Чеки от платежных систем или своя онлайн-касса: что выгоднее для вашего бизнеса в 2025 году

Онлайн-кассы и интернет-эквайринг

Что такое онлайн-касса и кому она нужна

Предприниматели активно внедряют цифровые решения, которые одновременно упрощают торговые процессы и обеспечивают соответствие правовым нормам. К числу таких инструментов относятся онлайн-кассы и интернет-эквайринг.

Онлайн-касса представляет собой техническое устройство, которое выполняет три ключевые функции:

фиксирует все финансовые операции с сохранением информации на защищенном чипе — фискальном накопителе;

автоматически передает данных в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД);

формирует и выдает покупателям кассовые чеки в бумажном или электронном формате.

Согласно положениям закона № 54-ФЗ, использование ККТ — обязательное требование для большинства коммерческих организаций и ИП. Но законодатель предусмотрел ряд исключений. Например, работать без онлайн-кассы могут:

самозанятые граждане, в том числе ИП на налоговом режиме НПД;

отдельные категории предпринимателей на патентной системе налогообложения;

компании, осуществляющие определенные виды деятельности;

бизнесы, расположенные в труднодоступных регионах с ограниченным доступом к интернету.

Полный список бизнесов, освобожденных от использования онлайн-кассы, перечислен в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Большинство предпринимателей должны применять ККТ с постоянным интернет-соединением, обеспечивающим передачу данных в ОФД. Автономный режим работы разрешен только тем, кто ведет деятельность в местностях с отсутствием стабильной связи (ст. 2 закона 54-ФЗ).

При отсутствии законных оснований для освобождения от применения ККТ использовать онлайн-кассы — обязательное условие для легального приема денег и оформления кассовых чеков клиентам.

Современные онлайн-кассы представлены в двух основных форматах — аппаратные и облачные решения. Каждый тип имеет свои особенности и сферу применения. Традиционные физические кассовые аппараты способны формировать как бумажные, так и электронные чеки.

Облачные решения принципиально отличаются. Это не физическое устройство, а услуга. Облачные ККТ формируют исключительно электронные чеки, а продавец получает доступ к функционалу через интернет.

Оборудование размещается в дата-центре провайдера, а оплату проводят по подписной модели. Облачные кассы оптимальны для интернет-торговли.