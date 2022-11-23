Как учитывать прибыль контролируемой иностранной компании

Что такое контролируемые иностранные компании

Страны Евросоюза, вводя законодательство о КИК, руководствуются Директивой ЕС от 12.07.2016 № 2016/1164.

Нормы, регулирующие деятельность КИК, введены и в России. Их можно найти в Налоговом кодексе.

Контролируемые зарубежные компании – это иностранные организации, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, а их контролирующее лицо (физическое или юридическое), наоборот, является налоговым резидентом РФ (ст. 25.13 НК).

КИК также признается иностранная структура без образования юридического лица, контролирующим лицом которой являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами РФ.

При этом контролирующим лицом иностранной организации признаются следующие лица:

физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой организации составляет более 25 процентов ;

физическое или юридическое лицо, доля участия которого в этой организации ( для физических лиц – совместно с супругами и несовершеннолетними детьми ) составляет более 10 процентов , если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, в этой организации ( для физических лиц – совместно с супругами и несовершеннолетними детьми ) составляет более 50 процентов .

Чем регламентирован порядок учета прибыли КИК

Правила по КИК изложены в главе 3.4 НК. В частности в данной главе учтены правила учета прибыли с отсылкой на главу 25 НК.

Так по нормам ст. 25.15 НК и ст. 309.1 НК указано, что прибылью КИК считается величина прибыли (убытка) этой компании, определенная по данным ее финансовой отчетности.

Отчетность составляется в соответствии с личным законом такой компании за финансовый год (до налогообложения), либо по правилам, установленным НК для налогоплательщиков – российских организаций.

Прибыль можно уменьшить на сумму выплаченных дивидендов в календарном году, следующем за годом, за который согласно личному закону компании составляется финансовая отчетность. При этом учитываются промежуточные дивиденды, выплаченные в течение финансового года (или календарного года, если финансовая отчетность по нормам зарубежного законодательства не составляется).

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Подробности расчета прибыли КИК

Здесь всё не так просто. При расчете прибыли КИК следует учесть, что, например, в таком расчете не учитываются доходы из п. 1 ст. 309 НК, где источником выплаты являются российские организации, если контролирующее лицо этой КИК имеет фактическое право на такие доходы с учетом ст. 312 НК.

Дополнительно можно отметить, что на основании п. 7 ст. 25.15 НК, прибыль КИК учитывается при определении налоговой базы за налоговый период в случае, если ее величина, рассчитанная по правилам ст. 309.1 НК, составила более 10 млн рублей. Эти, а также иные разъяснения по расчету и уплате налога с дохода КИК есть в письме ФНС от 27.10.2022 № ШЮ-3-13/11912@.

НДФЛ с прибыли КИК

Ставка НДФЛ с прибыли КИК для контролирующего физического лица составляет 13 (15)%. Налог уплачивается в общие сроки – не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

По нормам ст. 25.15 НК, при расчете НДФЛ с прибыли КИК нужно пользоваться теми же правилами, что при расчете налога на прибыль, или платить фиксированный платеж. Но есть свои особенности.

Если физлицо выбирает вариант по нормам гл. 25 НК, то этот выбор должен быть зафиксирован в декларации и применяться не менее пяти лет подряд (п. 1.4 ст. 309.1 НК).

Особенностями исчисления НДФЛ является и то, что дата фактического получения дохода физлица определяется как 31 декабря:

года, следующего за календарным годом, на который приходится дата окончания периода, за который составляется финансовая отчетность по итогам года, если иностранная компания ее сдает;

года, следующего за календарным годом, за который определяется прибыль КИК, если иностранная компания финансовую отчетность не составляет.

Также, хоть и с прибыли КИК физлицо уплачивает НДФЛ, нужно помнить, что налог на сумму налоговых вычетов уменьшить не получится (ст. 210 НК).

Если физлицо выбирает уплату НДФЛ с фиксированной прибыли, то нужно учесть такие нюансы.

Фиксированная сумма прибыли для исчисления НДФЛ с 2021 года равняется 34 млн руб. Для перехода на фиксированный платеж нужно подать уведомление до 31 декабря года, в котором человек хочет применять такой режим. Уведомление подается по форме (утв. приказом ФНС от 19.05.2021 № ЕД-7-13/495@).

Переходить на другой режим уплаты НДФЛ с уплаты, исходя из фиксированной прибыли КИК, по общим правилам можно не ранее чем через пять лет (п. 3 ст. 227.2 НК).

Уплата налога с фиксированной прибыли кажется, на первый взгляд, более простым решением. А на самом деле такой режим имеет свои нюансы и не всегда является целесообразным для компании. Получите консультацию от специалистов МКПЦН-Консультант для принятия решения в оптимизации налогообложения.

Когда можно не платить налоги с прибыли КИК

Первое, что можно отметить, так это то, что если прибыль КИК составляет менее 10 млн руб. за налоговый период, то, как было указано выше, с прибыли КИК налог уплачивать не нужно.

Правила освобождения от налога прибыли КИК вне зависимости от суммы прибыли указаны в ст. 25.13.1 НК . В некоторых случаях от налогообложения освобождается прибыль КИК только при наличии дополнительных условий.

В частности, от налогообложения освобождена КИК, если такая компания является:

НКО, которая не распределяет прибыль между акционерами;

резидентом ЕАЭС, то есть она образована в соответствии с законами государства – члена ЕАЭС и имеет там постоянное местонахождение;

акционером ( участником ) оператора нового месторождения углеводородного сырья или таким оператором нового морского месторождения углеводородного сырья.

Также при определенных условиях от налогообложения освобождается КИК, которая:

по итогам финансового года имеет эффективную ставку налогообложения прибыли больше, чем 75% средневзвешенной ставки по налогу на прибыль;

признается активной компанией;

является организацией финансового сектора;

признается международной холдинговой компанией;

участвует в проектах по добыче полезных ископаемых в соответствии с СРП, концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями и иными соглашениями на условиях риска.

При этом следует помнить, что даже если компания освобождена от налогообложения, то налогоплательщик не освобождается от обязанности подачи уведомления о КИК.

Если страна резидентства КИК недружественная и местные консультанты и аудиторы расторгают обязательства по подготовке отчетности

По правилам ст. 25.15 НК к налоговой декларации по налогу на прибыль контролирующее лицо должно предоставить финансовую отчетность КИК (а при её отсутствии – иные документы) и аудиторское заключение (при наличии). Тем самым подтверждается размер прибыли.

За непредоставление документов грозит ответственность по правилам п. 1.1 ст. 126 НК.

Однако в этом году многие налогоплательщики могут испытывать сложности при подаче отчетности по КИК за рубежом и предоставлении необходимых документов по правилам НК. В особенности вопрос остро встал в недружественных странах, где были введены дополнительные санкции.

В связи с этим в НК были внесены изменения законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ, согласно которым при непредставлении необходимых документов за финансовые годы, даты окончания которых приходятся на 2020 и 2021 годы, налогоплательщики привлечению к ответственности не подлежат.

Подобные разъяснения были дополнительно даны на официальном сайте ФНС в опубликованном письме от 29.04.2022 № ШЮ-4-13/5376@.

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