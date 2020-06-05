Почему банкам невыгодно, чтоб арендаторы расторгали договор аренды

В условиях пандемии многим компаниям пришлось приостановить работу. Закрывались офисы и магазины, торговые комплексы и бизнес-центры. Понятно, что в сложной ситуации оказались все – и арендаторы, и владельцы помещений. Но кто больше? Кому надо помогать в первую очередь? На этой почве разгорелись нешуточные споры.
Логика тех, кто говорит о необходимости поддержать арендаторов, понятна: нет работы – нет прибыли. Нет прибыли – нет возможности оплачивать аренду, во всяком случае, в полном объеме. Чтобы бизнес выжил, предлагали всем компаниям, чей доход в период режима повышенной готовности снизился на 50% и более, дать возможность расторгать арендные договора без штрафов. Не только «особо пострадавшим» субъектам МСП – всем. Но тогда в крайне незавидном положении оказались бы собственники недвижимости. Ведь у них свои финансовые обязательства, в том числе, перед банками: нередко помещения приобретаются с привлечением кредитных средств, и обязанность вносить ежемесячные платежи пока никто не отменял. В результате Госдума приняла компромиссное решение: арендный договор без штрафных санкций может быть расторгнут по инициативе арендатора – если он относится к «официально пострадавшим» субъектам МСП, и его арендодатель не согласился смягчить условия договора.
Кому-то такой закон, безусловно, поможет. Но многие оказались за бортом спасательного корабля. Чью сторону следовало бы занять? Своими мыслями по этому поводу делится Виктор Жидков, директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ.
«В сложившихся обстоятельствах нужно рассматривать обычную рыночную ситуацию, когда договорные отношения учитывают интересы обеих сторон, создают возможность долгосрочного сотрудничества. Если Правительство или, скажем, банк займет чью-то сторону, то «противник», скорее всего, окажется в проигрыше. А в конечном итоге могут пострадать все.
Судите сами: некое торговое предприятие сумело выбить долгосрочные скидки на аренду, не учитывая интересов арендодателя. При этом у последнего есть кредиты, есть планы по их погашению с аренды платежей, которые теперь он осуществить не сможет. Если недвижимость заложена, как это часто бывает, банк будет вынужден ее забрать. В результате проблемы возникнут у всех, в том числе, у арендатора: он лишится привычного помещения, ему придется тратиться на переезд, что наверняка сильно ударит по карману.
Обратная ситуация: арендодатель не идет на уступки. Арендатор же в силу обстоятельств не может вносить платежи на прежних условиях. Если владелец помещения не пойдет на уступки, арендатор просто обанкротится – и вряд ли на пустое место кто-то быстро придет. То есть, в итоге и арендодатель окажется в затруднительном положении.
Я бы не рассматривал возможность занять чью-то сторону и поддержать какой-то «лагерь». Банки финансируют и тех, и других. Для банка не будет особой выгоды, если одна из сторон получит преференции. Сами банкиры заинтересованы в компромиссном решении, которое позволило бы сохранились оба бизнеса.
Мы не за «красных» и не за «белых» – мы за мир на земле. И ради этого готовы идти на уступки – предоставлять рассрочки, замораживать на время проценты.
Мы готовы идти навстречу каждому субъекту экономики. Дальше все зависит от того, сумеют ли они включить свое умение договариваться, слушать доводы друг друга, оценивать долгосрочные перспективы – и находить компромисс».