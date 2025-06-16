Как бизнесу сэкономить на рассылках клиентам

Почему бизнесу важно экономить на рассылках

Рассылки — это универсальный инструмент коммуникации между брендом и клиентом. Они могут выполнять разные функции в зависимости от цели бизнеса, этапа воронки и поведения пользователя.

Условно рассылки можно разделить на:

Системные обеспечивают работу сервиса. Это коды подтверждения, одноразовые пароли и т. п.

Транзакционные сопровождают действия клиента. Например «заказ оформлен», «оплата прошла», «товар в пути».

Маркетинговые — акции, скидки, персональные предложения, сообщения о брошенной корзине.

Ключевая особенность рассылок — высокая частота и массовость. Даже при небольшой стоимости за одно сообщение итоговый счет за месяц может оказаться внушительным. Особенно если:

у компании обширная клиентская база (от 10 000 пользователей и выше);

используются дорогие каналы — например, SMS без оптимизации;

есть частые триггерные события (регистрация, транзакции, уведомления и т. д.).

Нерациональные массовые рассылки раздражают клиентов, а иногда приводят к оттоку лояльной аудитории. Получая слишком много писем или сообщений, люди становятся менее внимательными к вашему бренду, игнорируют важные предложения или вовсе отписываются.

Вопрос снижения стоимости рассылок актуален для любой компании — он может напрямую влиять на прибыль и эффективность всей маркетинговой стратегии.

Далее рассмотрим, как сэкономить на рассылках, не теряя охвата и качества взаимодействия с пользователями.