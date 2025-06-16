Как бизнесу сэкономить на рассылках клиентам

Почему бизнесу важно экономить на рассылках
Рассылки — это универсальный инструмент коммуникации между брендом и клиентом. Они могут выполнять разные функции в зависимости от цели бизнеса, этапа воронки и поведения пользователя.
Условно рассылки можно разделить на:
Системные обеспечивают работу сервиса. Это коды подтверждения, одноразовые пароли и т. п.
Транзакционные сопровождают действия клиента. Например «заказ оформлен», «оплата прошла», «товар в пути».
Маркетинговые — акции, скидки, персональные предложения, сообщения о брошенной корзине.
Ключевая особенность рассылок — высокая частота и массовость. Даже при небольшой стоимости за одно сообщение итоговый счет за месяц может оказаться внушительным. Особенно если:
у компании обширная клиентская база (от 10 000 пользователей и выше);
используются дорогие каналы — например, SMS без оптимизации;
есть частые триггерные события (регистрация, транзакции, уведомления и т. д.).
Нерациональные массовые рассылки раздражают клиентов, а иногда приводят к оттоку лояльной аудитории. Получая слишком много писем или сообщений, люди становятся менее внимательными к вашему бренду, игнорируют важные предложения или вовсе отписываются.
Вопрос снижения стоимости рассылок актуален для любой компании — он может напрямую влиять на прибыль и эффективность всей маркетинговой стратегии.
Далее рассмотрим, как сэкономить на рассылках, не теряя охвата и качества взаимодействия с пользователями.
Каскадные рассылки
Клиентские сообщения можно отправлять через разные каналы — SMS, мессенджеры, соцсети, встроенные чаты в приложениях и даже email. У каждого способа свои особенности: одни доставляют быстрее, другие дешевле, третьи позволяют вести диалог или отслеживать статус прочтения.
Каскадные рассылки позволяют использовать сразу несколько каналов последовательно и тем самым экономить. Каскад — это сценарий, при котором одно и то же сообщение отправляют несколькими способами в определенной очередности. Как правило, от самого дешевого канала к самому дорогому.
Пример:
Сначала отправляется сообщение в Telegram (один из самых дешевых каналов).
Если Telegram недоступен у конкретного пользователя — система автоматически пробует SMS.
Если и это не сработало — подключается следующий резервный канал.
В результате:
Тем, кто есть в Telegram, сообщение дойдет максимально дешево.
Те, кто не пользуется Telegram, получат его через альтернативные способы.
Никто не останется без коммуникации, но стоимость в среднем будет ниже, чем если бы сообщение отправили всем сразу по самому дорогому каналу.
Процесс полностью автоматизирован: не нужно делить базу вручную, копировать контакты, отслеживать доставку и повторно запускать рассылки.
Экономия складывается из нескольких факторов:
Минимизация стоимости доставки. Вы начинаете с недорогих каналов. Например, Telegram обойдется вам дешевле SMS. Даже если охват в этом мессенджере всего 30%, это уже прямая экономия. К тому же сообщение не дублируется «вслепую» по нескольким каналам сразу.
Аналитика клиентской базы. После отправки каскада вы видите, сколько процентов клиентов получили сообщение в Telegram, сколько — по SMS и т. д. Это позволяет сегментировать аудиторию по каналам связи и в будущем отправлять рассылки точечно, без переплат.
Автоматизация отправки. Если вы не используете каскад, все приходится делать вручную: сначала запускать одну рассылку, потом фильтровать, кому сообщение не дошло, и отправлять повторно. Это может занять много времени.
Каскадные рассылки особенно эффективны, если:
у вас большая база клиентов;
вы часто отправляете технические или сервисные сообщения (например, коды подтверждения);
рассылки регулярные, массовые и влияют на выручку (например, это бывает в e-commerce, финтехе, онлайн-сервисах).
Каскад — это не просто способ сэкономить, а еще и инструмент для грамотного управления клиентской базой и каналами связи. В масштабах бизнеса даже 10–20% экономии на рассылках — это уже ощутимый результат.
Общайтесь с клиентами быстрее, дешевле и эффективнее с помощью каскадных рассылок от Messaggio. Система автоматически выбирает для каждого получателя оптимальный канал: сначала пробует доставить сообщение в самый доступный мессенджер, а затем при необходимости переключается на другие. Вы снижаете расходы на рассылку и повышаете охват без лишних усилий. Подключение занимает считанные минуты — все работает через один API и с единым отчетом по всем каналам.
