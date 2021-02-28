Основные ошибки, которые допускает кадровый специалист в миграционном учете

В сегодняшней статье мы разберем основные ошибки, которые допускают кадровые специалисты, у кого в штате компании работают иностранные граждане.
1.Уведомления о заключении трудовых договоров
На вершине этого списка ошибки, связанные с уведомлениями о заключении трудовых договоров.
При подаче уведомления очень часто специалист заполняет:
- либо старый бланк уведомления,
Напомним, что с 1 января вступил в силу закон, который ввел новую форму бланка уведомления.
- либо подают его не в срок.
Некоторые кадровые специалисты отсчитывают 3 рабочих дня со следующего дня после заключения договора, а нужно в день заключения договора!
2. Документы по каждому иностранному гражданину
Часто кадровые специалисты не знают, что по каждому иностранному гражданину нужно собирать и сдавать отдельный комплект документов.
Просим вас обратить внимание на этот пункт, потому что нельзя подавать документы в МВД на всех сотрудников сразу!
Например, если вы подаете уведомление о заключении договора почтой, то на каждого сотрудника должен быть отдельный конверт. Однако вы можете даже не узнать о том, что уведомление не было принято или узнать об этом слишком поздно. Поэтому мы не рекомендуем отправлять уведомления по почте, подавайте их в МВД лично, и вас сразу же известят об ошибках.
3.Срок действия документов
При приеме на работу иностранного сотрудника кадровый специалист должен обращать внимание на срок действия таких документов, как:
- трудовой патент,
- оплаченные чеки за патент (исходя из даты выдачи патента),
- ДМС.
На момент трудоустройства эти документы должны быть действующими, иначе такого сотрудника нельзя брать на работу!
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