SubSystems vs СмартЗапасы: старый гайд — новый скандал

СмартЗапасами. В ход пошли обвинения в заимствованиях, личная переписка и старая обида. Клерк попытался разобраться, что именно снова пошло не так в мире 1С.

Казалось бы, обычная техническая статья: «Зачем и как загружать прайсы в 1С?» — опубликована ещё в декабре 2020, но кто-то умудрился обновить её в июне 2025. И этим “кто-то” случайно запустил вечный двигатель айтишной драмы. Мало того, что текст обновился, так ещё и старые обиды воскресли, как баг после очередного патча.

В обновлённой статье снова мелькнули функции, которые Евгений Шекин из SubSystems считает нагло украденными заимствованными у своего детища. Реакция не заставила себя ждать — разразился очередной виток айти-диспута с нотками личной неприязни и тонкой юридической истерики.

SubSystems кидает гневные файлы на стол: функции и тексты будто списаны “под копирку” (особенно обидно, если копирку уже никто не использует с 1999 года); реклама, где без приглашения всплывает имя конкурента (классика жанра); публикация личной переписки без согласия (а тут уже лёгкий уголовный холодок в воздухе).

СмартЗапасы (ex min‑max.pro) парирует в духе “мы не виноваты, оно само”: код написан самостоятельно, тексты удалены, как только заметили, а переписка всплыла исключительно в порыве самообороны, ну знаете, как в ток-шоу на YouTube, только с printscreen'ами.

Тем временем min‑max.pro переехал под новый бренд — «СмартЗапасы». Теперь это система управления запасами для 1С: автозаказ, ABC/XYZ‑анализ, поиск неликвидов, загрузка и выгрузка прайсов, и, очевидно, встроенный модуль для обострения отношений с конкурентами.

Всё это ещё раз доказывает: в айти-мире, где каждый третий изобретает велосипед, а каждый четвёртый считает, что его велосипед — оригинальный, одна неосторожная публикация может вызвать эффект сейсмической волны. Хотите писать статьи? Пожалуйста. Только помните: интернет помнит всё. И Евгений Шекин тоже. Особенно он.

Если вы как-то причастны к этой истории — технически, юридически или хотя бы морально — самое время выйти из тени и, может быть, подсказать, кто у кого что всё-таки стащил. Или хотя бы притвориться нейтральным экспертом, чтобы разбавить этот гремучий коктейль взаимных обид, скриншотов и пассивной агрессии.

А если помочь не можете — окей, по крайней мере не подливайте масла в огонь, сидя в комментариях с видом digital-судьи. Авторы, как ни странно, реально хотят разобраться. Ну или хотя бы не драться публично.

Почитать ту самую статью, с которой всё началось, вы можете тут: «Зачем и как загружать прайсы в 1С?» — вдруг и вы найдёте в ней что-то, что тоже где-то уже видели.