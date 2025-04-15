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Оптимизация платежей: проверенная  стратегия экономии до 30% расходов за 3 шага

Вы замечали, что на эквайринг ежемесячно уходит существенная часть вашей прибыли? По нашей статистике, 8 из 10 предпринимателей переплачивают за платежные решения, даже не подозревая об этом. А ведь грамотная оптимизация платежей может сократить расходы до 30% всего за 3 дня работы, без ущерба для бизнес-процессов и клиентского опыта.

В Mixplat мы ежедневно помогаем компаниям настраивать эффективные платежные системы и видим, как небольшие корректировки приводят к значительной экономии. В этой статье я расскажу о проверенной стратегии, которая поможет вам быстро оптимизировать платежи и сократить издержки.

1. Шаг первый: проведите аудит текущих платежных решений

Большинство компаний подключают эквайринг «как придется» и годами не возвращаются к этому вопросу. Между тем, тщательный аудит может выявить существенные возможности для оптимизации.

Что нужно проанализировать:

  1. Текущие комиссии по всем платежным методам. Сравните их с актуальными рыночными предложениями. Рынок эквайринга активно развивается, и ставки постоянно снижаются. То, что было выгодным год назад, сегодня может оказаться дорогим.

  2. MCC-код вашего бизнеса. Это четырехзначный код, классифицирующий вид деятельности компании. От него напрямую зависит размер комиссии за транзакции. Нередко бизнесу присваивают неоптимальный MCC-код, что приводит к переплатам до 1,5–2% с каждой транзакции.

  3. Скорость зачисления средств. Некоторые эквайеры предлагают быстрые зачисления средств, другие удерживают деньги до нескольких дней. Задержки в получении средств влияют на ваш оборотный капитал и могут вынуждать к использованию кредитных линий, а при текущей ключевой ставке негативно влияют на бизнес. С другой стороны если для вашего бизнес-процесса это актуально, то подобное решение может стать подспорьем.

  4. Скрытые комиссии и дополнительные платежи. Проверьте, нет ли в договоре скрытых платежей за обслуживание, интеграцию, отмену транзакций или вывод средств. Их сумма может существенно влиять на общую стоимость обслуживания.

Практический кейс. Онлайн курсы с оборотом 5 млн рублей ежемесячно платили комиссию 2,6% по своему MCC-коду 7277 (Консультативные услуги). После аудита выяснилось, что при корректном оформлении и размещении лицензии, можно получить код 8299 (Дополнительная образовательная деятельность), где стандартная комиссия составляет 1,6%. Экономия: 50 000 рублей ежемесячно или 600 000 рублей в год.

2. Шаг второй: оптимизируйте платежную воронку и способы оплаты

После аудита текущих решений пора перейти к анализу вашей платежной воронки и расширению платежных опций.

Ключевые шаги:

1. Внедрите СБП (Систему быстрых платежей). СБП предлагает комиссии всего 0,4–0,7%, что в несколько раз ниже стандартных ставок эквайринга. По нашим данным, до 35% клиентов готовы использовать этот способ оплаты при правильном позиционировании.

2. Оптимизируйте форму оплаты. Упрощение платежной формы может повысить конверсию на 15–20%. Каждое лишнее поле снижает вероятность завершения оплаты. Убедитесь, что ваша форма:

  • Адаптирована для мобильных устройств.

  • Имеет минимум полей для заполнения.

  • Правильно валидирует данные в реальном времени.

3. Диверсифицируйте платежные методы. Добавьте популярные альтернативные способы оплаты:

  • SberPay.

  • Mir Pay.

  • Оплата со счета мобильного телефона (при необходимости).

Практический кейс. Онлайн-сервис после внедрения альт-способов и оптимизации платежной формы увеличил конверсию платежей с 82% до 87%. Дополнительно сократив комиссионные расходы за счет перехода части платежей на СБП с комиссией 0,7% вместо 2,3%, компания снизила общие расходы на эквайринг при росте выручки на 3%.

3. Шаг третий: оптимизируйте рекуррентные платежи 

Последний этап нашей стратегии посвящен тонкой настройке повторяющихся платежей, потому что без должного внимания этот инструмент не будет работать в полную силу.

Ключевые шаги:

1. Настройте систему списаний. Если вы работаете с регулярными платежами, используйте умные алгоритмы повторных списаний:

  • Гибкие сценарии повторных попыток (3–5 попыток с разными интервалами).

  • Предварительные уведомления клиентов о предстоящем списании или неуспешной оплате.

  • При сложности настройки со своей стороны, первым делом уточните наличие кастомизации фукнционала списания у своего платежного партнера

Например, Миксплат предоставляет расширенный набор инструментов для работы своих партнеров с рекуррентными платежами  прямо в личном кабинете компании, что позволяет партнеру существенно повысить конверсию по рекуррентным платежам и снизить издержки на внедрение.

2. Внедрите аналитику платежей. Настройте регулярный мониторинг ключевых показателей:

  • Процент успешных транзакций.

  • Распределение по способам оплаты.

  • Средняя комиссия.

  • Причины отказов.

Практический кейс. Сеть спортивных залов с рекуррентной моделью оплаты внедрила рекурренты и систему списания подписок от Миксплат, что повысило успешность повторных списаний на 5%, так же благодаря системе рекуррентных списаний как альтернативе полугодовым и годовым абонементам, количество клиентов увеличилось на 11%.

Что дальше? 

Важно понять, что оптимизация платежей — это не разовая акция, а постоянный процесс. Чтобы поддерживать высокую эффективность вашей платежной системы:

  1. Проводите аудит. Анализируйте платежную инфраструктуру не реже раза в квартал, отслеживая изменения в вашем бизнесе.

  2. Тестируйте новые платежные методы. Выделяйте небольшой процент трафика для тестирования новых платежных инструментов, оценивая их эффективность перед полномасштабным внедрением, вводите новые инструменты или пользуйтесь продуктами платежного агрегатора.

  3. Работайте с аналитикой. Собирайте и анализируйте статистику платежей, выявляя узкие места и возможности для оптимизации.

Не откладывайте 

Оптимизация платежей — это один из самых быстрых способов повысить рентабельность бизнеса без влияния на клиентский опыт. Нескольких дней может быть достаточно, чтобы настроить систему, которая будет экономить вам деньги годами, а команда Миксплат, всегда рада помочь с достижениями этих целей.

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