Воинский учет — что нужно знать работодателю при трудоустройстве уклониста

Представление документов воинского учета соискателями — военнообязанными и подлежащими призыву на военную службу (призывниками) является обязательным для заключения трудового договора.

Эти требования статьи 65 ТК известны всем. Но не у всех нужные документы есть. Данный факт обычно становится причиной называть соискателей без военного билета, удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, и т.п. уклонистами.

По мнению Минтруда и Роструда, отсутствие необходимых документов или их непредставление не является препятствием для трудоустройства: отказать в приеме на работу таким соискателям работодатель не вправе (см. письмо Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960, письмо Роструда от 20.12.2023 № ПГ/26681-6-1).

Ведение воинского учета трудоустроенных уклонистов имеет ряд особенностей. Попытаемся в них разобраться.

Кого считать уклонистом

Конечно, термина «уклонист» в законодательстве нет. Поэтому определиться с тем, кто же это такой, можно, только опираясь на общепринятое значение этого слова.

Считается, что уклонист — это тот, кто уклоняется от чего-либо.

В сфере воинского учета уклонистом является тот, кто без уважительной причины не исполняет обязанности, связанные с прохождением воинской службы.

Это, в частности, тот, кто не встал на воинский учет, не явился по вызову в военкомат, в том числе не явился на прохождение врачебной комиссии, на сборный пункт, самовольно покинул его и т.п. Основные обязанности военнообязанных и призывников определены статьями 10 и 31 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — закон № 53-ФЗ).

В зависимости от того, в какой степени гражданин уклоняется от исполнения воинской обязанности, действия работодателя, принимающего на работу такого работника, в части ведения воинского учета будут разными.

Для того чтобы разобраться в различиях, условно поделим всех уклонистов на две группы:

Работники (военнообязанные и призывники) с документами — те, у кого имеются какие-либо документы воинского учета (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, справка взамен военного билета). Работники без документов воинского учета.

Ведение воинского учета уклонистов с документами

Ведение воинского учета первой группы, как правило, не вызывает особых затруднений. В обязанности работодателя в данном случае входит следующее:

1. Оформление приема на работу в соответствии с нормами трудового законодательства.

2. Заполнение учетных документов:

карточки гражданина, подлежащего воинскому учету (форма № 10). Это приложение № 22 к Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700 (далее — Инструкция). Следует отметить, что именно эта карточка является основным документом, по которому ведется воинский учет работников. При оформлении карточек следует руководствоваться пунктами 32 и 33 Инструкции;

сведений о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу. Этот документ составляется в двух экземплярах по форме, приведенной в приложении № 2 к Положению о воинском учете, утвержденному постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719 (далее — Положение о воинском учете).

3. Направление одного экземпляра сведений в военкомат по месту воинского учета принятого работника. Работодатель должен сделать это в течение пяти дней с даты трудоустройства работника. Второй экземпляр сведений с документами, подтверждающими направление первого экземпляра в военкомат, следует хранить в документах воинского учета в организации.

4. Организация хранения документов воинского учета:

карточка гражданина, подлежащего воинскому учету, должна храниться в соответствующем разделе картотеки в алфавитном порядке. Об этом говорится в п. 34 Инструкции. Следует отметить, что ведение картотеки обязательно для каждого работодателя;

сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу можно хранить как в личном деле работника, так и отдельно. Тут никаких обязательных требований законодатель не установил.

5. Проведение с уклонистом разъяснительной работы. Необходимость выполнения этой работы вытекает из подпункта «в» п. 30 Положения о воинском учете. В нем, в частности, предусмотрено, что работодатель должен разъяснять работникам порядок исполнения обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, а также рассказывать об ответственности за неисполнение этих обязанностей.

Ведение воинского учета уклонистов без документов

При приеме на работу этой категории граждан работодателю следует проявить особую осмотрительность. Порядок действий работодателя здесь должен быть таким:

1. Оформление приема на работу в соответствии с нормами трудового законодательства.

2. Заполнение документов:

сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Форма этого документа утверждена Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, утвержденными Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017 (далее — Методические рекомендации) (приложение № 10);

сведений о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (приложение № 2 к Положению о воинском учете).

Оба вида сведений формируются в двух экземплярах.

3. Направление по одному экземпляру сведений в военкомат по месту жительства работника. Очень важно успеть сделать это в течение трех рабочих дней с момента приема работника на работу. Такое требование закреплено в ч. 1 ст. 4 закона № 53-ФЗ.

4. Вручение работнику, обязанному состоять, но не состоящему на воинском учете, направления в военкомат для постановки на воинский учет.

Форма такого направления законом не установлена. Это означает, что работодатель может его составить в свободной форме.

Часто в военкоматах имеются формы документов и представлены образцы заполнения. Поэтому рекомендуем предварительно обратиться в военкомат по месту жительства работника для получения соответствующих разъяснений.

Выполнение работодателем обязанности по вручению работнику направления влечет за собой необходимость личного присутствия работника в военкомате для оформления и получения документов воинского учета, и, следовательно, работодателю необходимо обеспечить работнику возможность посетить военкомат. Это прямо законом не предусмотрено, но так как получить документы воинского учета работник может только лично, работодателю ничего не остается, как предоставить работнику такую возможность.

5. Организация хранения документов воинского учета в данном случае будет заключаться в том, что работодатель должен обеспечить хранение вторых экземпляров направленных в военкомат сведений. Они могут находиться либо в личном деле работника, либо отдельно, как и в случае с первой группой уклонистов.

6. Проведение разъяснительной работы в данном случае также необходимо, как и в случае с уклонистами с документами.

Как видно из сказанного выше, заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету (форма № 10), в данном случае не является обязанностью работодателя. Связано это с тем, что уклонист не имеет документов воинского учета.

Карточку в этой ситуации можно заполнить, получив необходимые сведения у работника лично. После того как работник получит и представит документ воинского учета, работодателю останется внести в карточку недостающие сведения и поместить ее в соответствующий раздел картотеки.

Немного об ответственности работодателя

Обращаем внимание, что с 1 октября 2023 г. значительно повысилась административная ответственность работодателей за некоторые нарушения в сфере воинского учета. Например:

Нарушение Статья КоАП Размер административного штрафа — было Размер административного штрафа — стало Неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) 21.2 От 1 000

до 3 000 руб. От 40 000

до 50 000 руб. — для должностных лиц;

от 350 000 до 400 000 руб. — для юридических лиц Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами сведений, необходимых для ведения воинского учета 21.4 От 1 000

до 5 000 руб. От 40 000

до 50 000 руб. — для должностных лиц

Эти два вида нарушений в полной мере касаются работы с уклонистами. Их недопущение исключит административную ответственность работодателя.

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