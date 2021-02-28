Осторожно- февраль! Почему сотрудники банков мечтают переделать календарь

«Если б я поймала „золотую рыбку“, я бы обязательно попросила ее сделать по 30 дней в каждом месяце. Это бы очень облегчило жизнь банковским вкладчикам, и работающим со вкладами сотрудникам», — рассказала «Клерку» начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

Для нас, работающих со вкладами населения сотрудников кредитных организаций, февраль самый нелюбимый месяц. Так как каждый год, как только закончится второй месяц года и мы выплатим проценты по вкладам, на нас сыпется просто вал писем от клиентов с вопросом: «Почему начислили проценты меньше?».

И по каждой такой жалобе мы готовим подробный ответ с расчетом процентов и объяснением почему так вышло.

А действительно почему? Все просто. С точки зрения клиента — если выплаты по его депозитному продукту предусмотрены раз в месяц и вклад при этом не пополняемый, то каждый месяц человек должен получать одинаковую сумму. Логично? Более чем.

Но, увы, так это не работает:

Проценты по вкладу, где предусмотрены ежемесячные выплаты, всегда и во всех банках считаются строго по формуле:

Сумма вклада х ставка % х кол-во дней в месяце/ кол-во дней в году

И потому размер выплаты процентов будет колебаться не только от месяца к месяцу, но и год к году в зависимости от того — високосный год или нет.

Чтобы не быть голословной, покажу на примере:

Результаты расчета для суммы вклада 1 млн. руб. по ставке 5% (подразумеваем ежемесячную выплату %).

365 дней 366 дней (високосный год) 31 день 4 246,58 4 234,97 30 дней 4 109,59 4 098,36 29 дней - 3 961,75 28 дней 3 835,62 -

И когда после выплат за 31 день в декабре и 31 день в январе вкладчик банка неожиданно получает сильно меньше (в нашем примере — на 400 рублей), то его возмущение вполне понятно и обоснованно.

При переходе от 31 дня к 30 разница в деньгах не так ощутима, и обычно клиенты не замечают, что получили меньше, чем месяц назад.

Некоторые клиенты, которые уже много лет держат средства в нашем банке, ежегодно в начале марта пишут нам письма с просьбой пояснить «почему так мало». Вопросы о разнице начислений от месяца к месяцу по вкладам иногда бывают и от банковских специалистов других подразделений.

Я прекрасно понимаю эти вопросы, они естественны. Так уж устроено наше сознание, что временные отрезки мы меряем не количеством дней, а именно годами, месяцами и т.д. Мало того, если за кредит мы платим каждый месяц одну и ту же сумму, то было бы логично что и по вкладу...

Так что каждый год мы просто набираемся терпения и ждем вопросов.

Но если бы я поймала золотую рыбку...