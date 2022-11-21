Как учесть расходы головного офиса у филиала иностранной компании

Как законно уменьшить налог на прибыль представительства иностранной компании

Подтвердить правомерность уменьшения базы налога на прибыль на расходы, понесенные головным офисом иностранной компании, российское представительство может только доказав, что эти затраты относятся именно к деятельности филиала. Такое право иностранным представительствам дают только международные соглашения об избежании двойного налогообложения, так как Налоговый кодекс не содержит подобных норм.

Однако, чтобы это право работало, необходимо признавать расходы в соответствии с гл. 25 НК, а также предоставить оформленные надлежащим образом первичные документы, подтверждающие расход (ст. 313 НК).

Для легального выхода зарубежной компании на российский рынок в форме представительства или филиала необходима:

аккредитация представительств иностранных юридических лиц;

аккредитация филиала иностранного юридического лица.

Регистрация представительства иностранной компании, так же как и регистрация филиала иностранной компании требуют оформления множества документов по специализированным формам. Большое внимание уделяется грамотности и точности перевода, соответствующему заверению документов, выданных в иностранных государствах.

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Подтверждение связи расходов с деятельностью филиала

Подтвердить, что расходы понесенные головным офисом, имеют принадлежность к российскому представительству — основная задача иностранной компании. Налоговики потребуют доначисления налога со всеми вытекающими последствиями, если связь расходов с деятельностью филиала не будет установлена.

При этом конкретного перечня документов, которые могли бы подтвердить эту связь на законодательном уровне нет, как нет и единого мнения по этому вопросу у судов. Поэтому и судьи и налоговые проверяющие изучают каждую конкретную ситуацию, и запрашивают документы в зависимости от ее развития.

Но все же отметим, на что следует обращать внимание:

Наличием инвойса доказать причастность затрат именно к филиалу, а не головному офису компании, не удастся. Инвойс констатирует только распределение затрат между филиалами. Причина — отсутствие в документе информации о стоимости, поставщике, номенклатуре и отметки о приемке продукции.

Служебная переписка, штатное расписание, расписанный функционал подразделений для ФНС также не аргумент: эти документы подтверждают наличие отделов и служб компании, а не указывают на связь расходов с российским офисом.

Первичка нужна всегда. Даже когда ориентируетесь на решения судов, поддержавших филиалы иностранных компаний, которые обосновывали расходы счетами-проформами, выставленными головным офисом. Если аргументы налоговых инспекторов о причастности доходов к филиалу или расходов к заграничному офису будут слабыми, то шанс, что судьи будут отталкиваться от первичных документов налогоплательщика, возрастает.

Реальность расходов и отсутствие необоснованного получения налоговой выгоды. Не стоит перекладывать расходы одного офиса на другой только на бумаге. Такую рокировку представители ФНС успешно доказывают в суде.

Документальное подтверждение показателей для методики распределения расходов

Согласно п. 8 ст. 307 НК иностранное представительство по итогам года обязано предоставлять в ФНС годовой отчет представительства иностранной компании о деятельности в России, в п. 4. 4 которого нужно указывать методику распределения затрат.

При распределении затрат по методике компании важно не только ее наличие, но и подписанные руководителем документы, подтверждающие показатели, которые легли в основу полученных коэффициентов. То есть налогоплательщик должен предоставить документы, в которых содержатся количественно-суммовые показатели и сведения, на основании которых сформирована методика распределения затрат.

Например, планы продаж, сметы затрат, акты выполненных работ и т. д.

Список может быть огромным: принцип «лучше меньше да лучше» здесь работает лишь отчасти. Могут понадобиться любые документы, по которым инспекторы смогут понять, какая доля расходов относятся к филиалу, вплоть до приказов о направлении в командировку, отметках в паспорте о пересечении границ, миграционных карт и прочих.

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Как подтвердить отсутствие двойного уменьшения налоговой базы

Доказать, что одни и те же расходы, не уменьшают налоговые базы и головного офиса и филиала одновременно, помогут:

декларация головного офиса;

счета-авизо;

налоговые и бухгалтерские регистры;

справки от иностранного налогового органа.

Известен случай, когда судья отказался рассматривать спор о распределении затрат, пока нет ответа иностранного налогового ведомства о том, как головная компания учла спорные расходы в своей отчетности.

Как получить финансирование представительства из недружественной страны

Недружественными России государствами считаются США, Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза и другие государства из распоряжения правительства от 05.03.2022 № 430-р. На сделки с компаниями из этого списка введены временные ограничения. Например, нужно получить разрешение правительственной комиссии для займа, а также для совершения сделки купли-продажи недвижимости и ценных бумаг.

Иностранному представительству компании из недружественного государства не нужно получать разрешение, если финансирование из головного офиса поступит в виде:

вклада в имущество, который не повлечет изменение уставного капитала;

вклада в уставный капитал, за исключением ценных бумаг.

Выводы

Учет расходов головного офиса российским представительством иностранной компании нужно строить в строгом соответствии с требованиями российского налогового законодательства, уделяя большое внимание наличию и оформлению оправдательных документов.

А при распределении затрат руководствоваться наличием связи с представительством и документации, послужившей источником показателей для формирования методики распределения. При этом четкого перечня требуемых бумаг нет, поэтому не стоит пренебрегать мелочами, которые в случае разбирательств выстроятся в линию связи расходов с филиалом.

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