Можно получить разрешение на временное проживание по квоте, не дожидаясь 2022 года

С разрешением на временное проживание иностранный сотрудник имеет ряд преимуществ при трудоустройстве:

ему не нужно оформлять патент, а работодателю ежемесячно отслеживать сроки,

выдается на три года,

можно работать по любой профессии.

Разрешение на временное проживание можно получить по:

основанию,

квоте.

Если у сотрудника нет оснований на получение, то он может претендовать на квоту, которая ежегодно устанавливается Правительством РФ.

Согласно распоряжению правительства РФ от 06.11.2020 г. № 2883-р на 2021 год были установлены квоты на разрешение на временное проживание в размере 39 325 штук.

Из них 1200 получил Санкт-Петербург и 250 — Ленинградская область.

Ежегодно наблюдается тенденция к сокращению квот, и поэтому можно ожидать, что в 2022 году их будет выделяться еще меньше.

Получить разрешение по квоте можно:

Собрав необходимый пакет документов; Подав документы и соответствующее заявление в МВД.

Подать документы можно до конца января, после этого на квоту можно рассчитывать только в следующем году.

Однако в этом году случился форс-мажор: все отправленные заявления на квоту были оформлены неверно — на старом бланке. С нового года бланк изменился, но МВД заранее об этом не информировало. Поэтому теперь все поданные документы будут переделываться и отправляться повторно. А значит, те, кто не успел податься в январе, получают возможность претендовать на квоту в 2021 году.

В связи с этим специалисты нашей компании принимают дополнительные заявки на квоты!

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с уважением, «Альянс ТМ».