Привязка МИН-МАКС к дате, кейсы наших клиентов

Привязка МИН-МАКС к датам

Ручные значение МИН-МАКС можно привязывать к периоду, чтобы они менялись в зависимости от сезона.

Полное описание новой функции >

Обмен опытом: перемещение товаров между магазинами

Помощник закупок используются не только для заказа товара у поставщика, но и для его перемещения в магазины или между ними. Наш клиент более года пользуется этой функцией и вот что он рассказал о своём опыте:

У нас 4 магазина. Перемещениями мы пользуемся несколько раз в неделю. Есть три сценария, по которому они создаётся.

Во-первых, при поступлении от поставщика.

Каждый товар у нас поступает только от одного поставщика. По каждому из них сделана отдельная настройка (всего у нас примерно 20 настроек), с отбором по товарам поставщика. С помощью этой настройки мы делаем и заказ поставщику и распределение его товаров по магазинам.

После очередного поступления, открывается настройку этого поставщика, нажимается кнопка “Сформировать” и “Создать перемещения”, готово.

Система рассчитывает потребность каждого магазина и закрывает её из остатков центрального склада либо из излишков других магазинов.





Второе — обработка заказов покупателей.

Заказ в магазин приходит с сайта либо какой-то из клиентов просит привезти товар под него. Создаётся документ “Заказ покупателя” на магазин. При запуске помощника, система видит эти заявки и закрывает их в первую очередь из излишков остальных магазинов, потом со склада, потом заказывает у поставщика, если товара нигде не оказалось.





Третье — перераспределение излишков.

Нередко бывает, что товар год лежит на магазине и не продаётся, при этом продаваясь в другом магазине, и человеку это заметить очень сложно. Такие моменты сейчас отрабатываются автоматически — излишки отправляются туда, где есть потребность. Запускаем такое перераспределение раз в месяц по всем товарам, плюс дополнительно используем эту возможность при каждом перемещении. Для этого в настройках включена галочка “Пополнять из излишков соседей”.

Экономический эффект от перераспределения излишков специально не рассчитывали, но анализируя информацию по товарам, которые предлагаются к перемещению между магазинами, очевидно, что эти перемещения нужные, они немного снижают конечный объем закупок у поставщика. Когда раньше запускали раз в месяц, не беря из остатков при каждом перемещении, примерно 100 товаров в месяц таким образом перемещалось.

Павел, руководитель сети “Зеленая аптека”

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Обмен опытом: Загрузка прайсов по расписанию

Уже больше года пользуемся помощником закупок, но функцией “Запуск прайсов по расписанию” стали пользоваться недавно. Она оказалась довольно полезной в повседневной работе.

Поставщики присылают нам свои цены и остатки в прайс-листах или выкладывают их на сайте. С помощью парсера мы забираем эти данные и сохраняем в Excel, а дальше каждые полчаса подгружаем в 1С актуальную информацию. Поставщики крупные и информация, которую они выдают утром, к обеду может быть на 30% не актуальна. Нам важно, чтобы информация изменялась в автоматическом режиме. Это касается не только цен, но и остатков поставщиков, которые мы используем в своей работе.

Некоторые сайты работают по API, там мы забираем данные два раза в час. За счет этого наш менеджер работает с актуальной информацией по остаткам и ценам поставщиков.

У нас мелкий опт и мы готовим портал с виртуальными остатками поставщиков с автоматической наценкой. Это называется дропшиппинг и позволит нам расширить ассортимент со своих 3000 единиц товара, которые есть на складе, до 80 000 единиц потенциально доступных у поставщиков.

На сайте у товара будет дополнительный признак “на складе дистрибьютора” и указание, что по этим товарам доставка не три раза в неделю, а через неделю.

Этот же механизм мы используем для анализа цен конкурентов. Прайсы некоторых мы получаем по почте, у некоторых есть сайты, откуда мы несколько раз с помощью парсеров загружаем информацию.

Всю эту работу делать вручную нереально. Даже нажимать кнопку загрузки два раза в час было проблематично для пользователей. Сейчас всё работает в фоне и конечно это удобно.

Денис Тохмахов, директор сети магазинов

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