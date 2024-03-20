МКПЦ
Защита персональных данных

Персональные данные — что учесть при поручении их обработки третьему лицу

Как осуществить передачу персональных данных третьему лицу и какие требования законодательства необходимо соблюсти, рассказываем в статье.
18 3
Персональные данные — что учесть при поручении их обработки третьему лицу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто это — лицо, обрабатывающее персональные данные по поручению

Любой оператор (п. 2 ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), будь то организация, гражданин, государственный или муниципальный орган, обрабатывает (п. 3 ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») персональные данные (дальше будем использовать сокращение — ПнД) соискателей, работников, контрагентов и иных субъектов.

Вместе с тем часто возникают ситуации, когда оператор в силу тех или иных причин вынужден передать кому-то ПнД, полученные от субъектов, с целью их дальнейшей обработки. Приведем примеры таких ситуаций.

  1. Работодатель привлекает специализированную компанию для ведения кадрового или бухгалтерского учета. Для исполнения обязанностей, связанных с оформлением различных кадровых документов, выплатой зарплаты, перечислением налогов и т.п., аутсорсинговой организации требуется не просто получить ПнД работников своего заказчика, но и записать их (отразить в какой-то информационной системе), хранить, использовать, предоставлять в налоговый орган и другие органы и организации. В этом случае исполнитель услуг будет обрабатывать ПнД не своих работников и контрагентов, а данные, которые собрал и первоначально обрабатывал его заказчик.

  2. Организация имеет базу адресов электронной почты своих клиентов. В целях повышения продаж и маркетинговой поддержки своих проектов она намерена делать рассылки по этим адресам, для чего привлекает соответствующий сервис. Сервисная компания в этом случае получает доступ к данным клиентов организации и, соответственно, со своей стороны тоже будет их обрабатывать.

  3. Аудиторские организации при проведении аудита получают доступ к данным работников и контрагентов своего заказчика и, следовательно, тоже становятся лицами, обрабатывающими ПнД, собранные заказчиком аудита.

  4. Привлекаемые работодателями юристы изучают, оценивают документы своих заказчиков при подготовке к судебному разбирательству. Документы эти очень часто содержат ПнД работников заказчика, следовательно, юристы становятся лицами, обрабатывающими такие сведения.

И таких ситуаций много.

Во всех этих примерах привлекаемое для оказания услуг лицо никак не связано с работниками, контрагентами своего заказчика.

Именно заказчик непосредственно контактирует со своими работниками и контрагентами, получает от них ПнД и согласие на их обработку (напомню, что согласие всегда адресное). То есть именно заказчик услуг является оператором, а исполнитель услуг — тем лицом, кто обрабатывает ПнД по поручению.

Исполнитель услуг всегда действует исключительно в интересах оператора ПнД: он обрабатывает такие сведения только для того, чтобы оказать услугу заказчику. 

К сожалению, законодатель не придумал термин для исполнителя услуг, поэтому очень часто последнего ассоциируют с оператором и «забывают» о том, что работу такого третьего лица с ПнД граждан необходимо оформлять особым образом.

Оператор и агент. Различия

Различие между оператором и тем, кто обрабатывает ПнД по поручению (назовем его условно агентом), заключается в правовом статусе. Наглядно это можно увидеть на схеме:

Критерий

Оператор

Агент

Определяет цели обработки ПнД

Да

Нет

Имеет договорные или иные правоотношения с субъектом ПнД

Да

Нет

Обязан получать согласие субъекта ПнД

Да

Нет

Отвечает за их разглашение перед субъектом ПнД

Да

Нет

Несмотря на то что агент не будет отвечать непосредственно перед субъектом ПнД, он несет ответственность перед своим клиентом (оператором персональных данных). Но есть исключение — поручение обработки ПнД иностранному лицу (физическому или юридическому). В этой ситуации ответственность перед работником несет и работодатель, и агент.

Все это закреплено в ч. 3, 5 и 6 ст. 6 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — закон № 152-ФЗ).

Что должен оператор при передаче персональных данных агенту

Закон № 152-ФЗ обязывает оператора оформить два документа при возникновении необходимости поручить агенту обработку ПнД граждан.

В первую очередь нужно получить согласие субъекта, чьи данные он будет передавать. Исключением из этого правила являются случаи, перечисленные в ч. 1 ст. 6 закона № 152-ФЗ.

Второй документ — непосредственно поручение оператора, которое является основанием передачи ПнД.

Как оформить согласие субъекта на передачу его персональных данных агенту

Требования к согласию на обработку ПнД установлены ст. 9 закона № 152-ФЗ. В ней, в частности, предусмотрено, что оно должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным.

По общему правилу согласие гражданина оператор может получить в любом виде, позволяющем подтвердить получение согласия. Но если речь идет о поручении обработки ПнД конкретно работников, то оно должно быть оформлено только письменно. На это прямо указывает ст. 88 ТК.