Выбор правильного канала связи
Мы уже упоминали, что у каждого канала есть свои особенности. Если бизнес не учитывает их, он начинает тратить деньги впустую: отправляет сообщения туда, где их никто не увидит.
Правильный выбор канала связи — это второй способ сэкономить на рассылках.
Популярность мессенджеров и соцсетей зависит от возраста аудитории, региона проживания, от того, насколько активно люди пользуются цифровыми сервисами.
Например, в России наиболее популярны WhatsApp* и Telegram — причем статистика по разным городам будет отличаться. А в Греции и на Кипре охват Viber (заблокирован в РФ) превышает 90%, и использовать другой канал там просто не имеет смысла.
Как это влияет на цену рассылки
Если вы без разбора отправляете всем сообщения в одном мессенджере — возможно, вы платите за канал, который часть вашей аудитории вообще не использует. Эти коммуникации либо не дойдут, либо уйдут в никуда.
Зная, какими мессенджерами пользуется ваша аудитория, вы можете:
использовать самый популярный канал в каждом сегменте;
не переплачивать за каналы, где нет охвата;
увеличить доставляемость сообщений без роста бюджета.
Данные по охвату можно получить из официальных промоматериалов самих мессенджеров, открытых исследований в сети. Самый быстрый способ — с помощью нейросети, например ChatGPT. Нужно задать вопрос ИИ-модели вопрос: «Какие мессенджеры наиболее популярны среди россиян 25–35 лет?» «Какой мессенджер предпочитают в Москве?». Даже бесплатные версии дают полезные цифры.
Используя географию, возраст и привычки своей аудитории, можно выбрать оптимальные каналы связи — и сэкономить до 30–50% бюджета на рассылках просто за счет точного попадания.
Оптимизация текста сообщения
Когда говорят о рассылках, фокус обычно на канале: через что отправлять, где дешевле, как доставить. Но есть еще один, менее очевидный, но важный способ сэкономить — оптимизировать сам текст сообщения.
Количество символов и их кодировка напрямую влияют на то, сколько вы заплатите за рассылку, особенно в случае с SMS.
На первый взгляд, все просто: одно сообщение — одна цена. Но это не совсем так. Вот как считается одно SMS-сообщение:
160 символов — если текст набран латиницей (английские буквы).
70 символов — если используется кириллица (русские буквы).
Если вы превысили этот лимит хотя бы на один символ — оператор считает это двумя сообщениями, и цена автоматически удваивается.
Некоторые символы в тексте могут «весить» больше одного обычного — например, если речь идет про спецсимволы или эмодзи. Также если в SMS-сообщении есть хотя бы один кириллический символ, то все сообщение считается кириллическим (то есть длина одного сообщения будет равна 70 символов, а не 160).
Чтобы избежать лишних расходов
Выбирайте правильную кодировку. Если вы делаете рассылку на иностранном языке — убедитесь, что используемая кодировка не увеличивает «вес» символов.
Проверяйте количество символов. Не полагайтесь на то, что примерно уместилось в одном сообщении. Лучше использовать встроенные счетчики на платформах рассылок — они учитывают именно те параметры, по которым тарифицирует оператор.
Минимизируйте текст без потери смысла. Лишнее приветствие, неинформативная подпись, повтор фразы — все это «съедает» символы и увеличивает счет.
Используйте MMS. Один из неожиданных, но эффективных способов сэкономить — часть текста вынести в изображение и отправить сообщение в формате MMS.
Как это работает
Вы подготавливаете картинку — например, баннер акции или текстовый блок.
Вместо длинного SMS отправляете MMS с изображением.
Стоимость MMS у некоторых операторов — примерно как полторы SMS, но объем передаваемой информации может быть в 2–3 раза больше.
Важно: MMS поддерживают не все операторы и устройства, поэтому отправку сообщений в таком формате нужно предварительно протестировать.
Messaggio — это платформа для многоканальной коммуникации с клиентами через SMS, мессенджеры и push-уведомления. Вы сможете легко отправлять маркетинговые, сервисные и транзакционные сообщения через WhatsApp*, Telegram, Viber (заблокирован в России), SMS и другие каналы — все в одном окне, с единым API и детальной аналитикой. Масштабируйте рассылки, запускайте персонализированные кампании, повышайте конверсии без лишних затрат. Подключайтесь, чтобы начать экономить уже сегодня.
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