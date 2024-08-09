Оптимизация приема онлайн-платежей — как зрелым онлайн-проектам зарабатывать больше

В этой статье мы рассмотрим, что такое оптимизация приема онлайн платежей и как проекты в инфобизнесе могут зарабатывать больше с использованием платежных провайдеров.

Онлайн-платежи формируют выручку инфобизнеса. Платежный сервис — это ключевой инструмент достижения главной цели по извлечению коммерческой прибыли, при этом внедрение и обслуживание сервиса приема платежей влечет за собой расходы, а не приносит доход. Однако по мере того, как финансовая инфраструктура развивается, чтобы соответствовать постоянно меняющимся требованиям бизнеса, эта точка зрения выглядит все более устаревшей.

Процесс приема платежей онлайн заключает в себе потенциал для увеличения доходов помимо роста продаж и увеличения финансового потока от клиентов – при условии, что у вас есть грамотный партнер и правильная настройка платежного сервиса.

Что такое оптимизация доходов

В общем виде оптимизация доходов — это максимизация выручки инфобизнеса за счет имеющихся в распоряжении мерчанта ресурсов. Это не обязательно предполагает внедрение новых процессов или технологий. В ряде случаев грамотное использование имеющихся в распоряжении компании инструментов способно оптимизировать доходы и увеличить прибыль.

Примеры оптимизации доходов в инфобизнесе:

1. Динамическое ценообразование. Регулирование тарифов в режиме реального времени на основе анализа данных, таких как: спрос, сезонный фактор, цены конкурентов и предпочтения пользователей.

2. Прогнозирование спроса. Построение прогнозов на спрос в будущих периода с целью предотвращения кассовых разрывов, снижения колебаний в финансировании и выработки соответствующих стратегий ценообразования и продаж.

3. Сегментирование клиентов. Разбивка базы текущих и потенциальных клиентов, их поведения и предпочтений с последующим таргетированием на каждый сегмент персонализированных ценовых и маркетинговых стратегий.

4. Управление каналами. Оптимизация каналов рекламы и продаж, а также управление отношениями с клиентами. Например, компания может повысить оборот, предложив новые методы оплаты, которые предпочитают клиенты на целевом рынке. Или выявить в ходе маркетинговых исследований, что покупатели готовы платить быстрее через платежные ссылки, а не через интернет-магазин.

5. Оптимизация доходов в платежной индустрии. В контексте использования платежных сервисов можно выделить два основных направления оптимизации: увеличение количества успешных транзакций (повышение конверсии) и снижение расходов на платежный сервис. Рассмотрим каждое из этих направлений подробнее.

6. Увеличение количества успешных платежей (конверсия). В этом случае оптимизация доходов предполагает максимизацию успешности совершаемых покупателями платежей: с использованием банковских карт, рекуррентных платежей (карточных подписок на регулярные перечисления), платежных методов (SberPay, Mir Pay или Яндекс Пэй) и других способов оплаты.

Конверсия измеряется показателем, который выражает количество успешных платежей в процентах от всех попыток оплаты через вашу платежную форму.

Измерение и анализ конверсии — ключевой шаг к оптимизации доходов вашего инфобизнеса.

Низкая конверсия негативно влияет на возможностях приема платежей. Невыполненные платежи по причинам «на стороне мерчанта» снижают лояльность клиентов и позволяют говорить об упущенной прибыли.

Какие факторы влияют на конверсию

Некоторые из факторов, определяющих конверсию платежей, находятся вне зоны влияния мерчанта. На другие инфобизнес может влиять с помощью продуманной и оптимизированной стратегии платежей, построенной на основе платежной аналитики с помощью вашего платежного сервиса.

Факторы на стороне клиента

Недостаточно средств на счете для совершения транзакции. Неправильный ввод PIN-кода или номера CVV. Клиент не прошел проверку, например, один из этапов двухфакторной аутентификации или предоставил неверные платежные данные карты.

