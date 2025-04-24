Рекуррентные платежи и финансы: как увеличить LTV клиентов на 30% — опыт 100+ компаний

Подписки завоевывают рынок: основные тренды 2025 года

LTV (Lifetime Value) — это общая прибыль, которую бизнес получает от одного клиента за всё время работы с ним. Высокий LTV значит, что клиент приносит больше денег в долгосрочной перспективе, делая его ценнее для компании.

Из-за высокой ключевой ставки и роста цен российский бизнес меняет способы заработка. Один из главных трендов в платежах 2025 года — распространение автоматических регулярных списаний в сферах, которые раньше работали по предоплате.

По данным нашего исследования, за год число компаний, внедривших автоматические списания, выросло на 17%. Причины:

Стабильный денежный поток — в нестабильной экономике компании хотят точно знать свои доходы.

Дорогое привлечение клиентов — удерживать старых клиентов через подписки выгоднее, чем искать новых.

Новые привычки покупателей — люди привыкли к подпискам и ценят их удобство.

Рост использования регулярных платежей наблюдается во многих сферах, вот несколько таких примеров.