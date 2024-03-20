Персональные данные — что учесть при поручении их обработки третьему лицу

Как осуществить передачу персональных данных третьему лицу и какие требования законодательства необходимо соблюсти, рассказываем в статье.

Кто это — лицо, обрабатывающее персональные данные по поручению

Любой оператор (п. 2 ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), будь то организация, гражданин, государственный или муниципальный орган, обрабатывает (п. 3 ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») персональные данные (дальше будем использовать сокращение — ПнД) соискателей, работников, контрагентов и иных субъектов.

Вместе с тем часто возникают ситуации, когда оператор в силу тех или иных причин вынужден передать кому-то ПнД, полученные от субъектов, с целью их дальнейшей обработки. Приведем примеры таких ситуаций.

Работодатель привлекает специализированную компанию для ведения кадрового или бухгалтерского учета. Для исполнения обязанностей, связанных с оформлением различных кадровых документов, выплатой зарплаты, перечислением налогов и т.п., аутсорсинговой организации требуется не просто получить ПнД работников своего заказчика, но и записать их (отразить в какой-то информационной системе), хранить, использовать, предоставлять в налоговый орган и другие органы и организации. В этом случае исполнитель услуг будет обрабатывать ПнД не своих работников и контрагентов, а данные, которые собрал и первоначально обрабатывал его заказчик. Организация имеет базу адресов электронной почты своих клиентов. В целях повышения продаж и маркетинговой поддержки своих проектов она намерена делать рассылки по этим адресам, для чего привлекает соответствующий сервис. Сервисная компания в этом случае получает доступ к данным клиентов организации и, соответственно, со своей стороны тоже будет их обрабатывать. Аудиторские организации при проведении аудита получают доступ к данным работников и контрагентов своего заказчика и, следовательно, тоже становятся лицами, обрабатывающими ПнД, собранные заказчиком аудита. Привлекаемые работодателями юристы изучают, оценивают документы своих заказчиков при подготовке к судебному разбирательству. Документы эти очень часто содержат ПнД работников заказчика, следовательно, юристы становятся лицами, обрабатывающими такие сведения.

И таких ситуаций много.

Во всех этих примерах привлекаемое для оказания услуг лицо никак не связано с работниками, контрагентами своего заказчика.

Именно заказчик непосредственно контактирует со своими работниками и контрагентами, получает от них ПнД и согласие на их обработку (напомню, что согласие всегда адресное). То есть именно заказчик услуг является оператором, а исполнитель услуг — тем лицом, кто обрабатывает ПнД по поручению.

Исполнитель услуг всегда действует исключительно в интересах оператора ПнД: он обрабатывает такие сведения только для того, чтобы оказать услугу заказчику.

К сожалению, законодатель не придумал термин для исполнителя услуг, поэтому очень часто последнего ассоциируют с оператором и «забывают» о том, что работу такого третьего лица с ПнД граждан необходимо оформлять особым образом.

Оператор и агент. Различия

Различие между оператором и тем, кто обрабатывает ПнД по поручению (назовем его условно агентом), заключается в правовом статусе. Наглядно это можно увидеть на схеме:

Критерий Оператор Агент Определяет цели обработки ПнД Да Нет Имеет договорные или иные правоотношения с субъектом ПнД Да Нет Обязан получать согласие субъекта ПнД Да Нет Отвечает за их разглашение перед субъектом ПнД Да Нет

Несмотря на то что агент не будет отвечать непосредственно перед субъектом ПнД, он несет ответственность перед своим клиентом (оператором персональных данных). Но есть исключение — поручение обработки ПнД иностранному лицу (физическому или юридическому). В этой ситуации ответственность перед работником несет и работодатель, и агент.

Все это закреплено в ч. 3, 5 и 6 ст. 6 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — закон № 152-ФЗ).

Что должен оператор при передаче персональных данных агенту

Закон № 152-ФЗ обязывает оператора оформить два документа при возникновении необходимости поручить агенту обработку ПнД граждан.

В первую очередь нужно получить согласие субъекта, чьи данные он будет передавать. Исключением из этого правила являются случаи, перечисленные в ч. 1 ст. 6 закона № 152-ФЗ.

Второй документ — непосредственно поручение оператора, которое является основанием передачи ПнД.

Как оформить согласие субъекта на передачу его персональных данных агенту

Требования к согласию на обработку ПнД установлены ст. 9 закона № 152-ФЗ. В ней, в частности, предусмотрено, что оно должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным.

По общему правилу согласие гражданина оператор может получить в любом виде, позволяющем подтвердить получение согласия. Но если речь идет о поручении обработки ПнД конкретно работников, то оно должно быть оформлено только письменно. На это прямо указывает ст. 88 ТК.

Кроме того, есть установленные законом случаи, когда согласие на обработку ПнД нужно оформить в виде письменного документа:

Если речь идет о согласии на поручение обработки Ф.И.О. гражданина, годе и месте рождения, адресе, абонентском номере, сведениях о профессии и иных ПнД, включаемых в общедоступные источники (это положения ст. 8 закона № 152-ФЗ); Если согласие предусматривает поручение обработки специальных категорий ПнД (к специальным категориям персональных данных относятся данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, п. 1 ч. 2 ст. 10 закона № 152-ФЗ); Если поручается обработка биометрических ПнД (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, ч. 1 ст. 11 закона № 152-ФЗ).

Письменное согласие на поручение обработки ПнД должно содержать:

Ф.И.О. и паспортные данные субъекта ПнД;

Ф.И.О., паспортные данные представителя субъекта ПнД, если он есть; сведения о документе, подтверждающем его полномочия;

информацию об операторе;

цель обработки ПнД;

перечень ПнД;

наименование или Ф.И.О. лица, которому оператор поручает обработку ПнД;

перечень действий с ПнД;

срок действия согласия и способы его отзыва;

подпись субъекта ПнД.

Требования к набору необходимых сведений приведены в ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ.

Как уже было сказано, согласие на обработку ПнД гражданин дает оператору, а оператор, имея это согласие, поручает обработку ПнД агенту. Передавать само согласие или его копию агенту закон оператора не обязывает. Но в интересах агента в договоре с оператором или в поручении предусмотреть условие, содержащее заверение последнего о наличии согласия гражданина на поручение обработки его ПнД агенту.

Как подготовить поручение

В законе нет указания на то, в какой форме должно быть оформлено поручение на обработку ПнД. Его оформить можно как дополнительное соглашение, приложение к договору либо как отдельный документ. В любом случае поручение всегда вытекает из наличия каких-то предусмотренных договором правоотношений оператора и агента. Однако если речь о государственном или муниципальном органе, то поручение оформляется соответствующим актом этого органа.

Что обязательно указывать в поручении

Часть 3 ст. 6 закона № 152-ФЗ определяет требования к содержанию поручения. В нем должны быть:

Наличие всех названых пунктов в совокупности обязательно.

Обязанности агента при обработке переданных ему персональных данных

В обязанности агенту вменяется соблюдение принципов и правил обработки ПнД, предусмотренных законом № 152-ФЗ, соблюдение конфиденциальности ПнД и принятие необходимых мер, призванных обеспечить выполнение обязанностей, установленных соответствующими нормами указанного закона.

Об этих мерах было уже сказано выше, когда освещался вопрос о содержании поручения.

Соблюдение всех требований законодательства позволит и оператору, и агенту избежать денежных взысканий (административных штрафов), размер которых может быть значительным.

К примеру, обработка ПнД без согласия субъекта ПнД, оформленного в письменной форме, а также обработка с нарушением требований к содержанию согласия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей, а на юридических лиц — от 300 000 до 700 000 рублей.

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