Вернуть клиентов и завершить заказы можно, используя платежные ссылки. Для этого отправьте ссылку на оплату заказа, напомнив покупателю о незавершенной транзакции и предложив несколько удобных методов оплаты. Статусы транзакций можно посмотреть в личном кабинете Миксплат.

Платежные ссылки дополнительно позволяют продавцу сохранять данные постоянных покупателей и автоматически заполнять поля платежной формы для последующих оплат после однократного платежа, совершенного ранее. Такая услуга называется рекарринг.

Возможны ситуации, когда эмитент карты клиента (банк или другое финансовое учреждение) блокирует транзакцию, посчитав ее рискованной. Это может произойти с онлайн бизнесами, находящимися в высокорисковой отрасли. Бывают и ложные отклонения, когда чрезмерно бдительные системы ошибочно идентифицируют законные транзакции как потенциально опасные и блокируют платеж.

Технически блокировки эмитентом находятся вне зоны контроля мерчанта. Тем не менее, всегда полезно выявить причины возникновения таких ситуаций, например, проанализировав коды ответов банка об отклонении от эмитента, когда транзакция не удалась.

Факторы на стороне мерчанта

1. Удобство платежного интерфейса. Чем проще и понятнее платежная форма, тем выше вероятность совершения платежа.

Значение имеет и количество этапов, или кликов, до завершения транзакции — чем меньше шагов требуется пройти клиенту, тем выше конверсия.

Сюда же относится и локализация интерфейса: высокой конверсией будет обладать платежная форма на русском языке, адаптированная к локальным требованиям и предпочтениям клиентов.

2. Возможность выбора способа оплаты. Поддержка и предоставление покупателю возможности выбора платежного метода — по банковской карте, через Систему быстрых платежей (СБП), с использованием онлайн-платежей или pay-методов, способствует успешной оплате.

3. Адаптация для мобильных устройств. Платежная форма должна быть адаптивной под различные мобильные устройства. Важное значение имеет и скорость загрузки на всех устройствах — чем она выше, тем больше вероятность того, что покупатель завершит транзакцию.

4. Техподдержка покупателей. Важно обеспечить клиенту возможность круглосуточной связи с технической поддержкой, которая сможет предоставить оперативные консультации и ответить на все вопросы, связанные с совершаемым платежом онлайн. Кроме того, мерчанту необходимо осуществлять постоянный мониторинг и быстро реагировать в случае возникновения инцидентов.

5. Техническая надежность. Платежный шлюз должен быть доступен 24/7 с минимальным количеством простоев для техобслуживания.

Это может быть достигнуто с использованием отказоустойчивых серверов и облачных технологий, с автоматическим переключением на резервные каналы связи в случае проблем с основными.

Скорость обработки платежей также напрямую влияет на пользовательский опыт. Платежный шлюз должен обеспечивать мгновенную обработку транзакций и обладать способностью обрабатывать большое количество платежей одновременно без замедлений и сбоев. Это особенно важно для крупных мерчантов в периоды высокой нагрузки, например, в периоды проведения распродаж или промо-акций.

6. Безопасность платежей. Необходимо использовать платежный сервис, гарантирующий безопасность совершаемых транзакций. Это достигается использованием современных методов шифрования (например, SSL/TLS) для защиты данных при передаче между клиентом и сервером.

Сервис приема онлайн-платежей должна соответствовать стандартам PCI DSS — международным стандартам безопасности данных платежных карт для защиты конфиденциальной информации и использовать технологию 3D Secure. А также, ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер».

7. Прозрачность и информативность платежа. Клиенту важно получать моментальные уведомления о статусе его платежа — был ли он успешно завершен или возникли какие-либо проблемы.

Прозрачная система уведомлений помогает уменьшить беспокойство клиентов и снизить количество запросов в техподдержку. Кроме того, возможность для клиентов просматривать историю своих платежей и получать чеки или квитанции об оплате повышает доверие к мерчанту.

