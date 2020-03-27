Как перемещать товары в сети магазинов?

Спойлер: в 2020 – автоматически. Вам потребуется 1С и помощник закупок.

Перемещать товары в типовой 1С не слишком удобно и занимает много времени. Это не позволяет делать перемещения быстро и часто. А редкие и большие перемещения приводят к появлению дефицита и неликвидов. Давайте рассмотрим на примерах альтернативный способ создания перемещений с помощью помощника min-max.pro.

Перемещение в один магазин из центрального склада (РЦ)

Например, ситуация: десять магазинов и центральный склад. В каждом магазине есть управляющий, который делает заказ себе в магазин. При выполнении заказа он должен смотреть на цифры, но обычно он просто смотрит на полки и делает заказ из головы. С одной стороны – это неплохой вариант, с другой – влечёт ошибки, дефицит и неликвиды. Правильнее было бы дополнить интуицию управляющего анализом продаж.

Этому мешает два момента:

в 1с не так то просто получить отчет, который покажет потребность магазина и остатки центрального склада;

нужно одновременно смотреть и на полки и на данные программы. Но полки находятся в торговом зале, а компьютер в офисе.

Первая проблема легко решается стандартной версией помощника закупок min-max.pro: отчет с нужными цифрами формируется нажатием одной кнопки, либо может присылаться на почту управляющего с центрального офиса автоматически по расписанию.Со второй проблемой немного сложнее: кто-то распечатывает отчет и идет с ним по полкам, кто-то наоборот, сначала записывает потребности по полкам, затем садится за компьютер.Можно также использовать мобильное приложение. На телефоне управляющего появляется список товаров, по которым программа определила потребность. Их можно посмотреть и изменить, без привязки к конкретному рабочему месту.

В компьютере управляющего отчет может выглядеть следующим образом:

В этом режиме программа рассчитывает потребность и пытается восполнить ее с центрального склада. Если на центральном складе остатки по этому товару отсутствуют, предлагается сделать заказ поставщику. Можно вывести дополнительные информационные колонки: историю продаж, товар в пути и т.п. Дальше остаётся нажать на кнопку "Создать перемещения", чтобы сделать документ на перемещение.

Перемещение сразу в несколько магазинов из РЦ

Часть компаний идут по другому пути: пополнение филиалов производится менеджерами центрального офиса. В этом случае перед менеджером стоит 4 задачи:

Определить потребность каждого филиала и пополнить его запасы с РЦ

Распределить дефицитный товар, остаток которого на РЦ не хватает на всех магазинах

Пополнить запасы центрального склада от поставщиков

Периодически обращать внимание на излишки: товар, который завис в каком-то из магазинов, нужно вернуть на центральный склад либо передать другим магазинам (предварительно разобравшись в причинах, вполне возможно его просто забыли выставить на витрину)

В помощнике это выглядит следующим образом:

По каждому товару выводится список магазинов с расшифровкой продаж, остатков и рассчитанными потребностями в товаре. Недостающий товар автоматически перемещается с центрального склада. Если на центральном складе товар в дефиците, товар распределяется по магазинам пропорционально их продажам. Перемещение выполняется с учетом кратности перемещения и статуса товара.

Для пополнения запасов РЦ от поставщика выполняется анализ продаж по всем торговым точкам, рассчитывается общая потребность в товаре и делается заказ поставщику (с учетом остатков РЦ, только что перемещенного товара, товаров в пути и т.п.)

Вручную менеджер может скорректировать количество товара к перемещению, либо к заказу у поставщика двойным кликом по ячейке. Если ввести отрицательное количество в колонку "К перемещению", то товар будет возвращен из магазина в РЦ. Аналогично, отрицательное значение в колонке "Заказать у поставщика" создает документ "Возврат поставщику".В тех случаях, когда в одних магазинах скапливаются излишки, а в других его не хватает, ситуацию можно исправить с помощью автоматической балансировки остатков, либо вручную.

При автоматической балансировке, программа определяет излишки товаров в филиале и позволяет либо распределить их между магазинами (чтобы выровнять ситуацию), либо вернуть на центральный склад.

Также, работать с филиалами можно в режиме матрицы. Тогда информация по ним будет расположена не в строках, а колонках. В этом режиме расчёт перемещений производится аналогично и тоже может быть скорректирован вручную. Во время работы можно переключаться между обычным видом отчёта и видом в режиме матрицы.Дополнительное преимущество работы через матрицу — возможность задавать ассортиментные квоты на группу товаров. Это необходимо, когда на полке должно постоянно быть в наличии определенное количество наименований (SKU) в категории, при этом неважно каких именно товаров.

Прямой заказ от поставщиков в магазины

Иногда никаких перемещений делать не нужно, т.к. поставщики привозят товар сразу в филиал. В этом случае можно сформировать отчет в обычном режиме, скрыв колонку "К перемещению", тогда останется только колонка "Заказать у поставщика".Второй вариант — вывести отчет с группировкой по подразделениям. Тогда можно пробежаться сразу по всем магазинам, не формируя несколько отчетов.

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