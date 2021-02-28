Как учесть расходы на проживание высококвалифицированного специалиста

Сегодня Россия заинтересована в привлечении иностранных высококвалифицированных специалистов, но для этого она должна стать привлекательной в этом смысле страной. Данный вопрос поднимается на самом высоком уровне. Разрабатывается целый комплекс материальных и даже процессуальных мер. Минтруд совместно с Минэкономразвития и МВД РФ готовят предложения по стимулированию привлечения в крупные российские города иностранных специалистов. Об этом говорится в плане реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года.

По данным МВД, наибольшую заинтересованность в иностранных специалистах высокой квалификации проявляют компании-резиденты занимающиеся разработкой и выпуском различной научно-технической продукции в условиях особой экономической зоны, компании проекта «Сколково», организации из сферы информационных технологий, а также различные научные сотрудники и преподаватели, приглашенные в том числе в рамках международного медицинского кластера, специалисты аграрной сферы.

В соответствии с действующим российским законодательством высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им дохода:

в размере не менее 83 500 руб. из расчета за один календарный месяц для специалистов, являющихся научными сотрудниками или преподавателями , в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях, государственных академиях наук или их региональных отделениях, национальных исследовательских центрах либо государственных научных центрах с государственной аккредитацией;

в размере не менее 83 500 руб. из расчета за один календарный месяц для специалистов, привлеченных к трудовой деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-рекреационных, портовых особых экономических зон (за исключением индивидуальных предпринимателей);

для специалистов, привлеченных к трудовой деятельности резидентами в размере не менее 83 500 руб. из расчета за один календарный месяц для специалистов, привлеченных к трудовой деятельности организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий с государственной аккредитацией (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны);

в размере не менее 58 500 руб. из расчета за один календарный месяц для специалистов, привлеченных к трудовой деятельности резидентами технико-внедренческой особой экономической зоны (за исключением индивидуальных предпринимателей);

в размере не менее 1 000 000 руб. из расчета за один календарный год для медицинских, педагогических или научных работников в случае их приглашения для занятия соответствующей деятельностью на территории международного медицинского кластера;

без учета требования к размеру зарплаты для специалистов, участвующих в проекте «Сколково»;

в размере не менее 83 500 руб. из расчета за один календарный месяц для специалистов, принятых на работу в организации Крыма и г. Севастополя ;

в размере не менее 167 000 руб. из расчета за один календарный месяц для всех остальных иностранных специалистов.

Для данной категории иностранцев предусмотрен упрощенный порядок получения гражданства РФ: иностранный квалифицированный специалист может получить вид на жительство в России без предварительного оформления разрешения на временное проживание в России, если он работает 6 месяцев по профессии из перечня Минтруда, и, если его работодатель перечислял все это время за сотрудника страховые взносы в ПФР. И уже через 12 месяцев работы иностранный квалифицированный специалист может получить гражданство России.

Работодатель предоставляет гарантии иностранцам — высококвалифицированным специалистам

Приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в РФ. Работодатель, который выступает приглашающей стороной, обязан обеспечить иностранного гражданина жильем на период его пребывания в России (п.п. «г» п. 3 Положения о представлении гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.03.2003 № 167).

Особенности учета расходов на проживание иностранных высококвалифицированных специалистов

Все расходы налогоплательщика, уменьшающие налоговую базу, должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и связаны с деятельностью, направленной на получение доходов (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ).

На организацию пригласившую иностранца — высококвалифицированного специалиста возложена обязанность исключительно по предоставлению, но не по оплате жилья иностранным гражданам — работникам организации.

В состав расходов на оплату труда на основании пункта 4 статьи 255 Налогового кодекса включается стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации: коммунальных услуг, питания и продуктов, жилья.

При этом Минфин полагает, что затраты организации по оплате жилья иностранным работникам не подпадают под действие п. 4 ст. 255 Налогового кодекса (письмо Минфина России от 19.03.2013 № 03-03-06/1/8392).

Иностранные специалисты могут привлекаться на основании трудовых и гражданско-правовых договоров выполнения работ (оказания услуг). По мнению Минфина как раз договор и является основным и первичным в регламентации взаимоотношений с данной категорией работников.

Трудовой или гражданско-правовой договор обязателен для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу, а также для оформления ему приглашения на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности.

То есть трудовой договор с иностранным высококвалифицированным работником должен быть заключен до того, как оформляется разрешение на работу. Поэтому, в период, когда договор не заключен и иностранный работник не состоит в штате организации, расходы на оплату жилья не могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций (письмо Минфина от 19.03.2013 № 03-03-06/1/8392).

Минфин допускает возможность учитывать расходы по найму жилья для высококвалифицированных специалистов в организации на общей системе налогообложения ОСНО и уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Однако есть ограничения и нюансы которые необходимо учитывать.

Например, в случае, если коллективный или трудовой договор предусматривает порядок выдачи зарплаты работнику не только в денежной, но и в иной форме. Однако, доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 % от начисленной месячной заработной платы (ст. 131 Трудового кодекса). В связи с этим Минфин одно время давал разъяснения, что расходы на оплату жилья иностранным работникам можно учесть в составе расходов в размере, не более 20 % от начисленной месячной заработной платы при условии заключения трудового договора (письма от 19.03.2013 № 03-03-06/1/8392, от 18.05.2012 № 03-03-06/1/255, от 17.01.2011 № 03-04-06/6-1).

Оплата за работников их проживания может быть квалифицирована как получение заработной платы в натуральной форме. Но для этого должны выполняться условия:

расходы организации на оплату найма жилья для размещения работников являются формой системы оплаты труда;

расходы организации на оплату найма жилья для размещения работников являются условием трудового договора.

Если выплата компенсации предусмотрена не в трудовом договоре, а в других документах (например, в коллективном договоре), норматив 20 процентов на выплату зарплаты в натуральной форме можно не соблюдать. Однако в этом случае расходы на выплату компенсации нельзя будет учесть при расчете налога на прибыль.

По мнению контролирующих ведомств, если компенсация не предусмотрена трудовым договором, у организации нет оснований для того, чтобы приравнивать ее к выплатам за фактически выполненный объем работ. Такую компенсацию следует квалифицировать как иные выплаты, произведенные в пользу сотрудника, не связанные с его трудовыми обязанностями (п. 29 ст. 270 НК). Аналогичные разъяснения содержатся в письме ФНС от 12.01.2009 № ВЕ-22-3/6.

Касаемо учета подобных расходов в организациях находящихся на упрощенной системе налогообложения с разницы между доходами и расходами ситуация следующая:

Перечень расходов, которые можно признать при расчете единого налога с разницы между доходами и расходами, закрыт. Расходы на проживание высококвалифицированного специалиста в нем не предусмотрены (п. 1 ст. 346.16 НК).

Вместе с тем, организации, применяющие упрощенку, учитывают расходы на оплату труда в том же порядке, что и организации — плательщики налога на прибыль (подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК). Статья 255 НК позволяет включать в состав этих расходов любые выплаты, предусмотренные трудовыми договорами. В данном случае расходы на проживание иностранного высококвалифицированного специалиста являются частью зарплаты.