Чеки от платежных систем или своя онлайн-касса: что выгоднее для вашего бизнеса в 2025 году

Онлайн-кассы и интернет-эквайринг
Что такое онлайн-касса и кому она нужна
Предприниматели активно внедряют цифровые решения, которые одновременно упрощают торговые процессы и обеспечивают соответствие правовым нормам. К числу таких инструментов относятся онлайн-кассы и интернет-эквайринг.
Онлайн-касса представляет собой техническое устройство, которое выполняет три ключевые функции:
фиксирует все финансовые операции с сохранением информации на защищенном чипе — фискальном накопителе;
автоматически передает данных в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД);
формирует и выдает покупателям кассовые чеки в бумажном или электронном формате.
Согласно положениям закона № 54-ФЗ, использование ККТ — обязательное требование для большинства коммерческих организаций и ИП. Но законодатель предусмотрел ряд исключений. Например, работать без онлайн-кассы могут:
самозанятые граждане, в том числе ИП на налоговом режиме НПД;
отдельные категории предпринимателей на патентной системе налогообложения;
компании, осуществляющие определенные виды деятельности;
бизнесы, расположенные в труднодоступных регионах с ограниченным доступом к интернету.
Полный список бизнесов, освобожденных от использования онлайн-кассы, перечислен в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Большинство предпринимателей должны применять ККТ с постоянным интернет-соединением, обеспечивающим передачу данных в ОФД. Автономный режим работы разрешен только тем, кто ведет деятельность в местностях с отсутствием стабильной связи (ст. 2 закона 54-ФЗ).
При отсутствии законных оснований для освобождения от применения ККТ использовать онлайн-кассы — обязательное условие для легального приема денег и оформления кассовых чеков клиентам.
Современные онлайн-кассы представлены в двух основных форматах — аппаратные и облачные решения. Каждый тип имеет свои особенности и сферу применения. Традиционные физические кассовые аппараты способны формировать как бумажные, так и электронные чеки.
Облачные решения принципиально отличаются. Это не физическое устройство, а услуга. Облачные ККТ формируют исключительно электронные чеки, а продавец получает доступ к функционалу через интернет.
Оборудование размещается в дата-центре провайдера, а оплату проводят по подписной модели. Облачные кассы оптимальны для интернет-торговли.
Особенности фискализации при онлайн-продажах
При дистанционной оплате через электронные платежные системы интернет-магазину достаточно направить покупателю электронный чек — на email или телефон. Бумажный чек в этом случае законодательство не требует (согласно п. 5 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). Поэтому для онлайн-торговли подходит касса без принтера чеков.
Кассовый чек — это официальный документ, фиксирующий момент расчета между продавцом и покупателем. Закон устанавливает жесткие требования к синхронизации времени платежа и формирования чека. Время на чеке должно совпадать с фактическим временем оплаты с погрешностью не более 5 минут (письмо ФНС от 10.07.2013 №АС-4-2/12406@).
По общему правилу требуется оформить два чека:
На предоплату — формируется при оплате товара на сайте.
На зачет предоплаты — выдается при передаче товара, выполнении работы или оказании услуги (с указанием признака «зачет предоплаты»).
Исключения:
Важно, если предоставление услуги или товара происходит в день получения предоплаты — достаточно одного чека на полный расчет.
Бизнесу на УСН разрешено оформлять только один чек при получении полной предоплаты (с обязательным предупреждением покупателя, например, в оферте).
Объединение касс и интернет-эквайринга
Интернет-эквайринг — технология безналичных расчетов, которая позволяет принимать оплату банковскими картами через интернет. Данную услугу предоставляют как банковские учреждения, так и специальные платежные сервисы.
Облачные кассовые системы изначально разрабатывали для работы с интернет-эквайрингом, так как они преимущественно используются в сфере электронной коммерции. Без подключения платежного сервиса онлайн-продажи невозможны — покупатели лишаются возможности оплатить заказ через сайт, мобильное приложение или социальные сети.
Миксплат — интернет-эквайринг для бизнеса. Сервис позволяет принимать онлайн-платежи быстро, безопасно и с минимальными затратами. С его помощью можно получать оплату через банковские карты, СБП и мобильные платежи. Установка сервиса проста и не требует сложных технических решений: вы можете подключить его через готовые модули для популярных CMS или API, если у вас сложная система. Миксплат автоматически синхронизируется с онлайн-кассами — не нужно привлекать IT-специалистов — и упрощает работу с платежами.
Чеки от эквайера или собственная онлайн-касса
Чеки от эквайера (платежного агрегатора или банка) — это когда банк-эквайер или платежный агрегатор не только обрабатывает платеж, но и берет на себя формирование и отправку фискального чека через свою облачную кассу. За эту услугу берется дополнительная комиссия — в среднем 0,5–1% от каждой транзакции.
Если компания приобретает или арендует собственную онлайн-кассу и самостоятельно формирует чеки, то платит фиксированную сумму за аренду (обслуживание) кассы независимо от оборота.
Обратите внимание! Комиссия за эквайринг (обработку безналичных платежей) платится в любом случае — это отдельная услуга.
При достижении определенного объема оборота выгоднее перейти на собственную кассу, так как процентная комиссия за формирование чеков эквайером будет превышать фиксированные затраты на свою кассу.
Например, интернет-магазин с месячным оборотом в 5 000 000 рублей долгое время использовал услуги формирования чеков через эквайера.
Ежемесячные расходы:
Комиссия за формирование чеков: 0,5% от оборота.
5 000 000 × 0,5% = 25 000 рублей каждый месяц.
При переходе на собственную онлайн-кассу с неограниченным количеством чеков затраты теперь составляют:
Аренда онлайн-кассы с ОФД: 3 000 рублей/месяц.
Техническое обслуживание: 1 000 рублей/месяц.
Итого: 4 000 рублей/месяц.
Ежемесячная экономия: 21 000 рублей.
Выводы
Предприниматели, занимающиеся электронной коммерцией, обязаны соблюдать российское законодательство о ККТ (54-ФЗ). Согласно этим нормам, после получения оплаты через интернет бизнес должен направить электронный чек клиенту на email или по SMS.
Следует четко разграничивать две разные услуги: прием онлайн-платежей (интернет-эквайринг) и фискализацию операций. Эквайринговый сервис обеспечивает техническую возможность принимать безналичные платежи, но сам по себе не выполняет функции фискализации — отправки чеков покупателям и передачи данных в ФНС. Для этих целей нужна онлайн-касса.
Существует два основных подхода к фискализации:
Воспользоваться услугами посредников, которые берут дополнительную комиссию с каждой транзакции.
Приобрести собственную онлайн-кассу с фиксированной абонентской платой — в среднем плата за облачную ККТ в месяц начинается от 1 500 рублей.
При ежемесячном обороте более 300–500 тысяч рублей экономически оправданным становится второй вариант, так как процентные комиссии могут существенно сокращать маржинальность бизнеса.
Сервис Миксплат предлагает решение для интернет-эквайринга, которое легко интегрируется с онлайн-кассами без необходимости привлечения IT-специалистов. Система поддерживает все популярные способы оплаты (банковские карты, электронные кошельки, СБП) и автоматически формирует запросы на фискализацию.
Миксплат уже разработал готовые интеграции с такими сервисами онлайн-касс, как «АТОЛ Онлайн» и «Бизнес.Ру Онлайн-чеки». Пользователям других касс доступны специальные плагины — они разработаны для всех распространенных CMS-платформ.
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