30 дней с момента въезда на территорию России; граждане Таджикистана - в течение 15 дней)*.

С января 2021 года вводится еще одно правило для регистрации мигрантов, если работодатель – принимающая сторона. Теперь работодатель должен предоставлять в МВД вместе с договором аренды еще и согласие арендодателя, на то что в его помещении будет проживать мигрант.

Формы договоров можно посмотреть на нашем сайте.

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