Контролируемые сделки: правила выявления в 2023 году

Напомним, что в периоде 2022–2024 годах изменены условия включения ряда сделок в перечень контролируемых сделок.

Из числа контролируемых сделок исключены сделки:

в которых одна из сторон применяет инвестиционный вычет (ст. 286.1 НК), в случае если доходы и расходы по таким сделкам признаются в периоде 2022–2024 вне зависимости от даты заключения соответствующего договора (пп. 9 п. 2 ст. 105.14 НК);

с взаимозависимыми лицами (п. 1ст. 105.14 НК), если сумма доходов по таким сделкам за соответствующий календарный год превышает 120 миллионов рублей (было 60 миллионов рублей).

Рассмотрим случай, если в течение отчетного периода с какого-то момента произошли изменения в составе иностранных взаимозависимых лиц в группе компаний, изменились доли владения во взаимозависимых лицах, которые повлияли на критерии контролируемых сделок. Необходимо ли российскому налогоплательщику включать в перечень контролируемых сделки с взаимозависимым лицом, которое на конец календарного года перестало им быть?

Напомним, что уведомление по ТЦО представляется налогоплательщиками, которые в календарном году совершили сделки с взаимозависимыми лицами (п. 1 ст. 105.16 НК).

При определении сумм доходов по сделкам между такими лицами учитываются доходы, полученные за период, в течение которого участники сделок являлись взаимозависимыми лицами (письмо Минфина от 12.11.2014 № 03-01-18/57222).

Все сделки с лицом, которое являлось взаимозависимым с налогоплательщиком какое-то время в календарном году, а потом им быть перестало, также надо включать в Уведомление.

В условиях антикризисных мер отложено взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога на прибыль из-за применения в контролируемых сделках цен, не сопоставимых с независимыми рыночными условиями.

Штраф не применяется к сделкам, по которым доходы и расходы признаются с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно, вне зависимости от даты заключения соответствующего договора (п. 1.1 ст. 129.3 НК).

Какие риски остаются для налогоплательщиков, не подготовивших документацию по ТЦО?

Несмотря на отложенный порядок применения штрафа, мы считаем целесообразным по-прежнему анализировать ценообразование в контролируемых сделках и создавать защитную документацию для целей ТЦО по сделкам, доходы и расходы по которым признаются в периоде 2022–2023 годов.

Документация представляется налогоплательщиком по требованию ФНС. Такое требование она вправе направить не ранее 1 июня года, следующего за годом совершения контролируемых сделок.

Налогоплательщик обязан представить документацию в течение 30 дней со дня получения такого требования (п. 6 ст. 105.17 НК).

В представляемой документации по ТЦО следует:

обосновать рыночный уровень примененных цен в контролируемых сделках, что послужит в дальнейшем основанием для освобождения от ответственности (п. 2 ст. 129.3 НК) и в целом снизит риск доначисления налога;

подготовить документацию, используя наиболее приемлемую для налогоплательщика комбинацию методов определения цены в контролируемых сделках. В таком случае ФНС при проведении мероприятий налогового контроля в области ТЦО будет обязана применять те же методы. Применение иного метода ФНС возможно, только если метод налогоплательщика не позволяет определить сопоставимость сделок (п. 5 ст. 105.17 НК).

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