Этапы получения гражданства. Часть 1. Трудоустройство иностранного сотрудника с разрешением на временное проживание

Разрешение на временное проживание в РФ (РВП) — это подтверждение права иностранного гражданина временно проживать в РФ, выглядит как печать в документе, удостоверяющем личность, и является подтверждением права временно проживать в России.
Чтобы получить разрешение на временное проживание иностранному гражданину нужно:
- Собрать полный пакет документов для передачи его в государственные органы.
- Правильно заполнить заявление на оформление разрешение на временное проживание.
- Подать заявление вместе с остальными документами в МВД.
- Получить отметку в миграционной карте, что документы приняты.
- Продлить срок пребывания на основании отметки в миграционной карте.
Подробно с этапами оформления разрешения на работу, а также консультацию по этому вопросу вы можете получить на нашем сайте.
После того, как разрешение на временное проживание получено, необходимо трудоустроить сотрудника.
Как трудоустраивать сотрудника с РВП
1. При трудоустройстве иностранного гражданина с разрешением на работу сначала работодатель должен проверить документы сотрудника (с полным списком вы можете ознакомиться ниже).
Просим обратить вас особое внимание на регион выдачи/регистрации по месту жительства, а также срок действия РВП.
2. Если с документами все в порядке, можем заключать договор.
В реквизитах сотрудника кроме стандартной информации (ФИО, паспортные данные) указываются данные разрешения на временное проживание.
3. Главная обязанность работодателя — после заключения договора подавать уведомление в МВД.
Форма уведомления отправляется в МВД в течение трех рабочих дней со дня заключения договора.
О правилах заполнения такого уведомления вы можете узнать на нашем мастер-классе.
Что касается дальнейшей работы с документами иностранного гражданина, вы должны следить за сроком действия РВП! Если срок РВП закончился, то нужно отстранить сотрудника на месяц от работы.
Какие документы нужны для трудоустройства сотрудника с разрешением на временное проживание:
- Заграничный паспорт
- Печать о выдаче РВП в регионе работы;
- Миграционный учет или регистрация по месту жительства в регионе работы
- СНИЛС (если его нет, то работодателю необходимо его оформить)
- ИНН (если его нет, то иностранцу нужно будет его оформить)
- Трудовая книжка (если ее нет, работодатель заводит ее самостоятельно, как любому впервые трудоустраиваемому гражданину РФ)
- Документы об образовании, если они необходимы
- Личная медицинская книжка (если необходимо)
- Российское водительское удостоверение (если трудовая деятельность связана с управлением транспортом).
Но расписав все нюансы трудоустройства сотрудника с разрешением на временное проживание, мы не написали о преимуществах приема на работу такого сотрудника для работодателя.
В то время как преимуществ трудоустройства немало:
- Сотрудник с РВП может работать по любой профессии.
- Нет ограничений по переводам с должности на должность.
- Срок действия разрешения на временное проживание — 3 года, а значит, контролировать документы такого сотрудника нужно реже.
- С разрешением можно оформить вид на жительство, который дает работодателю еще ряд преимуществ при трудоустройстве (об этом читайте в нашей следующей статье).
Если вы решили оформить своему сотруднику разрешение на временное проживание, мы можем помочь вам с подготовкой комплекта документов на получение и подадим его за вас.
Для этого звоните нам по номеру: 8 (812) 640-95-04, мы с радостью поможем,
с уважением, «Альянс ТМ».