Кроме того, есть установленные законом случаи, когда согласие на обработку ПнД нужно оформить в виде письменного документа:

  1. Если речь идет о согласии на поручение обработки Ф.И.О. гражданина, годе и месте рождения, адресе, абонентском номере, сведениях о профессии и иных ПнД, включаемых в общедоступные источники (это положения ст. 8 закона № 152-ФЗ);

  2. Если согласие предусматривает поручение обработки специальных категорий ПнД (к специальным категориям персональных данных относятся данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, п. 1 ч. 2 ст. 10 закона № 152-ФЗ);

  3. Если поручается обработка биометрических ПнД (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, ч. 1 ст. 11 закона № 152-ФЗ).

Письменное согласие на поручение обработки ПнД должно содержать:

  • Ф.И.О. и паспортные данные субъекта ПнД;

  • Ф.И.О., паспортные данные представителя субъекта ПнД, если он есть; сведения о документе, подтверждающем его полномочия;

  • информацию об операторе;

  • цель обработки ПнД;

  • перечень ПнД;

  • наименование или Ф.И.О. лица, которому оператор поручает обработку ПнД;

  • перечень действий с ПнД;

  • срок действия согласия и способы его отзыва;

  • подпись субъекта ПнД.

Требования к набору необходимых сведений приведены в ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ.

Как уже было сказано, согласие на обработку ПнД гражданин дает оператору, а оператор, имея это согласие, поручает обработку ПнД агенту. Передавать само согласие или его копию агенту закон оператора не обязывает. Но в интересах агента в договоре с оператором или в поручении предусмотреть условие, содержащее заверение последнего о наличии согласия гражданина на поручение обработки его ПнД агенту.

Как подготовить поручение

В законе нет указания на то, в какой форме должно быть оформлено поручение на обработку ПнД. Его оформить можно как дополнительное соглашение, приложение к договору либо как отдельный документ. В любом случае поручение всегда вытекает из наличия каких-то предусмотренных договором правоотношений оператора и агента. Однако если речь о государственном или муниципальном органе, то поручение оформляется соответствующим актом этого органа.

Что обязательно указывать в поручении

Часть 3 ст. 6 закона № 152-ФЗ определяет требования к содержанию поручения. В нем должны быть:

  • перечень ПнД;

  • перечень действий (операций) с ПнД;

  • цели обработки ПнД;

  • обязанность соблюдать конфиденциальность ПнД;

  • требования, предусмотренные ч. 5 ст. 18 и ст. 18.1 закона № 152-ФЗ;

  • обязанность по запросу оператора представлять документы и иную информацию, подтверждающие соблюдение требований закона;

  • обязанность обеспечивать безопасность ПнД при их обработке;

  • требования к защите обрабатываемых ПнД в соответствии со ст. 19 закона № 152-ФЗ, в том числе требование об уведомлении оператора о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 закона № 152-ФЗ.

Наличие всех названых пунктов в совокупности обязательно.

Обязанности агента при обработке переданных ему персональных данных

В обязанности агенту вменяется соблюдение принципов и правил обработки ПнД, предусмотренных законом № 152-ФЗ, соблюдение конфиденциальности ПнД и принятие необходимых мер, призванных обеспечить выполнение обязанностей, установленных соответствующими нормами указанного закона.

Об этих мерах было уже сказано выше, когда освещался вопрос о содержании поручения.

Соблюдение всех требований законодательства позволит и оператору, и агенту избежать денежных взысканий (административных штрафов), размер которых может быть значительным.

К примеру, обработка ПнД без согласия субъекта ПнД, оформленного в письменной форме, а также обработка с нарушением требований к содержанию согласия влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей, а на юридических лиц — от 300 000 до 700 000 рублей.

Защита персональных данных

Нужна консультация? Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и обсудим ваши вопросы:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «МКПЦН-КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7717539166, erid: LjN8KYd7w

Начать дискуссию

Защита персональных данных

Чек-лист по защите персональных данных. Как привести в порядок внутренние документы компании и не допустить штрафов

За неправильную работу с персональными данными компании могут получить штраф до 700 тысяч рублей, а ИП до 300 тысяч рублей. Мы собрали рекомендации экспертов о том, какие документы должны быть у бизнеса, чтобы обрабатывать персональные данные.

7

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
МКПЦ
Защита персональных данных

Персональные данные — что учесть при поручении их обработки третьему лицу

Как осуществить передачу персональных данных третьему лицу и какие требования законодательства необходимо соблюсти, рассказываем в статье.

Персональные данные — что учесть при поручении их обработки третьему лицу
19
IT-компании

Роскачество: iPhone может превратиться в «кирпич»

У корпораций Google и Apple есть технические возможности отключить свои смартфоны в России.

71

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина

Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию

«Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели. При этом, у нас есть определенные правила👇

Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию
829
Многодетные семьи

Для многодетных семей сделают новую форму удостоверения

Минтруд подготовил проект постановления с единой формой удостоверения для многодетных семей. Документ могут выдавать как на электронном, так и на бумажном носителе. Удостоверение нужно для получения льгот и других мер поддержки.

