Как правильно распределить товары в 1с между магазинами?

Балансируем остатки или возвращаем на центральный склад

Если у вас есть сеть магазинов, то наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда одного и того же товара по некоторым магазинам сети находится в избытке, а в остальных магазинах этого же товара не хватает.

Как это можно исправить?

Рассмотрим на примере:

В Ростове за 12 месяцев продалось всего лишь 4 телевизора, а в наличии осталось еще 5 штук. Остаток будет продаваться более года. В это же время по другим магазинам товара хватает в среднем на 1,5-2 месяца.

Чтобы сбалансировать остатки, излишки нужно переместить из Ростова по другим магазинам.

Зачем балансировать остатки?

В тех магазинах, где товар скоро закончится, уже через месяц придется тратить деньги на закупку. Если же мы переместим лишний товар из Ростова, то получим отсрочку. Вторая причина связана с реальными потерями. 5 телевизоров будут лежать в магазине год: один продастся через 3 месяца, другой через полгода, но как минимум 1 штука пролежит на складе более года. За это время с товаром может произойти что угодно: начиная от порчи, заканчивая устареванием модели.

Излишки нужно переместить в от магазин, где они продаются быстрее или хотя бы вернуть на центральный склад.

Балансировка остатков

Распределить товар можно либо между подразделениями, либо вернуть на центральный склад.

Указываем товар, который считаем излишком.

Если остатков товара в одном магазине на месяц, а в другом на три, то нет смысла их балансировать. Если, например, указать 180 дней, то товары, которых осталось меньше, чем на полгода, распределяться по магазинам не будут.

Устанавливаем ограничение по сумме

Если залежалось пару штук дешевого товара, нет смысла тратить на него время. Другое дело, когда его набралось хотя бы на тысячу рублей.

Если к перемещению будут 2 товара по 50₽, в сумме на 100₽, перемещаться ничего не будет, а если 30 товаров по той же цене, в сумме на 1500₽ — переместятся.

Обнуляем остатки при необходимости

Товар по умолчанию не перемещается в ноль. Даже если товара на 100 лет вперед, а в наличии 1 штука, она не будет перемещаться. Если поставить галочку на «разрешить обнулять остатки», то такой мертвый запас будет отправлен.

Далее отмечаем подразделения между которыми будем балансировать остатки. И обновляем чтобы увидеть результат

В окне с расшифровкой отображается перечень магазинов, остаток до и после перемещения.

В блоках «Приход» и «Расход» видно откуда пришел и куда был перемещен. Здесь же это количество можно поменять.

В результате, после балансировки, товара в каждом магазине в остатке примерно на один и тот же срок.

Возврат товара на центральный склад

По некоторым магазинам ситуация улучшилась, но требует дополнительных действий.

Раньше в каждом магазине товара и так было не мало: 3-6 мес, а на одном остатков было аж на 6 лет. Когда мы распределили этот большой остаток по остальным магазинам, получилось, что в каждом магазине образовался избыток.

Выходом из данной ситуации может стать не размазывание остатков по всем магазинам, а перемещением излишков на центральный склад, где товар будет в большей сохранности и часть возможно удастся вернуть поставщику.

Вообще остатки запас рекомендуется хранить не в магазинах, а на центральном складе.

Когда вам поступает товар, вы должны отправить в магазины товара на месяц-два торговли, в зависимости от периодичности поставок. А если это новинка, то тем более, нужно отправить только партию на пробу, а остальное оставить в центре.

Если вы отправите весь товар по магазинам и в центре не оставите ничего, то в любом случае он где-то закончится быстрее: будут либо пустые полки, либо придется делать перемещения из других магазинов. Поэтому оставьте товар в центре и отправляйте его по мере того, как он у них будет заканчиваться.

В этом случае балансировка понадобится только тогда, когда товар зависнет совсем мертвым. Например за год нет ни одной продажи, но товар устаревает и от него нужно избавиться.