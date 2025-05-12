Как увеличить доход на 10% с помощью интернет-эквайринга: практическое руководство от экспертов

Проверьте свой MCC-код и уменьшите затраты на комиссии

Многие предприниматели даже не догадываются, как важно правильно указать свой MCC-код. Это четырехзначный банковский код, отражающий сферу деятельности. Обычно банк присваивает его автоматически при подключении интернет-эквайринга. Ошибка здесь может обойтись дорого.

Комиссия для бизнеса с «дорогим» MCC-кодом может быть выше на 1–1,5%. Если ваш ежемесячный оборот составляет миллион рублей, вы переплатите 10–15 тысяч только на комиссиях. Вот почему так важно убедиться, что код действительно соответствует тому, чем вы занимаетесь.

Чтобы избежать переплат, узнайте, какой MCC-код сейчас указан у вашего магазина или сервиса — достаточно уточнить эту информацию у банка-эквайера. Сравните ваш код с описанием в официальных списках. Их публикуют сами платежные системы — VISA, Mastercard, МИР и другие.

Если обнаружите, что код не подходит вашему бизнесу, подготовьте подтверждающие документы и попросите банк заменить его на подходящий. также изучите предложения разных эквайеров: ставки для одного и того же MCC-кода могут отличаться.