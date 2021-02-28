Переоформление трудового патента

Часто работодатели путают такие понятия как «продление» и «переоформление» патента. Сегодня мы разберем разницу и поговорим о том, как переоформить трудовой патент и какие нужны документы для переоформления.

Патент на работу иностранного гражданина действует от 1 до 12 месяцев и продлевается ежемесячными авансовыми платежами. При продлении патент выдается на тот же регион, что и предыдущий патент, изменить регион при продлении нельзя.

После 12 месяцев иностранному гражданину необходимо переоформить патент на следующий год.

С 01.05.2020 года иностранные граждане могут переоформлять патент неограниченное количество раз*

Чтобы переоформить патент потребуются следующие документы:

заявление о переоформлении патента;

документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

миграционная карта с указанием работы как цели въезда в РФ и с отметкой пограничного органа о въезде или с отметкой территориального органа МВД о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты.

документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, на период действия патента;

действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления трудовой деятельности полис добровольного медицинского страхования, либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность.

документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации,

ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о переоформлении иностранному гражданину патента;

трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ, заключенные между иностранным гражданином и работодателем, заказчиком работ.

Иностранному гражданину необходимо подать полный комплект документов на переоформление патента не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания действия патента и миграционного учета. При этом нужно проследить, чтобы о сотрудника были оплачены все чеки за предыдущий патент.

Если сотруднику необходим патент на следующий год пишите, звоните нашим специалистам, они помогут собрать необходимый для переоформления пакет документов.

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