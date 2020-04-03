Как эффективно закупать сезонные товары: автоматический расчет сезонности в 1с

Сезонные колебания

Существуют внешние факторы, на которые невозможно повлиять, например, на жаркую погоду, времена года или праздники. В некоторый период времени продажи определенных категорий товаров падают до нуля или, наоборот, имеют максимальный спрос.

Например:

основную прибыль мороженщики получают в летний период

у цветочных магазинов самая большая выручка в марте

искусственные елки массово покупают в декабре

Такие факторы называют сезонными колебаниями и мы должны учитывать их при закупках.

Учет сезонности позволяет

прогнозировать, на сколько изменятся продажи товара в будущем, относительно текущего периода

высвободить деньги, вложенные в товар, за счёт снижения объёмов закупок в несезон

разбить годовой план закупок на месячные планы

организовать доставку товара в магазины вовремя, не заваривая центральный склад

сбалансировать резкие всплески и падения продаж

получить напоминание о наступающих сезонах

Коэффициент сезонности рассчитывается

На основании данных о продажах в прошлом. Не менее, чем за один полный год, оптимально за 2-3 года. Так сглаживаются колебания и случаи с незапланированным отсутствием товара на полках.

Если товар продается в больших объемах и статистики по нему достаточно, сезонные коэффициенты рассчитываются персонально по нему. Но чаще всего товары необходимо объединять в группы. Тогда, в целом по группе, статистических данных будет достаточно для правильных расчетов.

Если возможно, исключаются внутренние факторы: промо-акции, недопоставки и т.д.

Игнорируются магазины, которые только открылись или отсутствовали в предыдущие периоды продаж.

Точный расчет сезонности по каждой группе товаров процесс трудоемкий, потому что чаще всего её вычисляют укрупненно или вовсе пренебрегают данным показателем.

Автоматический расчет сезонности позволяет исключить человеческий фактор, ведь все расчеты производит компьютер. Становится легко анализировать и контролировать работу, а также высвобождается время для решения других важных задач.

Система автозаказа min-max.pro использует классический метод расчёта сезонности: на основании истории продаж, вычисляется коэффициент, который показывает величину продаж в конкретный месяц относительно среднегодовых продаж. Сумма всех коэффициентов за год равна 12.

Фрагмент отчёта с выведенными сезонными коэффициентами и помесячными продажами

Если товар ходовой и по нему собрано достаточно статистических данных — коэффициенты считаются как обычно. Если данных недостаточно, программа поднимается на уровень выше, до тех пор, пока не наткнется на группу с достаточным количеством продаж. Если у номенклатуры задана товарная категория или сезонная группа, расчет сезонности можно сделать по ним. При необходимости, рассчитанные сезонные коэффициенты можно скорректировать вручную или загрузить из Excel.

Рассчитанные коэффициенты могут выводятся в отчете:

на картинке выше хорошо видно, что сезон продажи саморезов (зелёная область) приходится на тёплое время года.

Сезонные коэффициенты используются для расчета прогноза продаж: продажи каждого месяца умножаются на свой коэффициент.

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