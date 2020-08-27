Как малому бизнесу выбрать банк-эквайр

Сейчас безналичные платежи принимаются практически везде. Даже небольшие магазины, салоны красоты, сервисные службы предоставляют клиентам возможность расплачиваться картой. Большинство предприятий МСП пришли к выводу, что сегодня торговый эквайринг — не просто удобный, но необходимый инструмент. Множество финансовых организаций предлагают услугу торгового эквайринга. На что стоит обратить внимание компаниям МСП при подключении торгового эквайринга? Об этом рассказывает управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.

Время — деньги

В первую очередь, необходимо отталкиваться от основной цели, четко понимать, для чего подключаете торговый эквайринг.

Помимо цены, на которую обращают внимание все клиенты, важным фактором является наличие круглосуточной технической поддержки и способность банка оперативно решать самые разные задачи. Например, у вас меняются реквизиты или открывается новая торговая точка. Поинтересуйтесь «на берегу», как скоро банк предоставит необходимые услуги.

Номер службы технической поддержке обычно указан на сайте банка, на странице торгового эквайринга. А вот можно ли туда быстро дозвонится, лучше протестировать самому. Если потратите на дозвон не более двух минут, смело оставляйте заявку на подключение.

Если дозвониться за пару минут не получилось — делайте выводы. Отдельная история — использование сложного IVR: вас просят нажать единицу, чтобы оставить заявку, двойку, чтобы связаться со службой техподдержки, и так далее. Только ввод цифр может отнять массу времени и нервов. А в итоге звонок нередко сбрасывается, и приходится все начинать с начала. Или вас переводят на оператора, которой ничем помочь не может. О таких особенностях лучше знать заранее, до заключения договора. Так что позвоните в техподдержку.

Многие считают: если торговый эквайринг предоставляет известный банк, все должно работать без сбоев. Но на практике это не всегда так. Клиент может столкнуться с разными техническими сложностями. Самые распространенные — отсутствие или медленное соединение с банком. Обычно это связано с плохим каналом связи, особенно когда используется сим-карта или wi-fi.

Независимо от причины неисправности, если оплата через терминал не проходит, самый дешевый эквайринг становится самым дорогим. И вот почему: средний чек при оплате картой примерно на 30% больше, чем при наличном расчете. Сегодняшний покупатель не держит при себе достаточную сумму наличных. И если у вас нет возможности быстро устранить техническую неисправность, клиент уйдет к конкуренту. А вы потеряете деньги.

Качественная техническая поддержка банка позволит быстро и без лишних нервов решить вопрос дистанционно. Если потребуется, инженер банка приедет в торговую точку и оперативно устранит проблему на месте.

Наши специалисты в момент первичной установки оборудования, тестируют канал связи. Мы сотрудничаем со всеми операторами из «большой тройки» и устанавливаем сим-карту с оптимальным сигналом.

Кстати, сим-карту МКБ предоставляет бесплатно, не перекладывая на клиентов дополнительны расходы. Если приобретать ее самому, в среднем придется платить по 150 рублей в месяц. Что при обороте 150 000 рублей на терминал составляет 0,1%. Согласитесь, приятная экономия.

Некоторые банки добавляют комиссии за установку, выезды, обучение персонала, что так же сказывается на общей стоимости эквайринга.

Четко и ясно

Вернемся к цене. Вероятно, вы уже обратили на нее внимание, если заинтересовались условиями одного из банков по торговому эквайрингу.

Но не спешите принимать окончательное решение: здесь могут быть подводные камни.

Как правило, над предложением, которое размещается на сайте банка, проработали маркетологи и продуктологи, поэтому все выглядит весьма привлекательно.

Мой совет: выбирайте максимально простое предложение с прозрачными условиями.

Многие банки указывают нижнюю границу комиссии, например, «от 1,5%». Это всегда означает, что заявленная ставка применяется не для всех. Далее должна быть представлена подробная информация, позволяющая понять, какая ставка будет действовать конкретно для вас.

Например, в МКБ комиссия зависит от сегмента бизнеса и не зависит от оборота на терминал. Ставка — «от 1,49%». И мы даем понятную расшифровку:

Фастфуд — 1,49%

Продукты — 1,59%

Аптеки или АЗС — 1,69%

Прочие сегменты — 1,99%

«Все включено»

Комплексные и пакетные предложения — наиболее коварные.

К примеру, банк предлагает оплатить 2700 рублей за оборот 150 000 рублей в месяц на терминал. Ставка при этом составит 1,8% от оборота. Кажется, неплохо.

Но если ваш оборот будет 155 000 рублей, в том же месяце придется купить еще один пакет. То есть, за дополнительные 5000 рублей вам нужно будет заплатить 2000 — 2700 рублей. Итоговая ставка получится от 3%.

