Порядок исчисления НДФЛ и взносов, если сотрудник работает за границей

Следует отметить, что место работы сотрудника определяется исключительно по трудовому договору, поскольку условие о месте работы является обязательным для включения в трудовой договор (ст. 57 ТК).

Доходы, полученные сотрудником от работы за рубежом, для целей налогообложения являются доходами от источников за пределами РФ (пп. 6 п. 3 ст. 208 НК).

НДФЛ с таких доходов:

рассчитывают и уплачивают работники самостоятельно, если они являются налоговыми резидентами РФ (ст. 228 НК);

не исчисляется и не удерживается в РФ, если получатель доходов не является налоговым резидентом России (ст. 209 НК).

Справочно. Для целей исчисления НДФЛ налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК).

Таким образом, работа сотрудника за пределами РФ не требует от работодателя исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ независимо от налогового статуса работника. Это означает, что организация должна осуществлять с такими работниками расчеты по оплате труда в полной начисленной сумме дохода, без удержания налога.

Исчисление страховых взносов зависит от гражданства работника. Если за границей трудится иностранный гражданин, то его доходы не являются объектом исчисления страховых взносов (п. 5 ст. 420 НК). Исключением являются взносы на травматизм, которые уплачиваются работодателем в отношении любого сотрудника, независимо от его гражданства и места работы.

Если зарубежный работник – гражданин РФ, его заработная плата облагается страховыми взносами в общем порядке. Описанный выше порядок исчисления НДФЛ и взносов распространяется и на дистанционную работу сотрудников.

Однако необходимо иметь в виду, что вопрос о возможности дистанционной работы за пределами России до сих пор остается неурегулированным.

Минтруд и Роструд стоят на позиции о невозможности заключения дистанционного трудового договора с работником, который трудится за пределами РФ (письма от 07.12.2016 № 14-2/ООГ-10811, от 27.07.2016 № 17-3/В-292, от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578, от 07.08.2015 № 17-3/В-410). Регулировать такие отношения указанные ведомства предлагают в рамках договора гражданско-правового характера. Тем не менее, это тоже нельзя назвать идеальным вариантом, поскольку подмена трудовых отношений гражданско-правовыми несет в себе риски для работодателя.

Минфин и ФНС в своих разъяснениях о порядке налогообложения доходов от дистанционной работы оставляют этот вопрос за кадром, так как определение правомерности дистанционной работы за рубежом не относится к компетенции данных ведомств.

Следует отметить, что во второй половине 2022 года активно обсуждались предполагаемые изменения в налогообложении доходов дистанционных сотрудников. Необходимость корректировки порядка исчисления НДФЛ вызвана тем, что зарубежная работа дистанционного характера приобрела в последнее время широкий масштаб. А при длительной работе за рубежом, как мы убедились ранее, налоги с соответствующих доходов в России не уплачиваются.

Так, планируется, что если доход от выполнения трудовых обязанностей дистанционный работник будет получать от российской компании, то исчисление НДФЛ с таких доходов независимо от места осуществления работником деятельности должен будет осуществлять российский работодатель.

Пока, на начало 2023 года, данные планы не реализованы, поэтому налогообложение доходов дистанционных сотрудников, а также исчисление страховых взносов необходимо осуществлять с учетом описанных выше нюансов.

В то же время напомним, что если в трудовом договоре с дистанционным работником не указано, что местом его работы является территория за пределами РФ, то доход от такой деятельности считается полученным от источников в России.

В этом случае работодатель должен исчислить НДФЛ с учетом налогового статуса работника, то есть:

с применением налоговой ставки 13% (15%) , если работник является налоговым резидентом РФ;

с применением налоговой ставки 30%, если работник налоговым резидентом РФ не является.

Специалисты МКПЦН-Консультант имеют значительный опыт в консультировании по вопросам налогообложения доходов физических лиц, в том числе дистанционных работников.

Мы готовы оперативно помочь в решении вопросов, связанных с исчислением НДФЛ и страховых взносов:

об определении места работы сотрудника;

о документальном подтверждении налогового статуса работника;

о применении налоговых ставок по НДФЛ;

как действовать, если информация о пребывании сотрудника за пределами РФ поступила с опозданием.

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