Почему банкам невыгодно, чтоб арендаторы расторгали договор аренды

В условиях пандемии многим компаниям пришлось приостановить работу. Закрывались офисы и магазины, торговые комплексы и бизнес-центры. Понятно, что в сложной ситуации оказались все – и арендаторы, и владельцы помещений. Но кто больше? Кому надо помогать в первую очередь? На этой почве разгорелись нешуточные споры.

Логика тех, кто говорит о необходимости поддержать арендаторов, понятна: нет работы – нет прибыли. Нет прибыли – нет возможности оплачивать аренду, во всяком случае, в полном объеме. Чтобы бизнес выжил, предлагали всем компаниям, чей доход в период режима повышенной готовности снизился на 50% и более, дать возможность расторгать арендные договора без штрафов. Не только «особо пострадавшим» субъектам МСП – всем. Но тогда в крайне незавидном положении оказались бы собственники недвижимости. Ведь у них свои финансовые обязательства, в том числе, перед банками: нередко помещения приобретаются с привлечением кредитных средств, и обязанность вносить ежемесячные платежи пока никто не отменял. В результате Госдума приняла компромиссное решение: арендный договор без штрафных санкций может быть расторгнут по инициативе арендатора – если он относится к «официально пострадавшим» субъектам МСП, и его арендодатель не согласился смягчить условия договора.

Кому-то такой закон, безусловно, поможет. Но многие оказались за бортом спасательного корабля. Чью сторону следовало бы занять? Своими мыслями по этому поводу делится Виктор Жидков, директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ.