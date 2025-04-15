Оптимизация платежей: проверенная  стратегия экономии до 30% расходов за 3 шага

В Mixplat мы ежедневно помогаем компаниям настраивать эффективные платежные системы и видим, как небольшие корректировки приводят к значительной экономии. В этой статье я расскажу о проверенной стратегии, которая поможет вам быстро оптимизировать платежи и сократить издержки.
1. Шаг первый: проведите аудит текущих платежных решений
Большинство компаний подключают эквайринг «как придется» и годами не возвращаются к этому вопросу. Между тем, тщательный аудит может выявить существенные возможности для оптимизации.
Что нужно проанализировать:
Текущие комиссии по всем платежным методам. Сравните их с актуальными рыночными предложениями. Рынок эквайринга активно развивается, и ставки постоянно снижаются. То, что было выгодным год назад, сегодня может оказаться дорогим.
MCC-код вашего бизнеса. Это четырехзначный код, классифицирующий вид деятельности компании. От него напрямую зависит размер комиссии за транзакции. Нередко бизнесу присваивают неоптимальный MCC-код, что приводит к переплатам до 1,5–2% с каждой транзакции.
Скорость зачисления средств. Некоторые эквайеры предлагают быстрые зачисления средств, другие удерживают деньги до нескольких дней. Задержки в получении средств влияют на ваш оборотный капитал и могут вынуждать к использованию кредитных линий, а при текущей ключевой ставке негативно влияют на бизнес. С другой стороны если для вашего бизнес-процесса это актуально, то подобное решение может стать подспорьем.
Скрытые комиссии и дополнительные платежи. Проверьте, нет ли в договоре скрытых платежей за обслуживание, интеграцию, отмену транзакций или вывод средств. Их сумма может существенно влиять на общую стоимость обслуживания.
Практический кейс. Онлайн курсы с оборотом 5 млн рублей ежемесячно платили комиссию 2,6% по своему MCC-коду 7277 (Консультативные услуги). После аудита выяснилось, что при корректном оформлении и размещении лицензии, можно получить код 8299 (Дополнительная образовательная деятельность), где стандартная комиссия составляет 1,6%. Экономия: 50 000 рублей ежемесячно или 600 000 рублей в год.
2. Шаг второй: оптимизируйте платежную воронку и способы оплаты
После аудита текущих решений пора перейти к анализу вашей платежной воронки и расширению платежных опций.
Ключевые шаги:
1. Внедрите СБП (Систему быстрых платежей). СБП предлагает комиссии всего 0,4–0,7%, что в несколько раз ниже стандартных ставок эквайринга. По нашим данным, до 35% клиентов готовы использовать этот способ оплаты при правильном позиционировании.
2. Оптимизируйте форму оплаты. Упрощение платежной формы может повысить конверсию на 15–20%. Каждое лишнее поле снижает вероятность завершения оплаты. Убедитесь, что ваша форма:
Адаптирована для мобильных устройств.
Имеет минимум полей для заполнения.
Правильно валидирует данные в реальном времени.
3. Диверсифицируйте платежные методы. Добавьте популярные альтернативные способы оплаты:
SberPay.
Mir Pay.
Оплата со счета мобильного телефона (при необходимости).
Практический кейс. Онлайн-сервис после внедрения альт-способов и оптимизации платежной формы увеличил конверсию платежей с 82% до 87%. Дополнительно сократив комиссионные расходы за счет перехода части платежей на СБП с комиссией 0,7% вместо 2,3%, компания снизила общие расходы на эквайринг при росте выручки на 3%.
3. Шаг третий: оптимизируйте рекуррентные платежи
Последний этап нашей стратегии посвящен тонкой настройке повторяющихся платежей, потому что без должного внимания этот инструмент не будет работать в полную силу.
Ключевые шаги:
1. Настройте систему списаний. Если вы работаете с регулярными платежами, используйте умные алгоритмы повторных списаний:
Гибкие сценарии повторных попыток (3–5 попыток с разными интервалами).
Предварительные уведомления клиентов о предстоящем списании или неуспешной оплате.
При сложности настройки со своей стороны, первым делом уточните наличие кастомизации фукнционала списания у своего платежного партнера
Например, Миксплат предоставляет расширенный набор инструментов для работы своих партнеров с рекуррентными платежами прямо в личном кабинете компании, что позволяет партнеру существенно повысить конверсию по рекуррентным платежам и снизить издержки на внедрение.
2. Внедрите аналитику платежей. Настройте регулярный мониторинг ключевых показателей:
Процент успешных транзакций.
Распределение по способам оплаты.
Средняя комиссия.
Причины отказов.
Практический кейс. Сеть спортивных залов с рекуррентной моделью оплаты внедрила рекурренты и систему списания подписок от Миксплат, что повысило успешность повторных списаний на 5%, так же благодаря системе рекуррентных списаний как альтернативе полугодовым и годовым абонементам, количество клиентов увеличилось на 11%.
Что дальше?
Важно понять, что оптимизация платежей — это не разовая акция, а постоянный процесс. Чтобы поддерживать высокую эффективность вашей платежной системы:
Проводите аудит. Анализируйте платежную инфраструктуру не реже раза в квартал, отслеживая изменения в вашем бизнесе.
Тестируйте новые платежные методы. Выделяйте небольшой процент трафика для тестирования новых платежных инструментов, оценивая их эффективность перед полномасштабным внедрением, вводите новые инструменты или пользуйтесь продуктами платежного агрегатора.
Работайте с аналитикой. Собирайте и анализируйте статистику платежей, выявляя узкие места и возможности для оптимизации.
Не откладывайте
Оптимизация платежей — это один из самых быстрых способов повысить рентабельность бизнеса без влияния на клиентский опыт. Нескольких дней может быть достаточно, чтобы настроить систему, которая будет экономить вам деньги годами, а команда Миксплат, всегда рада помочь с достижениями этих целей.
Бесплатный аудит транзакционных расходов от компании Миксплат для читателей
Заполните форму — наш менеджер с вами свяжется:
Реклама: ООО «Миксплат Процессинг», ИНН 7734426211, erid: 2W5zFHuYbmi
Начать дискуссию