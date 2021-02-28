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Альянс Трудовая Миграция
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Переоформление трудового патента

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Часто работодатели путают такие понятия как «продление» и «переоформление» патента. Сегодня мы разберем разницу и поговорим о том, как переоформить трудовой патент и какие нужны документы для переоформления.

Патент на работу иностранного гражданина действует от 1 до 12 месяцев и продлевается ежемесячными авансовыми платежами. При продлении патент выдается на тот же регион, что и предыдущий патент, изменить регион при продлении нельзя. 

После 12 месяцев иностранному гражданину необходимо переоформить патент на следующий год. 

С 01.05.2020 года иностранные граждане могут переоформлять патент неограниченное количество раз*

Чтобы переоформить патент потребуются следующие документы:

  • заявление о переоформлении патента;
  • документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
  • миграционная карта с указанием работы как цели въезда в РФ и с отметкой пограничного органа о въезде или с отметкой территориального органа МВД о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты.
  • документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, на период действия патента;
  • действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления трудовой деятельности полис добровольного медицинского страхования, либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность.
  • документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
  • документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации,
  • ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о переоформлении иностранному гражданину патента;
  • трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ, заключенные между иностранным гражданином и работодателем, заказчиком работ.

Иностранному гражданину необходимо подать полный комплект документов на переоформление патента не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания действия патента и миграционного учета. При этом нужно проследить, чтобы о сотрудника были оплачены все чеки за предыдущий патент.

Если сотруднику необходим патент на следующий год пишите, звоните нашим специалистам, они помогут собрать необходимый для переоформления пакет документов.

 Наш телефон: 8 (812) 640-95-04.

*Внесены поправки в статью 13.3 Закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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