Малый бизнес заставят сменить телефоны

Борьба государства с мошенническими переводами денежных средств банковских клиентов может привести к тому, что руководители и главбухи малого и среднего бизнеса будут вынуждены заключать с операторами связи контракты на обслуживание по корпоративным тарифам только для того, чтобы просто открыть счет в банке. Причина тому – законопроект, который обсуждается сейчас в Госдуме.

На совещании в Госдуме 31 января будет обсуждаться законопроект, вносящий поправки в закон «О связи», сообщает газета «Ъ». Сам проект Госдума должна рассмотреть во втором чтении уже в феврале. По замыслу законодателей, его принятие должно избавить страну от мошенничеств, номинальных владельцев банковских карт, через которые мошенники выводят похищенные деньги (так называемых дропперов).

Идея проекта – создание единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи — организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан. Телефонный номер, по замыслу Госдумы, должен стать идентификатором клиента банка. Авторы законопроекта уверены, что сейчас 70% номеров телефонов используют не те, на кого они зарегистрированы, и это проблема. Проверку – является ли тот или иной человек владельцем номера телефона банки, по замыслу законодателей, будут проводить через специальную базу ЕИС ПСА, к которой банки обяжут присоединиться в течение двух лет.

«Ключевая задача в реализации этого проекта состоит в том, чтобы ужесточение контроля не повлияло на добросовестных представителей малого и среднего бизнеса», — указывает директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. Дропперов, что вполне естественно, мало волнует удобство обычных рыночных предприятий, заключает эксперт.

Проблема, в первую очередь, в том, что сейчас для взаимодействия с банков представители малого и среднего бизнеса указывают номера телефонов, оформленные на физических лиц, —отмечает вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов Департамент малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев. — Например, на главного бухгалтера или генерального директора, которые в свою очередь могут быть оформлены на кого-то из их родственников.

Рынок рассчитывает, что алгоритмы решения этой проблемы будут описаны в инструкции, которую подготовит ЦБ. Есть два возможных сценария.

Первый – что для взаимодействия с банком будет достаточно номера телефона, который оформлен на законного представителя банка. Но куда более вероятен более негативный сценарий, когда от банка потребуется, чтобы у корпоративного клиента для взаимодействия с банком был использован телефонный номер, оформленный на организацию.

Тех же, кто не готов объединить номер телефона с данными его реального владельца законодатели предлагают ограничить в проведении операций, о чем прямо говорили авторы законопроекта. То есть в случае с МСБ – в отделение банка с платежкой, снятие средств на зарплату по чековой книжке и т.д.

Баланс между удобством и адекватным регулированием еще предстоит найти.