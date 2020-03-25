Коронавирус может передаваться через наличные деньги. Как избежать опасных денег?

Коронавирус может передаваться через наличные денежные средства – это установленный факт. Факт и то, что банки фиксируют значительный рост трат через дистанционные каналы обслуживания. Означает ли это, что оборот наличных сокращается?

Увы, нет, количество потенциально опасных наличных в обороте только увеличивается.

О риске заражения коронавирусом через наличные денежные средства заявляла сначала Всемирная организация здравоохранения, а затем и Роспотребнадзор. Коронавирус может жить на банкнотах до 4 дней. Чтобы обезопасить россиян, ЦБ во вторник призвал кредитные организации ограничить использование банкоматов-ресайклеров (позволяющих использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных). По замыслу регулятора, граждане должны получать из банкоматов лишь «отлежавшиеся» безопасные деньги, а не те, что минуту назад мог внести в банкомат другой человек. Ранее гражданам было рекомендовано переходить на безналичную оплату покупок в магазинах, в отдельных регионах даже оплата проезда стала возможна лишь в безналичной форме.

Смогут ли данные меры обезопасить нас от опасных наличных – вопрос.

Прежде всего, вызывает сомнение, что отключить функцию ресайклинга смогут позволить себе все банки –тут крайне важно сколько всего подобных устройств у кредитной организации.

Например, в МКБ из 8 тыс. устройств по приему наличных менее 2,5% составляют банкоматы-ресайклеры. Обслуживанием денежной наличности в банкоматах банка занимается НКО «ИНКАХРАН», по сообщению которого в банкоматы загружаются исключительно денежные средства, которые были получены в ЦБ, где были выдержаны 14 дней после получения из оборота. Кроме того, банк прорабатывает возможность отключения функции ресайклинга.

Однако в некоторых кредитных организациях количество банкоматов-ресайклеров приближается к 100% . Может ли банк, где львиную долю составляют такие банкоматы, для отключения функции ресайклинга одномоментно перестроить систему инкассации? И будет ли он это делать, если визуально банкомат, который работает в режиме рециркуляции ничем не отличается от обычного?

Призывы к гражданам отказаться от наличных денежных средств также срабатывают лишь частично. С одной стороны, банки фиксируют увеличение доли безналичных операций по картам. Например, у клиентов МКБ на 51% увеличились расходы в гипермаркетах, еще больше – на 70% - увеличились расходы на аптеки.

С другой стороны, по данным банка за первые 23 дня марта россияне потратили в супермаркетах на 20-30% больше наличных, чем за весь февраль. Причем рост наличной выручки наблюдается во всех сегментах – от премиальных супермаркетов, до магазинов у дома. Схожая динамика и по выручке аптек. Здесь рост наличной выручки наблюдается также примерно на треть. Перевод сотрудников многих компаний на удаленную работу, а также скачок курса доллара дал значительный прирост наличной выручки у магазинов электроники.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране клиенты многих банков, включая МКБ, стали чаще расплачиваться картой, - рассказывает заместитель директора Департамент развития альтернативных каналов обслуживания МКБ Глеб Забелин . – Но значительное количество граждан продолжают активно использовать наличные, в марте они стали еще больше тратить в магазинах. Сейчас уместно говорить не о сокращении наличных в рознице, а о резком увеличении, особенно в отдельных сегментах».

А это означает, что пока полностью избавиться от опасных наличных в целом по стране проблематично. И возможно сократить их долю лишь при повышенной сознательности граждан.

Только сам человек может обезопасить себя, проводя расчёты исключительно через карты и ДБО. Ведь даже если он оплачивает покупку «чистой» купюрой, то сдачу ему кассир выдаст в любом случае из тех денег, что заплатил предыдущий покупатель.