35
УСН

Суды: при дроблении шансов вернуть переплату по УСН почти нет

Если возврат переплаты налога по УСН связан с дроблением бизнеса, суд, скорее всего, не поддержит налогоплательщика-упрощенца и откажется исчислять срок на возврат с момента обнаружения дробления. То есть правильнее — с момента уплаты.

89

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
АКГ «Созидание и Развитие»
Должная осмотрительность

Управление налоговыми рисками с помощью коммерческой осмотрительности и налоговой оговорки

Такое понятие как должная или коммерческая осмотрительность давно и прочно вошло в нашу с вами жизнь. Многие компании разрабатывают чек-листы под каждый вид сделок и собирают комплекты документов, которые могут «спасти» их от претензий проверяющих.

Управление налоговыми рисками с помощью коммерческой осмотрительности и налоговой оговорки
39
Александр Васильев
УК РФ

Свидетель по уголовному делу: какие есть права и как правильно вести себя на допросе

Практически любое взаимодействие с правоохранительными органами для обычного человека, а тем более допрос в кабинете следователя — стресс. Ведь мало кто знает свои права и понимает, как себя вести. О чем важно помнить свидетелю по уголовному делу?

Свидетель по уголовному делу: какие есть права и как правильно вести себя на допросе
1
72
Зарплата

Как налоговики находят тех, кто не платит НДФЛ и страховые взносы

НДФЛ и страховые взносы ФНС проверяет особо тщательно. Разберитесь, какие превентивные меры позволят снизить риск претензий.

212
Бухгалтерский учет

Какие проводки делать при уплате ЕНП на ЕНС

В связи с введением уплаты основной части налогов и страховых взносов на единый налоговый счет путём единого налогового платежа в бухгалтерском учете возник новый состав проводок, которого необходимо придерживаться в стандартной ситуации уплаты в бюджет.

132
Экономика России

Иностранный бизнес безвозмездно перевел в бюджет 35,7 млрд рублей

Компании, которые решили прекратить бизнес в РФ, с января по середину марта 2024 года заплатили добровольные взносы в размере 35,7 млрд рублей. Это в 17 раз превысило ожидаемые поступления за весь год.

1
63
Сергей Верещагин
ФСБУ

Что такое существенность, и как её определить. О существенности в бухгалтерском учете и не только

Существенность — понятие в учете, которое указывает на максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая может быть отображена в отчетности и рассматриваться как несущественная, то есть такая, которая не будет вводить в заблуждение пользователей отчетности. Поговорим о существенности в бухгалтерском учете и не только.

Что такое существенность, и как её определить. О существенности в бухгалтерском учете и не только
8
106

Разборы законов

1 212
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Кадровые документы

📢Бухгалтеры ругают Роструд за рекомендации записывать 2-х специалистов в одну строку штатного расписания

Если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

8
652
Зарплата

Компания зарегистрирована в одном регионе, а обособка находится в другом. На какой МРОТ ориентироваться бухгалтеру

Во время расчета заработной платы бухгалтер должен учитывать минимальный размер заработной платы в том регионе, где сотрудники фактически работают. Даже несмотря на то, что основная компания зарегистрирована в другом городе.

21
Банки

12 банков будут участвовать в эксперименте с сервисом ФНС «Старт бизнеса онлайн»

Предприниматели, которые хотят начать свое дело, смогут удаленно подать все нужные документы для регистрации бизнеса, а также выбрать, в каком из 12 банков открыть расчетный счет.

58
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

Обучение 1С:Бухгалтерии: рейтинг и стоимость курсов в 2024 году

1C-Бухгалтерия — это не просто программа, это целый инструмент, который облегчает нам жизнь в управлении финансами.  

Обучение 1С:Бухгалтерии: рейтинг и стоимость курсов в 2024 году
38
Банковские карты

В Армении перестанут принимать карты «Мир»

Проводить операции по картам «Мир» в Армении будет только банк ВТБ. В этой стране работает 53 отделения и больше 190 банкоматов. Местные кредитные организации перестанут принимать российские карты.

59
Инвестиции

Путин разрешил выплачивать деньги российским инвесторам со счетов типа «С»

Резиденты РФ и подконтрольные им компании получат выплаты по ценным бумагам, которые накопились с весны 2022 года на счетах типа «С». Раньше инвесторы не могли вывести средства, поскольку учет активов ведется в зарубежной инфраструктуре.

75

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ведение бизнеса

С 2021 года бизнес в РФ прекратило 34% иностранных компаний

Число организаций с иностранным участием сократилось из-за переезда компаний в специальные административные районы.

54

Интересные материалы

Александр Андрианов
Бухгалтерский учет

Порядок учета конверсионной сделки, заключенной в целях исполнения обязательств по сделкам СВОП

Каким образом отражается в бухгалтерском и налоговом учете конвекционная сделка, которая была заключена в целях исполнения обязательств по сделкам СВОП? Для целей налогового учета конверсионная сделка учитывается в общей налоговой базе или в той налоговой базе, в которой учитывается сделка СВОП?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
20