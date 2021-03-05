Оформление патента: карантинная амнистия частично снимается

Патент необходимо оформлять иностранным гражданам, прибывшим из безвизовых стран, для трудоустройства в компанию РФ. Но в связи с эпидемией были внесены некоторые послабления в миграционный учет.

Какие послабления по оформлению трудового патента действовали до марта 2021:

1. Ранее просроченная регистрация в период 15 марта 2020 по сегодняшний день - не мешала оформлять патент.

Что теперь: при оформлении нового патента важно, чтобы у сотрудника была действующая регистрация, и она должна быть обязательно в базе МВД. Регистрация должна действовать и на момент подачи документов на оформление патента, и на момент получения патента.

2. Для получения патента вновь прибывшим иностранцам необходимо в течение 30 календарных дней со дня въезда иностранного гражданина на территорию РФ подать документы в МВД и в течение 7 дней встать на миграционный учет*.

3. Если у вас в компании есть сотрудник, который еще не привел документы в порядок, рекомендуем заняться этим уже сейчас, пока режим полностью не поменялся.

Например, цель въезда в миграционной карте, пока действует амнистия, может быть прописана любая.

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с уважением «Альянс ТМ».