Банки поддержат малый бизнес во время пандемии

19 марта глава правительства Михаил Мишутин сообщил о введении дополнительных мер поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса. В частности, уже с марта вводится отсрочка по уплате налогов на три месяца по страховым взносам, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для арендующих государственное и муниципальное имущество, сообщил объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра МСП, в том числе на налоговые и таможенные.

Ранее было объявлено о расширении программы льготного кредитования для этих компаний.

Как отмечает глава департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков, данные меры являются весьма своевременными и необходимыми.

«Ситуация в некоторых отраслях для некоторых субъектов МСБ существенно осложнилась: парализован туризм, бизнес-туризм, стрит ритейл, продажа товаров непродуктового характера (кроме продажи средств личной гигиены), ряд небольших производственных предприятий останавливается из-за невозможности получить сырье или комплектующие из-за рубежа, логистика страдает, все виды перевозок, - отметил Виктор Жидков.

Думаю, сейчас и властям, и кредитным организациям необходимо максимально оперативно разрабатывать меры адресной помощи тем, кто действительно в ней нуждается, указывает эксперт.

«МКБ в ближайшее время планирует ввести ряд экономических тарифных послаблений тем компаниям , кто занимаются ВЭД, в ходе деятельности которых необходимо менять валюты», - отметил Виктор Жидков.

Банк МКБ в свою очередь прорабатывает со своей стороны ряд мер, направленных на поддержку клиентов банка из этого сегмента.