Платежные системы для онлайн-школ: экономьте на комиссиях за интернет-эквайринг

Рынок EdTech, и онлайн-образование в частности, развиваются невероятными темпами. Одна из точек роста для онлайн-школ и других образовательных платформ — правильный подход к организации приема платежей. Удобные решения помогают увеличить платежную конверсию и в целом положительно влияют на репутацию. Рассказываем, с какими инструментами вы сможете зарабатывать больше.

Интернет-эквайринг для онлайн-образования: как это работает

Организация приема платежей — важный этап запуска онлайн-школы или любого другого образовательного проекта. На первый взгляд может показаться, что в онлайн-образовании главное — это создать качественный продукт, а все остальные вопросы волшебным образом разрешатся сами собой.

В действительности это не совсем так: на принятие решения о покупке и в целом на то, дойдет ли клиент до старта обучения, влияет множество факторов. Удобство и безопасность процесса оплаты один из них.

Расширить возможности бизнеса поможет интернет-эквайринг. Эта технология позволяет клиентам оплачивать товары и услуги через интернет за считанные секунды, а предпринимателям принимать онлайн-платежи.

Алина запустила курс для начинающих бухгалтеров. Принимать платежи наличными она не может: ученики живут в разных городах. Не потерять значительную часть клиентов Алине помогло подключение интернет-эквайринга.

На свой сайт Алина установила форму для приема платежей: ее легко заполнить за пару кликов. Также у нее есть возможность отправлять ссылку для оплаты в мессенджерах, если клиенту удобнее использовать такой способ.

Удобство. Процесс оплаты максимально комфортен для клиента: не нужно выходить из дома, тратить много времени на совершение платежа и выполнять какие-то сложные действия.

Возможность выбора способа оплаты. Принимать оплату можно на сайте, по ссылке или QR-коду, а также в приложении и по QR-коду в точке продаж (если у вашей онлайн-школы есть офис).

Безопасность. Интернет-эквайринг безопасен как для предпринимателей, так и для клиентов. На всех этапах оплаты соблюдаются платежные стандарты и требования безопасности.

Круглосуточный прием платежей. Клиент может оплатить обучение в любой момент без участия предпринимателя, за счет чего возрастает количество продаж.

Универсальность. Интернет-эквайринг подходит как для микробизнеса, так и для крупных онлайн-школ.

Расширение аудитории. Учиться дистанционно и таким же образом оплачивать обучение можно вне зависимости от местонахождения. Интернет-эквайринг позволяет совершить платеж за обучение из любого города.

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Как экономить на интернет-эквайринге

Практически любой бизнес, который работает онлайн, не может обойтись без интернет-эквайринга, и образование не является исключением. При этом каждого предпринимателя волнует вопрос о том, какие дополнительные расходы влечет за собой внедрение этого решения.

Конечно, интернет-эквайринг — услуга платная: за платежи взимается комиссия. Но и при работе с наличными также есть расходы на инкассацию, а иногда и комиссия за пополнение счета. Подключение интернет-эквайринга в любом случае окажется выгодным решением (и точно поможет расширить аудиторию), тем более что приобретать специальное оборудование не нужно.

Выбираем сервис и выгодный тариф

Платежные сервисы и банки предлагают различные варианты тарифов. В зависимости от выбранного решения оплачивается комиссия за каждый платеж или же фиксированная сумма (на фиксированную плату влияет оборот бизнеса и другие факторы). При работе с некоторыми эквайерами придется также оплачивать дополнительные услуги, причем такие расходы не всегда оправданы.

Помимо тарифа рекомендуется учитывать и скорость зачисления денег на счет: чем быстрее это произойдет, тем проще бизнесу управлять финансами. Еще один важный фактор — безопасность. Данные клиентов должны быть надежно защищены, а любые попытки мошенничества своевременно пресекаться.

Значение имеет и скорость подключения: в зависимости от выбранного варианта начать работу с интернет-эквайрингом вы можете как в день обращения, так и через несколько дней.

Момент, который часто упускается из виду — наличие круглосуточной техподдержки. При подключении интернет-эквайринга обязательно поинтересуйтесь графиком работы поддержки. Если что-то зависнет или возникнет проблема с оплатой у клиента, всегда должна быть возможность обратиться за помощью.

С Миксплат интернет-эквайринг для онлайн-образования доступен на максимально выгодных условиях. Комиссия взимается только за успешные платежи (ее размер зависит от категории бизнеса), а абонентская плата отсутствует. Подключить сервис

Для повышения конверсии Миксплат предлагает большой выбор способов оплаты — банковские карты, через Систему быстрых платежей (СБП), pay-методы (Sber Pay, Mir Pay, Яндекс Пэй) и мобильные платежи. Средства на банковский счет зачисляются ежедневно, а управлять платежами пользователи могут с помощью удобного личного кабинета с широким спектром возможностей:

закрывающие документы с электронной подписью;

составление и экспорт отчетов по операциям;

частичные и полные возвраты платежей;

ежедневно выгружаемые реестры операций.

Клиентам Миксплат доступно бесплатное подключение за один день, а также помощь с настройкой интеграции для процессинга платежей и круглосуточная поддержка.

Как MCC-код влияет на тариф

MCC-код — это код категории продавца: он присваивается в зависимости от вида оказываемых услуг или продаваемых товаров. Для подключения эквайринга наличие MCC-кода является обязательным условием.

Код необходим для общего учета, для сбора маркетинговой информации и для начисления кэшбэка за покупку. И еще один важный момент: MCC-код влияет на размер тарифа по эквайрингу.

Предпринимателям, которые оказывают образовательные услуги, MCC-код помогает сэкономить. Онлайн-образование относится к числу сфер, для которых установлена пониженная комиссия.

Обратите внимание: бизнес обязан указывать корректный MCC-код, а эквайер — следить за тем, чтобы код был указан верно. За указание некорректного кода предусмотрена ответственность.

Выгодная фискализация

Вне зависимости от того, какие именно образовательные услуги будут оказываться, организации, осуществляющие обучение, и ИП обязаны применять ККТ при расчетах с физлицами. Такое требование установлено действующим законодательством — 54-ФЗ. Из этого правила есть исключение только для образовательных организаций — некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие организации созданы (п. 13 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Для справки: госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому ИП, которые осуществляют на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности, освободят от обязанности применять ККТ. Если законопроект окончательно примут, эти изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Для автоматической передачи информации о каждой оплате в налоговые органы настраивается интеграция онлайн-кассы и интернет-эквайринга. Обратите внимание: сам по себе интернет-эквайринг не способен заменить кассу.

С инструментами Миксплат ваша деятельность будет вестись в строгом соответствии с 54-ФЗ. Интеграция с онлайн-кассами позволяет автоматически направлять информацию о платежах для формирования чеков. Оставить заявку на подключение вы можете на сайте Миксплат: менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует по всем вопросам подключения интернет-эквайринга.

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