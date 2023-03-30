Налоговым агентом по НДС не признается организация, перечисляющая оплату за право участия в программе лояльности

Программа лояльности для гостей, проживающих в гостинице, предусматривает, например, предоставление участникам, присоединившимся к этой программе, права накопления баллов для дальнейшей оплаты услуг по проживанию и питанию.
По условиям указанной программы за право участия российская компания обязана перечислять иностранной компании оплату, рассчитанную в процентном отношении к стоимости оказываемых услуг.
Возникает вопрос: появляется ли у российской компании обязанность налогового агента по НДС при перечислении этой оплаты за право участия в программе лояльности, разработанной для гостиницы иностранной компанией?
МКПЦН-Консультант приглашает на бесплатный вебинар: «Актуальные вопросы учета в гостиничном бизнесе: нулевой НДС, налоговый арбитраж, трудовые споры, ФСБУ». 20 апреля 12:00 мск.
Подробная программа и регистрация по ссылке.
Налоговым агентом лицо признается при определенных условиях
Как известно, налоговыми агентами являются организации, которым оказывают услуги иностранные организации местом реализации которых признается территория РФ (п. 1 ст. 161 НК). Вместе с тем при получении иностранными организациями оплаты за оказанные услуги, не поименованные нормами НК (к коим в том числе относится оплата за право участия в программе лояльности), такие услуги подлежат налогообложению исполнителем, то есть иностранной организацией (пп. 5 п. 1 ст. 148 НК).
Иными словами, если эта деятельность осуществляется за границей, то лицо, приобретающее услуги у иностранной организации, не признается налоговым агентом.
Компания МКПЦН-Консультант поможет выявить риски отказа в возмещении НДС. Специалисты компании имеют значительный опыт в консультировании по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета.
Не все операции можно квалифицировать в качестве услуг
Так, объектом обложения НДС являются операции по реализации, оказанию различных услуг на территории РФ (п. 1 ст. 146 НК).
Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК). Причем понятие услуги варьируется в зависимости от обложения конкретным видом налога.
В случае с НДС услуга подразумевает под собой более широкий перечень объектов обложения налогом, включая «аренду, передачу и предоставление патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав» и т. д. (постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).
Такой подход приводит к тому, что ряд операций попросту не облагается НДС. Например, условная организация «А» решает принять участие в программе лояльности, проводимой иным, третьим лицом, за определенную плату. В указанных условиях осуществляемые выплаты не сопровождаются соответствующей услугой, а, по сути, представляют собой только возможность для организации получить доход от самой программы лояльности либо стимулировать клиентов к использованию услуг, предоставляемых непосредственно организацией «А» (это своего рода реклама).
Здесь нет ни аренды, ни передачи, ни иных услуг, соответствующих толкованию ВАС понятия услуги.
Таким образом, существует риск отказа в возмещении НДС, принятого к вычету.
МКПЦН-Консультант приглашает на бесплатный вебинар: «Актуальные вопросы учета в гостиничном бизнесе: нулевой НДС, налоговый арбитраж, трудовые споры, ФСБУ». 20 апреля 12:00 мск.
Подробная программа и регистрация по ссылке.
Возмещение НДС становится невозможным при условии, что организация, принявшая его к вычету, даже не признается налоговым агентом и оплачиваемое право на участие в программе лояльности не признается услугой, а равно объектом обложения НДС.
Если организация самостоятельно возложит на себя обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС в бюджет, то по исчисленной сумме налога не возникнет права на вычет. Перечисленная сумма налога расценивается как излишне уплаченная в бюджет, а при его отражении в качестве вычета существует высокий риск в отказе.
Компания МКПЦН-Консультант поможет выявить риски отказа в возмещении НДС. Специалисты компании имеют значительный опыт в консультировании по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Консультации могут оказываться на абонентской основе или по отдельным разовым обращениям.
Реклама: ООО «МКПЦН-КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7717539166, erid: LjN8KBNHg