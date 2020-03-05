ЦБ предупредит о банках, где не стоит открывать вклад

Похоже, в скором времени проблема открытия счета и вклада человеком «не в том» банке с последующим длительным и мучительным извлечением своих средств окончательно уйдет в прошлое. И все благодаря законопроекту, который сейчас рассматривается в Госдуме

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам во втором чтении принять проект закона, который предусматривает раскрытие Банком России информации о вводимых запретах для банков на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках в день введения ограничения. И в итоге 5 марта документ во втором чтении в таком виде и был принят. Это означает, что скоро граждане смогут мгновенно узнавать о вынесенном предписании и недобросовестные игроки будут лишены возможности привлекать средства вкладчиков несмотря на запрет регулятора.

«Раскрытие данных о введении запрета на привлечение вкладов и открытие счетов должно обеспечить своевременный доступ клиентов к информации о финансовом состоянии банка, что позволит гражданам в итоге сохранить свои средства, — отмечает начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева. — Предложенная инициатива делает надзор ЦБ более прозрачным и для участников рынка».

Что это значит на практике? Давайте разберёмся. На сегодняшний день законодательной нормы, требующий от ЦБ раскрывать принятые в отношения банка ограничения, просто нет. Ограничение непубличны и в итоге потенциальный вкладчик не может знать о запрете.

В итоге, если у банка отзывается лицензия, могут обнаружиться так называемые забалансовые вклады, то есть вклады, которые нигде не отражены на бумаге. Например, у одного банка, лишившегося лицензии летом 2018 года, было такое ограничение. Однако банк продолжать привлекать вклады, которые нигде не отражались. Соответственно, в реестр вкладчиков они не попали и страховое возмещение такие вкладчики получили с задержкой в несколько месяцев, после установления АСВ всех обстоятельств.

Хотя пик забалансовых вкладов и приходился на 2017-2018 годы, подобные случаи до сих пор случаются.

Законодательная новация, в то же время, сможет уберечь граждан от досрочного закрытия вкладов из-за распространяемых слухов. «Официальная публикации на сайте регулятора позволит уйти от недостоверных публикаций в СМИ (сейчас сведения о том, что у того или иного банка есть запрет на прием вкладов, больше носит характер «слухов» и не всегда клиенты знают о том, что у банка был такой запрет) и повысить доверие к банковской системе», — указывает Юлия Алексеева.