Прозрачность и информативность создают доверие и улучшают пользовательский опыт, что в конечном итоге положительно влияет на конверсию оплат.

8. Снижение расходов на сервис по приему онлайн-платежей. Вторая стратегия оптимизации доходов в инфобизнесе, помимо увеличения конверсии — снижение расходов на платежный сервис.

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Ключевые факторы экономии на приеме онлайн-платежей

1. Выбор оптимального МСС-кода. Одно из ключевых понятий инфобизнеса — МСС коды (Merchant Category Codes, дословно: «Код категории продавца») — четырехзначные числа, используемые банками и платежными сервисами для классификации мерчантов по реализуемым товарам и услугам.

МСС коды позволяют идентифицировать сферу деятельности онлайн бизнеса для упрощения обработки платежей и контроля за их соответствием правилам платежных систем.

Размер комиссии за онлайн-платежи: межбанковские, расходные и приходные операции с картами, возможность получения скидок и кэшбэков, напрямую зависит от МСС-кода. Мерчанту важно выбрать платежный сервис, который сможет точно классифицировать его деятельность, поскольку это будет влиять на сумму уплачиваемой комиссии за успешные платежи.

2. Определение ставки интернет-эквайринга (комиссии за прием платежей). Помимо MCC кода, комиссия за прием платежей (или ставка интернет-эквайринга), варьируется в зависимости от ряда факторов. Ее оптимальное определение напрямую влияет на расходы инфобизнеса.

3. Зависимость ставки от оборота. В большинстве случаев ставка интернет-эквайринга определяется объемом продаж продавца. Чем выше оборот, тем ниже ставка, которую может предложить платежный провайдер.

Это связано с тем, что крупные обороты уменьшают риски для платежных сервисов и позволяют им устанавливать более выгодные условия. Мелкие и средние инфобизнесы зачастую сталкиваются с более высокими ставками, что необходимо учитывать в финансовом планировании.

4. Влияние среднего чека. Некоторые платежные системы при расчете ставки также принимают во внимание средний чек. Это особенно важно для инфобизнесов, стоимость продуктов или услуг которых варьируется. Высокий средний чек снижает ставку, поскольку соответствующие транзакции предполагают меньшие операционные издержки для платежного провайдера.

5. Оптимизация расходов на интеграцию. Еще одна точка приложения усилий для оптимизации — процессы интеграции и настройки платежной сервиса под специфику и запросы вашего инфобизнеса. Это актуально как в случае подключения к платежному провайдеру, так и при внедрении улучшений.

Современные сервисы для приема онлайн-платежей предлагают различные инструменты интеграции, например, API и SDK. Удобные и надлежащим образом документированные API (Application Programming Interface) и SDK (Software Development Kit) значительно упрощают интеграцию платежных инструментов на сайт мерчанта.

Многие платежные провайдеры готовы предложить заранее разработанные модули и плагины для популярных платформ электронной коммерции и систем управления контентом (CMS), например, Битрикс, WordPress, Shopify, Joomla и др. Использование типовых плагинов особенно полезно для малого и среднего бизнеса, поскольку позволяет уменьшить расходы на интеграцию и разработку.

Как правило, поддержку в интеграции с платежными сервисами предлагают платежные агрегаторы, в отличие от банков. Банки зачастую ограничиваются предоставлением документации по API, с помощью которой мерчант производит подключение самостоятельно или при помощи сторонних подрядчиков.

Платежные агрегаторы обычно готовы оказать содействие мерчантам на всех этапах подключения, от выбора оптимальных решений до установки платежных модулей. Готовые интеграционные модули, оптимизированные для работы с популярными платформами и CMS, значительно упрощают интеграцию и позволяют инфобизнесу начать принимать онлайн платежи в кратчайшие сроки.

Как оптимизировать онлайн-платежи и увеличить доход инфобизнеса

Мы рассказали об использовании платежного сервиса для оптимизации доходов в онлайн-бизнесе. Но, как инфобизнес может этого добиться на практике?

