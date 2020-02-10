1С головного мозга. Как я прошел через боль, муки и вышел победителем

Если заказ товара, перемещение между магазинами, да и в целом всё, что касается закупок в 1С — для вас фильм ужасов, то моя история о найденной замене наверняка покажется вам интересной.

У меня небольшая сеть розничных магазинов радиотоваров и бытовой техники. Так уж случилось, что я один в поле воин: отдельного человека, который занимался бы закупками нет, и эта функция целиком и полностью лежит на мне.

Пользоваться стандартными средствами по закупкам в 1С управление торговлей — это просто вывих мозга, а результат — полный пшик: всё очень сложно и неудобно, разбросано по разным местам и как следствие, на работу тратится куча времени.

Много лет я работал в 1С 7.7 с дополнительным модулем, разработанный специально под меня и собирающий все нужные данные в одном месте, с помощью которого я и делал заказы.

К слову, семерка меня в целом устраивала, но к сожалению, подключить к ней новые онлайн кассы оказалось чересчур сложно. Плюс поддался на рекламу новой платформы 1С. Собственно к самой платформе претензий нет. Я сам когда-то программировал и вижу её огромный потенциал. Но вот решение 1С: Управление торговлей версии 11, а конкретно заказы поставщикам и рабочее место кассира, мне не понравились очень сильно.

С помощью фрилансера без особых проблем я перенёс данные в новую базу на восьмёрке. И тут же возник вопрос, как делать заказы поставщикам.

Моей удобной семерочной обработки уже не было и я взялся изучать стандартное решение 1С. Разбирался не меньше недели, пересмотрел все видеоролики и статьи, которые нашёл в интернете, и чуть не сломал себе мозг.

Но пришлось освоиться. Выбрал правило «Заказ при достижении точки заказа» и метод «Ручное назначение Min — Max». Цифры, которые выдавал метод «Расчёт по статистике» сильно отличались от нужных мне, и к тому же у меня очень часто меняется ассортимент. Использовать этот метод не получилось.

Поэтому по каждому товару, я вручную устанавливал Минимальный и Максимальный запас и использовал «Формирование заказов по потребностям» для создания перемещения и заказа у поставщиков.

Каждый раз, когда у меня появлялся новый товар, я проставлял эти значения и обнулял их, когда товар пропадал. Звучит несложно и занимает примерно 15 кликов мышкой, но в реальности у меня уходила на это уйма времени. В таком режиме меня хватило примерно на месяц. И я пошёл искать альтернативное решение.

Всё должно делаться максимально оперативно, минимальным нажатием кнопок. Только так я могу поддерживать правильные остатки на полках и не терять в продажах.

Решить эту проблему в восьмёрке так же, как я решил её в семёрке, обратившись к сторонним разработчикам, оказалось сложной задачей. Факт в том, что хороших спецов по 1С не так много. Мне сейчас дорабатывают рабочее место кассира и это длится уже почти полгода. Заказы поставщикам в разы более сложная система, плюс там нужен не просто программист, а ещё и специалист в сфере закупок. Поэтому идею о разработке под себя я откинул как нереальную, стал искать в интернете альтернативные решения и наткнулся на разработку для закупок min-max.pro.

У меня 2 розничных склада и основной склад, где хранится товарный запас. Когда делаю заказ поставщику, часть товара приходит сразу на розничные склады, другая часть идет на виртуальный приходный склад, а потом распределяется (перемещается) с приходного на три склада сразу (часть в магазины, часть про запас на склад). Использование виртуального склада это моё изобретение, чтобы лучше видеть только что поступивший товар, не смешивая его с существующими остатками. Такой метод я использую ещё с семёрки, считаю его довольно удобным.

Как вы помните, особенность моей ситуации — очень быстро обновляется ассортимент, постоянно появляются новинки. Автоматический расчёт не подходит. И вот как раз на ручное проставление мин-максов в 1С Управление торговлей и уходило у меня колоссальное количество времени.

В новой программе, вкладка с мин-максами добавлена прямо в карточку номенклатуры. Когда я завожу новую номенклатуру, то сходу в карточке проставляю мин-макс остаток по каждому складу и привязываю товар к помощнику. Это радует больше всего.

Плюс, система даёт возможность менять мин-максы из отчёта (аналога Формирования потребностей), показывая рядом рекомендованное значение. Этого также очень не хватало в стандартной таблице. Там выводятся голые цифры: Минимум, Максимум, Остаток и Количество к заказу. Без деталей и расчётов. Видеть расчёт по статистике как подсказку, но не использовать его для заказа во встроенном решении нельзя.

Гораздо удобней, даже работая по ручным, а не автоматическим мин-максам, корректировать их учитывая подсказки программы.

Были конечно и сомнения против использования нового решения. На словосочетание «мин-макс» у меня, за месяц использования, успела выработаться аллергия. И когда впервые я увидел название альтернативное решения, у меня сразу возникло нехорошее предчувствие. Подумалось, что здесь используется тот же механизм с теми же недостатками.

Еще проблема, в том, что в разработке очень много функций, всевозможных настроек и галочек, разобраться в которых было непросто. Сначала я пытался изучать документацию, видео, но, как выяснилось, лучший способ в чём-то разобраться — спросить самих разработчиков. На все мои вопросы ответили и даже кое-что добавили в программе специально под мои задачи. Когда, спустя время, я отработал нужную мне методику заказа, общение с разработчиками свёл к нулю. За доступ к новым версиям не плачу, т.к. меня всё устраивает.

Очень удобным оказалось наличие демо-версии. Я сначала поставил программу на свою рабочую 1С, в течение месяца работал на ней бесплатно. Как только получилось отладить процесс и во всем разобраться, оплатил. Теперь для закупок использую в основном эту программу, но иногда и Excel, куда без него.

Из замеченных проблем:

В самом отчете, когда его формируешь, ширина колонок устанавливается автоматически, но иногда криво. Какую-то колонку хочется раздвинуть, какую-то сузить. Сделать это можно, но в следующий раз, при следующем запуске заданная мной ширина слетает, настройки не сохраняются. Было бы здорово иметь возможность менять ширину колонок и фиксировать ее, чтобы изменения сохранялись.

Эта программа встраивается внутрь 1С. Мои магазины заведены как распределенные базы и когда приходит обновление системы закупок, обмен данными с моими розничными точками не будет работать, пока я его не активирую в розничных точках. В первые недели работы я обновлялся активно и это было неудобно.