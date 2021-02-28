Основные ошибки, которые допускает кадровый специалист в миграционном учете

В сегодняшней статье мы разберем основные ошибки, которые допускают кадровые специалисты, у кого в штате компании работают иностранные граждане.

1.Уведомления о заключении трудовых договоров

На вершине этого списка ошибки, связанные с уведомлениями о заключении трудовых договоров.

При подаче уведомления очень часто специалист заполняет:

либо старый бланк уведомления,

Напомним, что с 1 января вступил в силу закон, который ввел новую форму бланка уведомления.

либо подают его не в срок.

Некоторые кадровые специалисты отсчитывают 3 рабочих дня со следующего дня после заключения договора, а нужно в день заключения договора!

2. Документы по каждому иностранному гражданину

Часто кадровые специалисты не знают, что по каждому иностранному гражданину нужно собирать и сдавать отдельный комплект документов.

Просим вас обратить внимание на этот пункт, потому что нельзя подавать документы в МВД на всех сотрудников сразу!

Например, если вы подаете уведомление о заключении договора почтой, то на каждого сотрудника должен быть отдельный конверт. Однако вы можете даже не узнать о том, что уведомление не было принято или узнать об этом слишком поздно. Поэтому мы не рекомендуем отправлять уведомления по почте, подавайте их в МВД лично, и вас сразу же известят об ошибках.

3.Срок действия документов

При приеме на работу иностранного сотрудника кадровый специалист должен обращать внимание на срок действия таких документов, как:

трудовой патент,

оплаченные чеки за патент (исходя из даты выдачи патента),

ДМС.

На момент трудоустройства эти документы должны быть действующими, иначе такого сотрудника нельзя брать на работу!

Если у вас нет возможности контролировать все вышеперечисленные пункты, вы можете:

узнавать последние изменения в миграционном учете, посетив наши бесплатные вебинары, которые всегда анонсируются на «Клерк», для этого нужно подписаться на нас, чтобы не пропускать события;

обратиться за помощью к нашим специалистам, которые помогут вам в заполнении и подачи необходимых документов в МВД;

воспользоваться нашей услугой «Миграционное сопровождение», которое не только решает вышеперечисленные проблемы, но и полностью контролирует ведение миграционного учета в вашей компании.

Подробнее об услуге, вы можете узнать по телефону: 8 812 640 95 04,

с уважением, «Альянс ТМ».