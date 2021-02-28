Этапы получения гражданства. Часть 1. Трудоустройство иностранного сотрудника с разрешением на временное проживание

Разрешение на временное проживание в РФ (РВП) — это подтверждение права иностранного гражданина временно проживать в РФ, выглядит как печать в документе, удостоверяющем личность, и является подтверждением права временно проживать в России.

Чтобы получить разрешение на временное проживание иностранному гражданину нужно:

Собрать полный пакет документов для передачи его в государственные органы. Правильно заполнить заявление на оформление разрешение на временное проживание. Подать заявление вместе с остальными документами в МВД. Получить отметку в миграционной карте, что документы приняты. Продлить срок пребывания на основании отметки в миграционной карте.

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После того, как разрешение на временное проживание получено, необходимо трудоустроить сотрудника.

Как трудоустраивать сотрудника с РВП

1. При трудоустройстве иностранного гражданина с разрешением на работу сначала работодатель должен проверить документы сотрудника (с полным списком вы можете ознакомиться ниже).

Просим обратить вас особое внимание на регион выдачи/регистрации по месту жительства, а также срок действия РВП.

2. Если с документами все в порядке, можем заключать договор.

В реквизитах сотрудника кроме стандартной информации (ФИО, паспортные данные) указываются данные разрешения на временное проживание.

3. Главная обязанность работодателя — после заключения договора подавать уведомление в МВД.

Форма уведомления отправляется в МВД в течение трех рабочих дней со дня заключения договора.

О правилах заполнения такого уведомления вы можете узнать на нашем мастер-классе.

Что касается дальнейшей работы с документами иностранного гражданина, вы должны следить за сроком действия РВП! Если срок РВП закончился, то нужно отстранить сотрудника на месяц от работы.

Какие документы нужны для трудоустройства сотрудника с разрешением на временное проживание:

Заграничный паспорт

Печать о выдаче РВП в регионе работы;

Миграционный учет или регистрация по месту жительства в регионе работы

СНИЛС (если его нет, то работодателю необходимо его оформить)

ИНН (если его нет, то иностранцу нужно будет его оформить)

Трудовая книжка (если ее нет, работодатель заводит ее самостоятельно, как любому впервые трудоустраиваемому гражданину РФ)

Документы об образовании, если они необходимы

Личная медицинская книжка (если необходимо)

Российское водительское удостоверение (если трудовая деятельность связана с управлением транспортом).

Но расписав все нюансы трудоустройства сотрудника с разрешением на временное проживание, мы не написали о преимуществах приема на работу такого сотрудника для работодателя.

В то время как преимуществ трудоустройства немало:

Сотрудник с РВП может работать по любой профессии. Нет ограничений по переводам с должности на должность. Срок действия разрешения на временное проживание — 3 года, а значит, контролировать документы такого сотрудника нужно реже. С разрешением можно оформить вид на жительство, который дает работодателю еще ряд преимуществ при трудоустройстве (об этом читайте в нашей следующей статье).

Если вы решили оформить своему сотруднику разрешение на временное проживание, мы можем помочь вам с подготовкой комплекта документов на получение и подадим его за вас.

Для этого звоните нам по номеру: 8 (812) 640-95-04, мы с радостью поможем,

с уважением, «Альянс ТМ».