Оптимизация платежей: проверенная  стратегия экономии до 30% расходов за 3 шага

2. Шаг второй: оптимизируйте платежную воронку и способы оплаты

После аудита текущих решений пора перейти к анализу вашей платежной воронки и расширению платежных опций.

Ключевые шаги:

1. Внедрите СБП (Систему быстрых платежей). СБП предлагает комиссии всего 0,4–0,7%, что в несколько раз ниже стандартных ставок эквайринга. По нашим данным, до 35% клиентов готовы использовать этот способ оплаты при правильном позиционировании.

2. Оптимизируйте форму оплаты. Упрощение платежной формы может повысить конверсию на 15–20%. Каждое лишнее поле снижает вероятность завершения оплаты. Убедитесь, что ваша форма:

Адаптирована для мобильных устройств.

Имеет минимум полей для заполнения.

Правильно валидирует данные в реальном времени.

3. Диверсифицируйте платежные методы. Добавьте популярные альтернативные способы оплаты:

SberPay.

Mir Pay.

Оплата со счета мобильного телефона (при необходимости).

Практический кейс. Онлайн-сервис после внедрения альт-способов и оптимизации платежной формы увеличил конверсию платежей с 82% до 87%. Дополнительно сократив комиссионные расходы за счет перехода части платежей на СБП с комиссией 0,7% вместо 2,3%, компания снизила общие расходы на эквайринг при росте выручки на 3%.