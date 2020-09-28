Зарплаты по телефону — светлое будущее или кошмар бухгалтерии?

О сегодняшних возможностях и отдаленных перспективах выплат заработной платы сотрудникам через систему быстрых платежей (СБП) рассуждает директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков.

Последнюю неделю в СМИ активно обсуждается возможность перевода заработной платы сотрудникам по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП). Многие банки, включая входящий в банковскую группу МКБ банк «Веста», планируют запустить эту услугу в ближайшем будущем.

На первый взгляд, такой сервис выглядит как прекрасное будущее расчетов с персоналом. Только представьте себе — не нужно никаких банковских карт, достаточно знать номер мобильного телефона работника. И он сам уже может регулировать в мобильном банке на какой из счетов направлять средства. Например, аванс уйдет в банк, где оформлена ипотека, основная часть заработной платы — в банк где кредитки и хороший кешбэк, премию же можно направить в тот банк, где открыт пополняемый вклад. И в будущем, скорее всего, так и будет.

Однако на сегодняшний день эти действительно прекрасные возможности СБП сложнореализуемы.

Дело в том, что у перевода средств через СБП есть условно два канала. По одному проходят платежи от физического лица-физическому лицу, второй предназначен для переводов от бизнеса физлицам или от физических лиц бизнесу. И для того, чтобы условный программист Михаил Иванов получал средства по номеру телефона на счета в любимых банках, необходимо, чтобы эти банки были не просто подключены к СБП, а умели работать именно с бизнес-переводами.

На сегодняшний день таких кредитных организаций всего 15, и вероятность, что у Михаила Иванова будут все три счета в этих 15 банках, не слишком велика.

Если взглянуть на такую систему расчетов с персоналом глазами работодателя, точнее — сотрудников бухгалтерии, то все выглядит еще менее радужно. Представьте себе компанию с штатом 300 человек, из которых 250 получают средства в рамках зарплатного проекта, еще 40 на карты сторонних банков и 10 приверженцев старой школы настаивают на выплатах наличными через кассу. Услуги обслуживания карт в рамках зарплатного проекта являются частью тарифа по РКО, банк представляет работникам организации особые условия по кредитованию и т.д. То есть с точки зрения компании зарплатный проект, безусловно, выгоден. И вдруг все 300 человек неожиданно принимают решение, что деньги они будут получать только через СБП, и что отправлять их надо по номеру телефона. Из этих 300 наверняка более половины не будут точно знать может ли в принципе их банк принять средства от юридического лица по СБП, несколько человек обязательно захотят неожиданно сменить номер телефона и не факт, что вовремя поставят в известность бухгалтерию.

У кого-то номер телефона будет оформлен на мужа, и это может вызвать дополнительные вопросы. Или же 150 человек решат получать заработную плату через СБП, 40 на карты сторонних банков, 10 в кассе, а остальные пожелают остаться в рамках зарплатного проекта. В таких условиях выплата заработной платы в компании неожиданно превращается в весьма занимательный квест для бухгалтерии. Не говоря уже о человеко-часах, которые могут потребоваться для выяснения подробностей личной жизни сотрудников.

Означает ли это, что у зарплаты через СБП нет будущего? Напротив, что это крайне перспективный проект. Именно поэтому входящий в группу МКБ банк «Веста» реализует этот проект один из первых. И уже сейчас есть спрос со стороны бизнеса на этот продукт — со стороны небольших компаний, или тех, кто хочет опробовать новый способ расчетов на топ-менеджерах.

Мало того, сейчас в ЦБ прорабатывается возможность внедрения отдельного сервиса для перевода заработных плат через СБП, который наверняка снимет большую часть проблем.

Так что мы искренне верим в СБП, но пока зарплатные проекты все же несколько проще и понятнее.