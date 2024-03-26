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Нематериальные активы

Как списать несущественные НМА при переходе на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

У практикующих специалистов возникает много вопросов касательно того, как списывать несущественные активы, применяя переходные положения пункта 53 ФСБУ 14/2022 (так называемый альтернативный способ перехода на новые правила учета).
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Как списать несущественные НМА при переходе на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По общему правилу, стоимостный лимит применяется по отношению к первоначальной стоимости актива при его первоначальном признании.

С какой стоимостью сравнивать стоимостный лимит по активам, учтенным на дату перехода

В отношении активов, которые ранее учитывались как НМА и после перехода на новый порядок продолжают учитываться как НМА, особой неоднозначности нет, поскольку их первоначальная стоимость, как при первоначальном признании, так и при переходе, одна и та же и не меняется.

Однако в отношении активов, указанных в подпункте «б» пункта 53 ФСБУ 14/2022, в различных источниках можно найти рекомендации, предлагающие разные варианты учета.

К данной группе активов относятся объекты, которые ранее учитывались, например, в составе расходов будущих периодов, а в соответствии с новым порядком учета признаются объектами НМА.

Как на практике применять стоимостный лимит к НМА в переходный период

Ситуация 1

По состоянию на 31.12.2023 в учете (счет 04 «Нематериальные активы») числится объект НМА, общими условиями для всех вариантов будет: способ амортизации — линейный, ликвидационная стоимость равна нулю, объект используется в основном производстве.

В момент перехода все признаки для признания объекта НМА соблюдены.

  • Вариант 1.1.

Первоначальная стоимость НМА на дату признания — 800 000 руб., накопленная амортизация — 600 000 руб. Уточненный при переходе оставшийся срок полезного использования — 50 месяцев. В учетной политике стоимостный лимит не установлен, то есть равен нулю.

В данном случае первоначальная стоимость больше нуля, поэтому объект продолжает учитываться в составе НМА (счет 04) по балансовой стоимости, равной 200 000 руб. (800 000 - 600 000).

Пересчитанная сумма амортизации за месяц будет равна 4 000 руб. ((200 000 - 0) / 50 месяцев), амортизация за январь 2024 года составит 4 000 руб. (Дт 20 Кт 05).

  • Вариант 1.2.

Первоначальная стоимость НМА на дату признания — 800 000 руб., накопленная амортизация — 600 000 руб. Уточненный при переходе оставшийся срок полезного использования — 50 месяцев. Учетной политикой установлен стоимостный лимит в размере 200 000 руб.

Несмотря на то что балансовая стоимость в момент перехода равна стоимостному лимиту, сравнение необходимо проводить именно с первоначальной стоимостью, которая больше установленного лимита, поэтому объект продолжает учитываться как НМА (счет 04) по балансовой стоимости.

Сумма и проводки по начислению амортизации будут аналогичны первому варианту.

  • Вариант 1.3.

Первоначальная стоимость НМА на дату признания — 200 000 руб., накопленная амортизация — 100 000 руб. Уточненный при переходе оставшийся срок полезного использования — 50 месяцев. Учетной политикой установлен стоимостный лимит в размере 200 000 руб.

В данном случае первоначальная стоимость равна стоимостному лимиту, поэтому в соответствии с учетной политикой объект подлежит списанию в межотчетный период в соответствии с порядком, предусмотренным в подпункте «в» пункта 53 ФСБУ 14/2022.

Списание балансовой стоимости объекта отражается проводками:

  • Дт 84 Кт 04 — списание первоначальной стоимости (200 000 руб.);

  • Дт 05 Кт 84 — списание накопленной амортизации (100 000 руб.).

Ситуация 2

По состоянию на 31.12.2023 в учете (на счете 97 «Расходы будущих периодов» (РБП)) числится объект учета в размере 200 000 руб., в отношении которого в соответствии с новыми правилами учета соблюдены все признаки для признания НМА.

В данной ситуации следует руководствоваться подпунктом «б» пункта 53 ФСБУ 14/2022, согласно которому организация должна на дату перехода переклассифицировать такие объекты в нематериальные активы, признать в качестве их первоначальной стоимости балансовую стоимость, определить оставшийся срок полезного использования, способ начисления амортизации и ликвидационную стоимость уже в соответствии с нормами ФСБУ 14/2022.

Следует отметить, что для категории «РБП» не установлено понятия первоначальной стоимости, они учитываются в отчетности по балансовой стоимости, представляющей собой остаток не списанных на отчетную дату расходов.

Следовательно, указывая, что первоначальной стоимостью НМА признается балансовая стоимость РБП, можно говорить, что для возникшего нового объекта НМА речь идет именно о первичном признании объекта НМА, а не о первичном признании объекта РБП, когда он впервые был учтен на счете 97.

Таким образом, признание, или, другими словами, переклассификация в новый объект НМА в переходный период должны отражаться проводкой:

  • Дт 04 Кт 97 — 200 000 руб.

В тот момент, когда признан новый объект НМА и определена его первоначальная стоимость (200 000 руб.), необходимо сравнить ее с лимитом, установленным в учетной политике.

  • Вариант 2.1.

Если учетной политикой стоимостный лимит не установлен, то первоначальная стоимость переквалифицируемого объекта будет больше лимита и он должен продолжать учитываться в составе НМА в общем порядке.

  • Вариант 2.2.

Если учетной политикой будет установлен стоимостный лимит в размере 200 000 руб., то первоначальная стоимость переквалифицируемого объекта будет равна лимиту и он, согласно учетной политике, подлежит списанию.

Куда списать несущественные активы — в расходы периода или на нераспределенную прибыль

Некоторые специалисты предлагают в межотчетный период списывать такие несущественные активы в состав нераспределенной прибыли. По нашему мнению, данный подход является спорным.

Пункт 53 ФСБУ 14/2022 не содержит особых переходных положений для несущественных активов, если они ранее не учитывались в составе НМА поэтому по нашему мнению, следует руководствоваться общим порядком их списания, установленным пунктом 7 ФСБУ 14/2022, а именно на расходы периода.

При этом такой порядок списания, по нашему мнению, больше соответствует допущению временной определенности фактов хозяйственной деятельности (п. 5 ПБУ 1/2008).

Согласно п. 4.51 Концептуальных основ финансовой отчетности, признанных в установленном порядке для применения на территории РФ, если экономические выгоды ожидаются на протяжении нескольких отчетных периодов, а связь с доходами может быть установлена лишь приблизительно или косвенно, расходы признаются в отчете о прибылях и убытках на основании процедур систематического и рационального распределения. Такая необходимость обычно возникает при признании расходов, связанных с использованием таких активов, как основные средства, гудвилл, патенты и торговые марки; в подобных случаях расходы трактуются как «амортизация».

Данные процедуры распределения направлены на признание расходов в тех отчетных периодах, в которых потребляются или утрачиваются экономические выгоды, связанные с такими активами.

Таким образом, расходы в виде амортизации активов за прошлый период будут учитываться в составе нераспределенной прибыли, амортизация текущего периода будет относиться к текущим расходам, а еще не начисленная амортизация — к будущим расходам.

Поэтому, например, если сумма расходов будущих периодов, признанная в момент первоначального решения, равна 800 000 руб., а остаток несписанных расходов на дату перехода — 200 000 руб., то с точки зрения допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности этот остаток не относится к прошлым периодам, а следовательно, не должен попасть в состав нераспределенной прибыли.

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