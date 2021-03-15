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Где искать достоверную и актуальную информацию при работе с иностранцами

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Миграционному специалисту приходится непросто: миграционное законодательство не только разбросано по разным законам, постановлениям и приказам, но и постоянно изменяется.

С 7 февраля отменили визы техобслуживания, а с 23 февраля 2021 года изменилась форма уведомления о прибытии в место пребывания. И изменения не заканчиваются.

Читайте также «„Монтажные работы“ вместо „Техобслуживания“. Об изменениях в перечне „Цели поездки“» и «Новая форма миграционного учета с 23 февраля: что изменилось и как заполнять?».

В интернете масса информации, но как определить, что она все еще соответствует законодательству? Где отслеживать изменения законов?

Официальное опубликование правовых документов

Самый верный способ — изучать первоисточники, то есть отслеживать все вновь опубликованные законы, приказы и постановления. И смотреть, какие и когда из них меняют миграционные требования.

Все новые правовые документы публикуют на сайте «Официальный интернет-портал правовой информации»:

Плюсы: это первоисточник, а значит — надежнее него ничего нет.

Минусы: это время, которое потребуется на то, чтобы сначала найти нужные законы, а потом разобраться в юридическом языке того, что в них написано.

«Миграционный эксперт» — портал миграционного специалиста

Другой надежный, но адаптированный для неюристов способ, которые мы можем предложить — это использовать разработанный нами портал «Миграционный эксперт».

Портал состоит из двух разделов:

1. База знаний — наша миграционная Википедия. Информация, размещенная здесь, всегда актуальна и соответствует действующему законодательству. Как только законы меняются, мы изменяем и информацию в базе знаний.

Самые популярные статьи раздела:

2. Журнал — это электронный отраслевой журнал, где мы и наши партнеры рассказываем обо всем, что может быть интересно миграционным специалистам: об изменениях, о тонкостях и нюансах миграционных документов, о том, как упростить вам упростить работу.

Самые популярные рубрики журнала:

Мы работаем с миграционным законодательством ежедневно, отслеживаем все изменения, поддерживаем актуальность в Базе знаний и делимся полезной информацией в Журнале. Мы используем его в своей работе и при обучении своих сотрудников, теперь его можете использовать вы.

Плюсы: удобство и простота поиска нужной информации, понятный язык и пояснения экспертов

Минусы: пока портал содержит не всю информацию о миграционной сфере, но мы ежедневно дополняем его новой информацией и, если у вас останется вопрос, на который вы не сможете найти ответ, его можно задать через формы, и мы ответим индивидуально

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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