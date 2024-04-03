Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в государственном учреждении

В своей деятельности бухгалтер учреждения постоянно сталкивается с необходимостью реализации требований законодательства.

Часть таких требований: использование утвержденных корреспонденций счетов или применение унифицированных форм первичных учетных документов, — настолько привычны, что не вызывают отторжения и сомнений в обязательности неукоснительного их соблюдения. А другие требования видятся избыточными, так и кажется, законодатель только и думает, чем бы озадачить бухгалтера, чтобы он не заскучал. К числу таких обязательных мероприятий, которые выглядят как дополнительная нагрузка, часто относят организацию внутреннего контроля.

Каждая компания обязана организовать внутренний контроль в силу требований закона от 06.12.2021 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», эта обязанность особенно тягостно воспринимается бухгалтерами государственных учреждений.

Оно и понятно: разрабатывать регламентирующие документы и реализовывать дополнительные мероприятия в рамках контроля в условиях беспрестанного изменения законодательства в области бухгалтерского учета государственных финансов, уточнения указаний по применению бюджетной классификации трудоемко.

Может ли внутренний контроль быть реализован силами главбуха учреждения и приносить реальную пользу

Однозначно да. Более того, имея многолетний опыт работы с бухгалтерскими службами государственных учреждений, можем с уверенностью сказать, что бухгалтер обязательно получит реальную пользу от хорошо организованного внутреннего контроля.

Идеально, когда внутренний контроль является непрерывным процессом и охватывает все сферы деятельности учреждения: производственные процессы (деятельность по непосредственному выполнению государственного задания, выполнению программы государственных гарантий оказания медицинской помощи и т.д.), процессы финансового и кадрового учета и другие вспомогательные процедуры, сопровождающие уставную деятельность.

В этой статье поговорим о внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной деятельности — интересе главного бухгалтера, финансового директора и иного лица, отвечающего за законность, достоверность и полноту информации о финансовом состоянии учреждения.

Долой формальные подходы к организации внутреннего контроля в госучреждениях

Во-первых, не бойтесь и возьмите организацию внутреннего контроля в свои руки.

Любое нежелание руководства, работников структурных подразделений учреждения бито козырем в ваших руках — вы обязаны организовать эту систему в силу требований законодательства.

Поскольку вы автор, система будет работать согласно вашим правилам и, следовательно, приносить пользу именно в сфере вашей профессиональной ответственности.

Во-вторых, начните с малого, минимально необходимого для реализации требований закона. В соответствии с приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» в составе учетной политики субъекта учета должны быть утверждены:

порядок организации и осуществления внутреннего контроля;

график документооборота, содержащий, в том числе, сроки составления документов с учетом проведения мероприятий внутреннего контроля.

Разработка Положения о внутреннем контроле в госучреждениях

Разработайте локальный нормативный акт учреждения, который определит основные принципы организации и осуществления внутреннего контроля, закрепит ответственность лиц.

Рекомендуемое содержание Положения о внутреннем контроле:

Общие положения (область применения — для кого документ является обязательным, цели, задачи, объекты контроля). Система внутреннего контроля: способы, методы и формы контроля, виды контрольных мероприятий и действия — приемы проверки. Организация внутреннего контроля (предварительный, текущий и последующий контроль). Документальное оформление результатов внутреннего контроля. Решения по результатам внутреннего контроля.

В качестве приложения к Положению о внутреннем контроле рекомендуем сформировать Перечень мероприятий внутреннего контроля, сводный документ, имеющий практическое применение.

Как составить Перечень мероприятий внутреннего контроля в госучреждениях

Для начала сформируйте список процессов, свойственных работе финансовой службы, начните с малого, не стоит сразу пытаться охватить полный спектр вашей непростой работы в учреждении бюджетной сферы. Предпримем первые шаги в регламентации рабочих процессов, которым в наибольшей степени присущи риски.

Речь идет как о рисках ФХД самого учреждения, так и о нарушении комфортного рабочего процесса (при сложном взаимодействии структурных подразделений), например:

Формирование плановых документов (ПФХД, государственное задание, прейскуранты платных услуг, разработка норм расходования матзапасов и др. по необходимости). Закупочная деятельность. Приемка товаров/работ/услуг. Движение нефинансовых активов. Ведение бухгалтерского учета. Ведение налогового учета. Составление бухгалтерской отчетности.

На ваше усмотрение перечень процессов может охватывать иные виды деятельности, включенные в зону вашей ответственности, или быть представлен более детально.

Что будем контролировать: операции или процессы

Следующим этапом является конкретизация операций каждого процесса, подлежащих внутреннему контролю в учреждении.

Для процесса приемки товаров/работ/услуг можно условно выделить следующие операции:

непосредственно прием товаров на склад (проверка по количеству, ассортименту), прием результатов работ/услуг ответственными лицами заказчика (по количеству и качеству, определенным техническим заданием к договору);

проверка сопровождающих документов (корректность заполнения первичных документов, соответствие условиям договора, отсутствие ошибок, неточностей и т.д.);

работа с контрагентом, в случае наличия замечаний в количестве и/или содержании товаров/работ/услуг, претензий к документальному оформлению поставки;

ведение претензионной работы при нарушении контрагентом условий договора;

подписание электронного документа о приемке товаров/работ/услуг;

отражение в бухгалтерском учете факта приемки товаров/работ/услуг.

И наконец необходимо сформировать (например, в табличной форме) Перечень мероприятий внутреннего контроля в госучреждении. Для этого для каждой операции закрепляем:

должностное лицо, ответственное за операцию;

периодичность выполнения операции;

должностное лицо, ответственное за осуществление контроля (может совпадать с ответственным лицом за совершение операции);

способ контроля (документальный или фактический);

метод контроля (сплошной, выборочный);

форму контроля (самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, смежный контроль, контроль по уровню подведомственности);

виды контрольных мероприятий (проверка формата документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, утверждение (согласование, визирование), сверка данных и др.);

контрольные действия — приемы (арифметическая сверка, юридическая/финансовая оценка, анализ соблюдения нормативов, сверка и сопоставление данных, осмотр, пересчет, инвентаризация и т.д.).

Таким образом, получаем регламентированный механизм осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, который может стать основой для формирования или актуализации графика документооборота в учреждении.

Результаты процедур внутреннего контроля в государственных учреждениях

При желании осуществлять процедуры последующего внутреннего контроля необходимо закрепить ответственных лиц (служба внутреннего контроля, отдельное должностное лицо), разработать формы документального подтверждения осуществления мероприятий внутреннего контроля (журнал учета результатов, отчет о результатах).

На первоначальном этапе построения эффективной системы внутреннего контроля формальное обобщение проведенных проверочных процедур не является обязательным.

Итоги осуществления процедур внутреннего контроля при разумном подходе станут базой управления рисками: основой создания необходимой контрольной среды.

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