Как работать с визовыми иностранцами в 2021 году

Стало все больше вопросов поступать в нашу компанию по поводу визовых иностранных граждан.

Сегодня постараемся ответить на все основные вопросы, связанные с этой темой.

1.Если у визового иностранца закончилось разрешение на работу

Если у иностранного сотрудник разрешение на работу заканчивается или уже закончилось в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 (т.е. в период действия Указа*), то его нужно продлить или оформить новое, при этом цель въезда неважна.

Однако стоит обратить внимание на тот факт, что если у сотрудника закончилось разрешение на работу, то скорее всего у компании закончено действие разрешения на привлечение, и иностранный гражданин не может работать (потому что документы компании не продлеваются).

2.Если у сотрудника закончилась виза

Если у сотрудника закончилась виза в период с 15 марта 20220 года по 15 июня 2021 год*, то он может продолжать работать, т.к. течение ее срока действия приостановлено, при наличии остальных требуемых документов

3.Если у высококвалицированного визового иностранца закончилось разрешение на работу

Разрешение на работу высококвалицированного визового иностранца действует 3 года, если его срок действия закончился в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 год, то согласно *Указу Президента Российской Федерации от 15.12.2020 № 791 "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)", иностранец может продолжать работу по старому разрешению до 15 июня 2021 года.

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с уважением «Альянс ТМ».