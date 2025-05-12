Как увеличить доход на 10% с помощью интернет-эквайринга: практическое руководство от экспертов

У двух компаний может быть одинаковый оборот, но разная прибыль. Один из факторов, который на это влияет — условия эквайринга. Новые тарифы, технологии и способы обработки платежей появляются постоянно, но 9 из 10 бизнесов даже не следят за изменениями. В результате — скрытые комиссии, потерянные клиенты и недополученная выручка.
Разберем, как перестать переплачивать и начать зарабатывать больше.
Проверьте свой MCC-код и уменьшите затраты на комиссии
Многие предприниматели даже не догадываются, как важно правильно указать свой MCC-код. Это четырехзначный банковский код, отражающий сферу деятельности. Обычно банк присваивает его автоматически при подключении интернет-эквайринга. Ошибка здесь может обойтись дорого.
Комиссия для бизнеса с «дорогим» MCC-кодом может быть выше на 1–1,5%. Если ваш ежемесячный оборот составляет миллион рублей, вы переплатите 10–15 тысяч только на комиссиях. Вот почему так важно убедиться, что код действительно соответствует тому, чем вы занимаетесь.
Чтобы избежать переплат, узнайте, какой MCC-код сейчас указан у вашего магазина или сервиса — достаточно уточнить эту информацию у банка-эквайера. Сравните ваш код с описанием в официальных списках. Их публикуют сами платежные системы — VISA, Mastercard, МИР и другие.
Если обнаружите, что код не подходит вашему бизнесу, подготовьте подтверждающие документы и попросите банк заменить его на подходящий. также изучите предложения разных эквайеров: ставки для одного и того же MCC-кода могут отличаться.
Расширьте количество способов оплаты
Не ограничивайтесь оплатой банковскими картами — в 2025 году это уже стандарт, а не конкурентное преимущество. Покупатели хотят выбирать, как им удобно рассчитываться, и если нужного им варианта нет, могут уйти к другому продавцу.
По данным «Миксплат», наличие дополнительных способов оплаты может поднять долю завершенных покупок (конверсию) на 5–10%. Особенно чувствительно это для сфер, в которых важна скорость платежа или есть доля эмоциональных, спонтанных покупок.
Какие инструменты стоит внедрить уже сейчас:
Система быстрых платежей (СБП) — клиент просто сканирует QR-код или переходит по ссылке. Комиссия ниже, чем по картам, составляет примерно 0,4–0,7%.
Mir Pay и SberPay — быстрые и бесконтактные методы для владельцев карт «МИР» и клиентов Сбербанка.
BNPL-сервисы (Buy Now, Pay Later — «купи сейчас, заплати потом») — позволяют покупателю взять товар в рассрочку без оформления кредита.
Оплата одной кнопкой (сохранение карты) — клиенту не нужно каждый раз вводить данные, то есть ему проще вернуться за повторной покупкой.
Следите за рынком эквайринга
Большинство компаний по привычке ждут, что выгодные предложения по эквайрингу поступят сами собой. Но эта сфера меняется быстрее, чем может показаться. Ставки становятся ниже, появляются новые сервисы и функции, а лидеры рынка регулярно обновляют условия. То, что казалось привлекательным год назад, сегодня легко может оказаться невыгодным.
В 2024 году, например, средняя комиссия по эквайрингу снизилась, но многие предприниматели продолжали платить по старым тарифам просто потому, что не проверяли актуальные предложения. Чтобы всегда оставаться в плюсе, стоит регулярно — хотя бы раз в квартал — сверять собственные условия с новыми тарифами на рынке.
Также учитывайте расходы на интеграцию, скорость поступления оплаты на ваш счет, дополнительные комиссии, качество технической поддержки и стабильность платформы. Не забудьте о вариантах с платежными агрегаторами — такие сервисы часто предоставляют персональные условия, которые могут оказаться выгоднее прямой работы с банком.
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Опирайтесь на реальные показатели платежей
Одна из наиболее частых ошибок бизнеса — доверять только тем отчетам, которые предоставляет сам эквайер или платежная система. Дело в том, что методы расчета успешных платежей у разных поставщиков могут сильно различаться. В итоге бумажная статистика не будет соответствовать объему средств, который вы реально получили на счет.
Например, одни системы считают конверсию только по успешным операциям, другие исключают технические сбои или не учитывают отказы, связанные с недостатком денег у клиента. Если опираться только на официальные цифры, можно не заметить, где компания реально теряет деньги.
Поэтому рекомендуем внедрить собственный контроль:
Сравнивайте данные, поступающие в вашу бухгалтерию, с отчетами от платежных сервисов.
При необходимости используйте собственные инструменты отслеживания каждой транзакции от начала и до зачисления средств на ваш расчетный счет.
Также полезно анализировать причины отклоненных платежей и прорабатывать пути их уменьшения. Не стесняйтесь тестировать разные способы оплаты и сравнивать их на практике — так вы увидите, какой вариант работает для вашего бизнеса лучше всего.
На практике разница между заявленной эквайером конверсией и реальным переходом денег на счет может составлять до 5–8%. Для компаний с большим оборотом разрыв оборачивается десятками тысяч рублей недополученного дохода в месяц.
Работайте над эффективностью рекуррентных платежей для предсказуемого дохода
Если ваш бизнес основан на подписках или регулярных платежах, обратите внимание на повторяющиеся списания средств с карт клиентов. Даже небольшое сокращение процента успешных повторных платежей может снизить общий доход. На практике без дополнительной работы над этим направлением до 15–20% регулярных транзакций могут «срываться» — из-за просрочки карты, нехватки средств или технических сбоев.
Как сделать этот процесс более надежным:
Использовать интеллектуальные алгоритмы — если списание не удалось, система может автоматически повторить попытку через несколько часов или дней. Зачастую это помогает провести платеж со второго или третьего раза.
Заранее предупреждать клиентов о предстоящем списании — e-mail или СМС-сообщение напоминает пополнить счет и обновить карту, если срок ее действия истекает.
Также важно предлагать альтернативные способы оплаты, чтобы даже если оплата по карте не проходит, клиент не ушел к конкурентам. Комплексный подход к работе с рекуррентными списаниями позволяет увеличить процент успешных платежей на 10–15%. Так вы получите более стабильный и предсказуемый денежный поток.
Как начать оптимизацию интернет-эквайринга
Интернет-эквайринг — это не просто удобство для клиентов, а один из ключевых инструментов для роста вашего бизнеса. Большинство проблем легко предотвратить, если регулярно анализировать и корректировать текущие настройки.
Проведите небольшую ревизию:
Убедитесь, что ваш MCC-код соответствует актуальному виду деятельности и не приводит к завышенным комиссиям.
Проверьте, какие способы оплаты доступны вашим клиентам: возможно, стоит добавить еще 1–2 опции.
Сравните реальную конверсию платежей за последние месяцы с показателями, которые дает ваш эквайер.
Ознакомьтесь с рыночными предложениями: может быть, сейчас на рынке есть тарифы выгоднее ваших.
Если ваш бизнес работает с подписками, обязательно проверьте, как проходят регулярные платежи и где возможны улучшения.
Не забывайте обращаться к профессионалам: специалисты по интернет-эквайрингу могут подобрать оптимальное решение под вашу задачу. Эксперты «Миксплат» оценят соответствие вашего сайта нужным требованиям, помогут правильно определить МСС-код и выбрать наиболее выгодный тариф для интернет-эквайринга.
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