Интернет-эквайринг: виды, плюсы, кому подойдет

Что такое интернет-эквайринг
Это технология, которая позволяет компаниям принимать оплату с помощью банковских карт через интернет. Покупатель указывает реквизиты карты в специальной форме на сайте, в приложении или по платежной ссылке, подтверждая списание средств за товар или услугу. Благодаря активному развитию эквайринга изменились не только принципы работы электронной коммерции, но и привычки потребителей.
Теперь пользователи могут легко приобретать цифровые продукты — от подписок на стриминговые сервисы до образовательных программ. Кроме того, регулярные платежи, такие как оплата коммунальных услуг, тоже стали проще. Для бизнеса эквайринг открыл новые возможности: он помогает увеличить клиентскую базу и ускорить процесс оформления заказов.
В системе интернет-эквайринга участвуют:
Покупатель — владелец банковской карты, совершающий оплату.
Продавец (мерчант) — компания, предоставляющая товары или услуги.
Эквайер — организация, обрабатывающая платежи и взимающая комиссию с продавца.
Платежная система — технологическая платформа, обеспечивающая проведение транзакций (например, «Мир» или Visa).
Банк-эмитент — финансовая организация, выпустившая карту покупателя.
Принцип работы интернет-эквайринга
Процесс обработки онлайн-платежа представляет собой многоэтапную схему с участием нескольких сторон:
Клиент вводит данные карты и подтверждает оплату.
Банк-эквайер проверяет возможность транзакции, и передает запрос в платежную систему.
Платежная система перенаправляет запрос в банк, выпустивший карту.
Банк-эмитент проверяет баланс, другие ограничения и холдирует сумму.
После успешной проверки эквайер переводит продавцу сумму за вычетом комиссии, завершая сделку.
Этот механизм обеспечивает безопасность и скорость расчетов — это выгодно как бизнесу, так и покупателям.
Ключевые преимущества интернет-эквайринга
Сегодня сложно представить успешный бизнес, не использующий возможности эквайринга. Эта технология стала не просто удобным инструментом, но и условием, которое дает бизнесу конкурентные преимущества:
Максимальное удобство для покупателей. Благодаря интернет-эквайрингу компании могут принимать оплату круглосуточно, независимо от географического расположения клиента. Это расширяет целевую аудиторию: покупатели получают возможность совершать платежи в любое удобное время. В результате растет лояльность клиентов и объем продаж.
Надежная защита платежных операций. Сегодня эквайринговые технологии обеспечивают безопасное проведение любых финансовых операций. Данные карт защищены мощным шифрованием, а дополнительные меры, такие как двухфакторная аутентификация 3D-Secure, минимизируют риски мошенничества.
Автоматизированные процессы и рост конверсии. Онлайн-эквайринг исключает ручную обработку платежей, ускоряя проведение транзакций и снижая вероятность ошибок. Автоматизация расчетов позволяет бизнесу оперативно подтверждать заказы и тем самым сокращать время ожидания для покупателей. В итоге опыт взаимодействия с компанией становится для клиентов более комфортным.
Виды интернет-эквайринга
Когда бизнес решает принимать платежи онлайн, перед ним встает важный вопрос: как технически реализовать этот процесс? Настроить эквайринг можно по-разному, рассмотрим основные способы.
Платежные ссылки
Для тех, кто только начинает принимать оплату онлайн или работает с разовыми платежами, идеально подойдут платежные ссылки. Это готовый инструмент, который эквайер предоставляет «из коробки» — не нужно ничего программировать или настраивать сложные системы. Достаточно создать ссылку в личном кабинете платежного сервиса и отправить ее клиенту.
Такой подход особенно популярен:
в сфере услуг (туризм, онлайн-обучение, консультационные услуги);
при приеме предоплат за товары.
Платежные виджеты
Когда бизнес растет и у него появляется собственный сайт, на помощь приходят платежные виджеты. Это готовые блоки кода, которые встраиваются на страницу и позволяют принимать оплату прямо на сайте. Установка занимает считанные минуты — достаточно скопировать код в нужное место.
Такой вариант отлично работает для:
лендингов с одним основным товаром;
небольших интернет-магазинов;
онлайн-образования с небольшим набором курсов;
сайтов-визиток с функцией онлайн-оплаты.
Платежные модули
Это специальные плагины для популярных CMS (систем управления сайтом), которые автоматически синхронизируются с каталогом товаров, а также позволяют настраивать скидки и промоакции.
Например, платежный модуль Миксплат поддерживает WordPress, OpenCart, 1С-Битрикс, Tilda и другие популярные CMS. Подключить модуль можно за 1 рабочий день — для установки не требуются программисты и специальные навыки.
API-интеграция
Для крупных интернет-магазинов, онлайн-сервисов или компаний с нестандартными бизнес-процессами оптимальный выбор — API-интеграция. Это «мост» между системой мерчанта и системой эквайера, который позволяет им обмениваться данными и автоматически обрабатывать платежи. Этот вариант позволяет создавать уникальные сценарии оформления заказа, интегрировать платежи с внутренними CRM и ERP-системами.
Некоторые платежные сервисы помогают в проведении таких интеграций. Например, Миксплат может бесплатно выделить инженера для настройки.
Выбор конкретного способа интеграции зависит от типа бизнеса, технических возможностей, бюджета на внедрение. Главное — чтобы платежная система помогала бизнесу расти, обеспечивала удобство для клиентов и эффективность для владельца.
Грамотный подбор технологии приема онлайн-платежей позволяет упростить процесс совершения покупок для конечных потребителей, а компании получают инструмент для роста завершенных сделок на этапе оформления заказа.
Эксперты компании Миксплат помогут подобрать оптимальный вариант интеграции платежного решения с учетом индивидуальных особенностей конкретного бизнеса, его масштабов и специфики работы.
Миксплат позволяет принимать онлайн-платежи с минимальными затратами. Сервис поддерживает все популярные способы оплаты: банковские карты, СБП, электронные кошельки и мобильные платежи. Интеграция доступна через готовые модули для популярных CMS или API для сложных систем.
В личном кабинете удобно управлять оплатами, формировать отчеты и закрывающие документы. Сервис подходит для интернет-магазинов, сервисов и компаний, которым нужен надежный и простой в настройке прием платежей.
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