Пакетные предложения, на первый взгляд, часто кажутся привлекательными. Но вероятность попасть в пакетный оборот — это как выиграть в лотерею. Скорее всего, пакет (первичный или дополнительный) будет использован не до конца.

Что скрывается под «упаковкой»

Тариф торгового эквайринга в комплекте с РКО (расчетно-кассовым обслуживанием) с заманчивыми условиями на деле обычно оказывается дорогим, но красиво упакованным маркетологами. Вы остаетесь один на один со всевозможными комиссиями, которые нужно считать, исходя из транзакционной активности вашего бизнеса.

Решив принять такое предложение, помните о простом правиле: все должно быть максимально понятно и прозрачно.

Если не понимаете, как происходит ценообразование, и во время консультации вам не смогут внятно все объяснить, договор лучше не заключать.

Терминал: аренда или покупка?

Еще один важный вопрос: стоит ли приобретать оборудование для торгового эквайринга или выгоднее пользоваться терминалом, который принадлежит банку?

Обычно компаниям микро— и малого бизнеса банки предлагают несколько вариантов:

Аренда Покупка Бесплатно под повышенную ставку Дифференцированная ставка

Давайте разберемся в деталях.

1. Аренда.

Вы получаете интересную ставку от оборота ТЭ, но при этом вам приходится вносить фиксированные платежи за терминал.

У некоторых банков при небольшом обороте на терминал 100 — 150 тысяч рулей в месяц дополнительно к проценту от оборота добавляется фиксированная комиссия 750 — 1500 рублей в месяц.

Например, оборот составил 149 000 рублей. Комиссия — 1,8%. Фиксированный платеж за аренду терминала — 750 рублей. В таком случае, ваша итоговая ставка — 2,3%.

Как правило, за аренду нужно платить в течение всего срока действия договора. Терминал в собственность переходит. Стоимость технической поддержки включена в аренду.

2. Покупка.

Вам предлагают приобрести терминал и получить интересную комиссию от оборота.

В отличие от аренды, вам придется сразу заплатить 16 — 28 тысяч рублей. И вы станете счастливым обладателем устройства.

Обычно при переходе в другой банк устройство можно забрать с собой. Что логично, но получается не всегда. Нужно сразу уточнять, не привязан ли терминал к банку, который продает устройство. Такие случаи бывают. Вы думаете, что приобретаете терминал, а потом, когда хотите перейти в другой банк, выясняется, что устройство вы вовсе не покупали. А заплатили некую единовременную комиссию 16 — 28 тысяч рублей, чтобы банк вам предоставил вам сниженную ставку по эквайрингу.

Покупая терминал, уточняйте, что будет если он сломается. Обязуется ли банк или сервисная компания (партнер банка) предоставить подменный терминал, не придется ли платить за него дополнительно.

Узнавайте заранее условия сервисного обслуживания. Случается, что каждый выезд специалиста приходится оплачивать отдельно или же покупать сервисный пакет.

3. Бесплатно под повышенную ставку или ставку в зависимости от оборота.

Похоже на вариант с арендой. Но здесь ставка определена. И чем выше оборот, тем менее выгодной для вас будет эта схема. Как правило, комиссии при таких условиях составляют 2,3% — 2,5% от оборота.

Вариант может подойти небольшим компаниям. Если оборот увеличится, стоит обратиться в Банк с запросом на снижении комиссии.

4. Дифференцированная ставка.

Такой принцип начисления комиссии действует давно, еще с «древних» времен, когда банки отказывали предприятиям малого и микробизнеса в предоставлении торгового эквайринга.

Сейчас комиссию научились менять автоматически. Например, при обороте до 100 000 рублей ставка будет 1%. Все, что превышает установленный лимит, подводится под ставку 2%. И не забывайте об обязательном РКО на «спец-тарифе», переплата по которому мало кому известна.

Простые решения

У нас есть несколько вариантов формирования условий по эквайрингу в зависимости от того, предоставляет банк терминал или же устройство находится в собственности клиента.

Если вы пользуетесь терминалом банка, для вас действует фиксированная комиссия 2500 рублей, в которую включена ставка от оборота. То есть, при среднем обороте на терминал 150 000 рублей в месяц эффективная ставка составит 1,66%. Чем выше оборот клиента, тем выгоднее для него условия.

Если у вас свой терминал, фиксированной комиссии нет, а ставка зависит только от сегмента:

Фастфуд — 1,49%

Продукты — 1,59%

Аптеки или АЗС — 1,69%

Прочие сегменты — 1,99%

Техническая поддержка, включая замену терминала и выезды в торговую точку, осуществляются бесплатно.