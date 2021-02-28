Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Альянс Трудовая Миграция
Помощь работодателям иностранных граждан
Перейти в профиль

Этапы получения гражданства. Часть 1. Трудоустройство иностранного сотрудника с разрешением на временное проживание

7

Разрешение на временное проживание в РФ (РВП) — это подтверждение права иностранного гражданина временно проживать в РФ, выглядит как печать в документе, удостоверяющем личность, и является подтверждением права временно проживать в России.

Чтобы получить разрешение на временное проживание иностранному гражданину нужно:

  1. Собрать полный пакет документов для передачи его в государственные органы.
  2. Правильно заполнить заявление на оформление разрешение на временное проживание.
  3. Подать заявление вместе с остальными документами в МВД.
  4. Получить отметку в миграционной карте, что документы приняты.
  5. Продлить срок пребывания на основании отметки в миграционной карте.

Подробно с этапами оформления разрешения на работу, а также консультацию по этому вопросу вы можете получить на нашем сайте.

После того, как разрешение на временное проживание получено, необходимо трудоустроить сотрудника.

Как трудоустраивать сотрудника с РВП

1. При трудоустройстве иностранного гражданина с разрешением на работу сначала работодатель должен проверить документы сотрудника (с полным списком вы можете ознакомиться ниже).

Просим обратить вас особое внимание на регион выдачи/регистрации по месту жительства, а также срок действия РВП.

2. Если с документами все в порядке, можем заключать договор.

В реквизитах сотрудника кроме стандартной информации (ФИО, паспортные данные) указываются данные разрешения на временное проживание.

3. Главная обязанность работодателя — после заключения договора подавать уведомление в МВД.

Форма уведомления отправляется в МВД в течение трех рабочих дней со дня заключения договора.

О правилах заполнения такого уведомления вы можете узнать на нашем мастер-классе.

Что касается дальнейшей работы с документами иностранного гражданина, вы должны следить за сроком действия РВП! Если срок РВП закончился, то нужно отстранить сотрудника на месяц от работы.

Какие документы нужны для трудоустройства сотрудника с разрешением на временное проживание:

  • Заграничный паспорт
  • Печать о выдаче РВП в регионе работы;
  • Миграционный учет или регистрация по месту жительства в регионе работы
  • СНИЛС (если его нет, то работодателю необходимо его оформить)
  • ИНН (если его нет, то иностранцу нужно будет его оформить)
  • Трудовая книжка (если ее нет, работодатель заводит ее самостоятельно, как любому впервые трудоустраиваемому гражданину РФ)
  • Документы об образовании, если они необходимы
  • Личная медицинская книжка (если необходимо)
  • Российское водительское удостоверение (если трудовая деятельность связана с управлением транспортом).

Но расписав все нюансы трудоустройства сотрудника с разрешением на временное проживание, мы не написали о преимуществах приема на работу такого сотрудника для работодателя.

В то время как преимуществ трудоустройства немало:

  1. Сотрудник с РВП может работать по любой профессии.
  2. Нет ограничений по переводам с должности на должность.
  3. Срок действия разрешения на временное проживание — 3 года, а значит, контролировать документы такого сотрудника нужно реже.
  4. С разрешением можно оформить вид на жительство, который дает работодателю еще ряд преимуществ при трудоустройстве (об этом читайте в нашей следующей статье).

Если вы решили оформить своему сотруднику разрешение на временное проживание, мы можем помочь вам с подготовкой комплекта документов на получение и подадим его за вас.

Для этого звоните нам по номеру: 8 (812) 640-95-04, мы с радостью поможем,

с уважением, «Альянс ТМ».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
Помощь работодателям иностранных граждан
Перейти в профиль
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог