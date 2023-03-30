Налоговым агентом по НДС не признается организация, перечисляющая оплату за право участия в программе лояльности

Программа лояльности для гостей, проживающих в гостинице, предусматривает, например, предоставление участникам, присоединившимся к этой программе, права накопления баллов для дальнейшей оплаты услуг по проживанию и питанию.

По условиям указанной программы за право участия российская компания обязана перечислять иностранной компании оплату, рассчитанную в процентном отношении к стоимости оказываемых услуг.

Возникает вопрос: появляется ли у российской компании обязанность налогового агента по НДС при перечислении этой оплаты за право участия в программе лояльности, разработанной для гостиницы иностранной компанией?

Налоговым агентом лицо признается при определенных условиях

Как известно, налоговыми агентами являются организации, которым оказывают услуги иностранные организации местом реализации которых признается территория РФ (п. 1 ст. 161 НК). Вместе с тем при получении иностранными организациями оплаты за оказанные услуги, не поименованные нормами НК (к коим в том числе относится оплата за право участия в программе лояльности), такие услуги подлежат налогообложению исполнителем, то есть иностранной организацией (пп. 5 п. 1 ст. 148 НК).

Иными словами, если эта деятельность осуществляется за границей, то лицо, приобретающее услуги у иностранной организации, не признается налоговым агентом.

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Не все операции можно квалифицировать в качестве услуг

Так, объектом обложения НДС являются операции по реализации, оказанию различных услуг на территории РФ (п. 1 ст. 146 НК).

Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК). Причем понятие услуги варьируется в зависимости от обложения конкретным видом налога.

В случае с НДС услуга подразумевает под собой более широкий перечень объектов обложения налогом, включая «аренду, передачу и предоставление патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав» и т. д. (постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Такой подход приводит к тому, что ряд операций попросту не облагается НДС. Например, условная организация «А» решает принять участие в программе лояльности, проводимой иным, третьим лицом, за определенную плату. В указанных условиях осуществляемые выплаты не сопровождаются соответствующей услугой, а, по сути, представляют собой только возможность для организации получить доход от самой программы лояльности либо стимулировать клиентов к использованию услуг, предоставляемых непосредственно организацией «А» (это своего рода реклама).

Здесь нет ни аренды, ни передачи, ни иных услуг, соответствующих толкованию ВАС понятия услуги.

Таким образом, существует риск отказа в возмещении НДС, принятого к вычету.

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Возмещение НДС становится невозможным при условии, что организация, принявшая его к вычету, даже не признается налоговым агентом и оплачиваемое право на участие в программе лояльности не признается услугой, а равно объектом обложения НДС.

Если организация самостоятельно возложит на себя обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС в бюджет, то по исчисленной сумме налога не возникнет права на вычет. Перечисленная сумма налога расценивается как излишне уплаченная в бюджет, а при его отражении в качестве вычета существует высокий риск в отказе.

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