ЦОК ПРЕМ статья (643458) 03.04 Мобильный
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Интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг: виды, плюсы, кому подойдет

В последнее время популярность безналичных расчетов в интернете растет. В 2024 году российский рынок цифровых платежей продемонстрировал рекордные показатели, и ключевую роль в этом сыграл интернет-эквайринг — этот сегмент вырос на 24% в 2024 году. Разберем, в чем суть эквайринга, как он способствует развитию бизнеса и как подключить прием платежей онлайн. 

Что такое интернет-эквайринг

Это технология, которая позволяет компаниям принимать оплату с помощью банковских карт через интернет. Покупатель указывает реквизиты карты в специальной форме на сайте, в приложении или по платежной ссылке, подтверждая списание средств за товар или услугу. Благодаря активному развитию эквайринга изменились не только принципы работы электронной коммерции, но и привычки потребителей.  

Теперь пользователи могут легко приобретать цифровые продукты — от подписок на стриминговые сервисы до образовательных программ. Кроме того, регулярные платежи, такие как оплата коммунальных услуг, тоже стали проще. Для бизнеса эквайринг открыл новые возможности: он помогает увеличить клиентскую базу и ускорить процесс оформления заказов.  

В системе интернет-эквайринга участвуют:

  • Покупатель — владелец банковской карты, совершающий оплату.  

  • Продавец (мерчант) — компания, предоставляющая товары или услуги.  

  • Эквайер — организация, обрабатывающая платежи и взимающая комиссию с продавца.  

  • Платежная система — технологическая платформа, обеспечивающая проведение транзакций (например, «Мир» или Visa).  

  • Банк-эмитент — финансовая организация, выпустившая карту покупателя.  

Принцип работы интернет-эквайринга  

Процесс обработки онлайн-платежа представляет собой многоэтапную схему с участием нескольких сторон:

  1. Клиент вводит данные карты и подтверждает оплату.  

  2. Банк-эквайер проверяет возможность транзакции, и передает запрос в платежную систему.  

  3. Платежная система перенаправляет запрос в банк, выпустивший карту.  

  4. Банк-эмитент проверяет баланс, другие ограничения и холдирует сумму.

  5. После успешной проверки эквайер переводит продавцу сумму за вычетом комиссии, завершая сделку.  

Этот механизм обеспечивает безопасность и скорость расчетов — это выгодно как бизнесу, так и покупателям.

Ключевые преимущества интернет-эквайринга  

Сегодня сложно представить успешный бизнес, не использующий возможности эквайринга. Эта технология стала не просто удобным инструментом, но и условием, которое дает бизнесу конкурентные преимущества:

  1. Максимальное удобство для покупателей. Благодаря интернет-эквайрингу компании могут принимать оплату круглосуточно, независимо от географического расположения клиента. Это расширяет целевую аудиторию: покупатели получают возможность совершать платежи в любое удобное время. В результате растет лояльность клиентов и объем продаж.  

  2. Надежная защита платежных операций. Сегодня эквайринговые технологии обеспечивают безопасное проведение любых финансовых операций. Данные карт защищены мощным шифрованием, а дополнительные меры, такие как двухфакторная аутентификация 3D-Secure, минимизируют риски мошенничества. 

  3. Автоматизированные процессы и рост конверсии. Онлайн-эквайринг исключает ручную обработку платежей, ускоряя проведение транзакций и снижая вероятность ошибок. Автоматизация расчетов позволяет бизнесу оперативно подтверждать заказы и тем самым сокращать время ожидания для покупателей. В итоге опыт взаимодействия с компанией становится для клиентов более комфортным.

Виды интернет-эквайринга

Когда бизнес решает принимать платежи онлайн, перед ним встает важный вопрос: как технически реализовать этот процесс? Настроить эквайринг можно по-разному, рассмотрим основные способы.

Платежные ссылки

Для тех, кто только начинает принимать оплату онлайн или работает с разовыми платежами, идеально подойдут платежные ссылки. Это готовый инструмент, который эквайер предоставляет «из коробки» — не нужно ничего программировать или настраивать сложные системы. Достаточно создать ссылку в личном кабинете платежного сервиса и отправить ее клиенту.  

Такой подход особенно популярен:  

  • в сфере услуг (туризм, онлайн-обучение, консультационные услуги);

  • при приеме предоплат за товары.

Платежные виджеты

Когда бизнес растет и у него появляется собственный сайт, на помощь приходят платежные виджеты. Это готовые блоки кода, которые встраиваются на страницу и позволяют принимать оплату прямо на сайте. Установка занимает считанные минуты — достаточно скопировать код в нужное место.  

Такой вариант отлично работает для:  

  • лендингов с одним основным товаром;  

  • небольших интернет-магазинов;  

  • онлайн-образования с небольшим набором курсов;

  • сайтов-визиток с функцией онлайн-оплаты. 

Платежные модули

Это специальные плагины для популярных CMS (систем управления сайтом), которые автоматически синхронизируются с каталогом товаров, а также позволяют настраивать скидки и промоакции.

Например, платежный модуль Миксплат поддерживает WordPress, OpenCart, 1С-Битрикс, Tilda и другие популярные CMS. Подключить модуль можно за 1 рабочий день — для установки не требуются программисты и специальные навыки. 

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API-интеграция  

Для крупных интернет-магазинов, онлайн-сервисов или компаний с нестандартными бизнес-процессами оптимальный выбор — API-интеграция. Это «мост» между системой мерчанта и системой эквайера, который позволяет им обмениваться данными и автоматически обрабатывать платежи. Этот вариант позволяет создавать уникальные сценарии оформления заказа, интегрировать платежи с внутренними CRM и ERP-системами. 

Некоторые платежные сервисы помогают в проведении таких интеграций. Например, Миксплат может бесплатно выделить инженера для настройки.

Выбор конкретного способа интеграции зависит от типа бизнеса, технических возможностей, бюджета на внедрение. Главное — чтобы платежная система помогала бизнесу расти, обеспечивала удобство для клиентов и эффективность для владельца. 

Грамотный подбор технологии приема онлайн-платежей позволяет упростить процесс совершения покупок для конечных потребителей, а компании получают инструмент для роста завершенных сделок на этапе оформления заказа.  

Эксперты компании Миксплат помогут подобрать оптимальный вариант интеграции платежного решения с учетом индивидуальных особенностей конкретного бизнеса, его масштабов и специфики работы.  

Миксплат позволяет принимать онлайн-платежи с минимальными затратами. Сервис поддерживает все популярные способы оплаты: банковские карты, СБП, электронные кошельки и мобильные платежи. Интеграция доступна через готовые модули для популярных CMS или API для сложных систем. 

В личном кабинете удобно управлять оплатами, формировать отчеты и закрывающие документы. Сервис подходит для интернет-магазинов, сервисов и компаний, которым нужен надежный и простой в настройке прием платежей.

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