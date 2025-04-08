Интернет-эквайринг: виды, плюсы, кому подойдет

Виды интернет-эквайринга

Когда бизнес решает принимать платежи онлайн, перед ним встает важный вопрос: как технически реализовать этот процесс? Настроить эквайринг можно по-разному, рассмотрим основные способы.

Платежные ссылки

при приеме предоплат за товары.

Такой подход особенно популярен:

Для тех, кто только начинает принимать оплату онлайн или работает с разовыми платежами, идеально подойдут платежные ссылки. Это готовый инструмент, который эквайер предоставляет «из коробки» — не нужно ничего программировать или настраивать сложные системы. Достаточно создать ссылку в личном кабинете платежного сервиса и отправить ее клиенту.

Платежные виджеты

Такой вариант отлично работает для:

Когда бизнес растет и у него появляется собственный сайт, на помощь приходят платежные виджеты. Это готовые блоки кода, которые встраиваются на страницу и позволяют принимать оплату прямо на сайте. Установка занимает считанные минуты — достаточно скопировать код в нужное место.

Платежные модули

Например, платежный модуль Миксплат поддерживает WordPress, OpenCart, 1С-Битрикс, Tilda и другие популярные CMS. Подключить модуль можно за 1 рабочий день — для установки не требуются программисты и специальные навыки.

Это специальные плагины для популярных CMS (систем управления сайтом) , которые автоматически синхронизируются с каталогом товаров, а также позволяют настраивать скидки и промоакции.

API-интеграция

Для крупных интернет-магазинов, онлайн-сервисов или компаний с нестандартными бизнес-процессами оптимальный выбор — API-интеграция. Это «мост» между системой мерчанта и системой эквайера, который позволяет им обмениваться данными и автоматически обрабатывать платежи. Этот вариант позволяет создавать уникальные сценарии оформления заказа, интегрировать платежи с внутренними CRM и ERP-системами.

Некоторые платежные сервисы помогают в проведении таких интеграций. Например, Миксплат может бесплатно выделить инженера для настройки.

Выбор конкретного способа интеграции зависит от типа бизнеса, технических возможностей, бюджета на внедрение. Главное — чтобы платежная система помогала бизнесу расти, обеспечивала удобство для клиентов и эффективность для владельца.

Грамотный подбор технологии приема онлайн-платежей позволяет упростить процесс совершения покупок для конечных потребителей, а компании получают инструмент для роста завершенных сделок на этапе оформления заказа.

Эксперты компании Миксплат помогут подобрать оптимальный вариант интеграции платежного решения с учетом индивидуальных особенностей конкретного бизнеса, его масштабов и специфики работы.

Миксплат позволяет принимать онлайн-платежи с минимальными затратами. Сервис поддерживает все популярные способы оплаты: банковские карты, СБП, электронные кошельки и мобильные платежи. Интеграция доступна через готовые модули для популярных CMS или API для сложных систем.

В личном кабинете удобно управлять оплатами, формировать отчеты и закрывающие документы. Сервис подходит для интернет-магазинов, сервисов и компаний, которым нужен надежный и простой в настройке прием платежей.

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