1. Анализируйте платежные данные. Многие компании упускают возможность получения дополнительного дохода по причине того, что их финансовые структуры не располагают необходимым и достаточным набором данных для анализа и оценки эффективности онлайн-платежей.

Платежи представляют собой значительную базу данных для анализа: от видов транзакций и предпочтений клиентов до причин отказов и финансовых показателей – исчерпывающая информация о ваших продуктах, процессах и платежах, которая может быть интерпретирована и направлена на разработку рекомендаций и стратегий для развития вашего бизнеса.

Проанализировав данных о платежах, вы сможете разработать мероприятия для оптимизации доходов, на основе понимания, какие продукты популярны, какие стратегии эффективны, по каким направлениям требуется усилить коммуникации. А также, какие утечки имеются в вашей воронке продаж и каким образом их можно устранить.

Также это позволит выяснить, почему платежи отклоняются, что позволит вам предложить способы для построения более эффективного пути клиента, повышения конверсии и как следствие — повысить доходы вашего бизнеса.

2. Используйте экспертизу и опыт платежного партнера. При выборе платежного партнера для вашего онлайн-бизнеса крайне важно учитывать не только его технические возможности, но и экспертизу в сфере онлайн-платежей. Надежный платежный сервис с глубоким пониманием отрасли и готовностью анализировать конверсию конкретного мерчанта способен предложить оптимальные решения для вашего бизнеса.

Преимущества платежных агрегаторов

1. Глубокое понимание отрасли. Партнеры с долгим опытом работы в вашей сфере могут предложить решения, адаптированные под специфические потребности вашего бизнеса. Они знают, какие методы оплаты предпочитают ваши клиенты и какие функции сервиса приема онлайн платежей наиболее востребованы.

2. Индивидуальный подход. Эксперты платежных сервисов способны разработать индивидуальные решения, которые помогут оптимизировать процесс оплаты. Это может включать в себя настройки для ускорения транзакций, улучшение пользовательского опыта и снижение количества брошенных корзин. Например, предоставить перечень подробных кодов ответов для понимания, почему не проходят платежи, и что можно сделать для решения данной проблемы.

3. Техническая поддержка и консультации. Опытный платежный партнер обеспечит качественную техническую поддержку и сможет предложить консультации по вопросам безопасности платежей, интеграции платежной системы на сайт и многим другим аспектам. Это поможет вам оперативно решать любые возникающие проблемы и снижать риски.

4. Анализ и оптимизация. Эксперт в области платежей может предоставить анализ данных о ваших транзакциях и предложить пути для оптимизации процесса оплаты. Это включает в себя рекомендации по снижению затрат на эквайринг, улучшению конверсии и повышению безопасности платежей.

5. Кастомизированные решения. Платежные агрегаторы готовы не только обновлять свои методы и технологии в соответствии с последними тенденциями и требованиями рынка, но и осуществлять совместную разработку с мерчантами. Это означает, что вы будете использовать самые современные и эффективные технологии для обработки платежей.

В конечном итоге, использование экспертизы и опыта платежного партнера позволяет не только улучшить качество обслуживания клиентов, но и повысить эффективность вашего бизнеса.

Это становится возможным благодаря снижению операционных затрат, увеличению конверсии и обеспечению надежной защиты данных клиентов.

Заключение

Оптимизация приема онлайн-платежей является точкой роста для увеличения доходов инфобизнеса. Грамотное использование платежных систем позволяет не только улучшить конверсию, но и снизить расходы на сервис.

Основные направления оптимизации включают увеличение количества успешных транзакций, выбор оптимальных МСС-кодов, определение выгодных ставок интернет-эквайринга и эффективную интеграцию платежных инструментов. Анализ платежных данных и использование экспертизы платежного партнера играют решающую роль в достижении этих целей.

Применение данных подходов позволяет улучшить качество обслуживания клиентов и повысить общую эффективность бизнеса, что в конечном итоге ведет к росту выручки и прибыльности.

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