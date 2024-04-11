Как проводить бронирование работников: пошаговая инструкция

Работодатели вправе бронировать своих сотрудников, чтобы не прерывать производственный процесс в период мобилизации и в военное время. Расскажем, для каких организаций доступно бронирование, как и в отношении каких сотрудников оно осуществляется.

Какие работодатели могут бронировать работников

Бронирование — специальный учет граждан, пребывающих в запасе, с целью предоставления им временной отсрочки от призыва на военную службу. Такая возможность предусмотрена ст. 23 закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Право на бронирование персонала есть не у всех компаний. Как правило, это касается только тех, кто:

участвует в выполнении мобилизационных заданий на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг;

имеет заключенные с органами госвласти договоры на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) для госнужд в военное время (предприятия оборонно-промышленного комплекса);

обеспечивает в военное время жизнедеятельность населения (предприятия транспорта, энергетики и т.п.), безопасность, обороноспособность страны (силовые структуры);

выполняет задачи, установленные органами власти различного уровня.

Чтобы узнать, может ли ваша компания бронировать сотрудников, обратитесь в территориальную комиссию по бронированию по месту вашего нахождения, так как в свободном доступе подобную информацию не публикуют.

Такие комиссии создаются, как правило, при городских администрациях или районных управах. Они ведут учет компаний, бронирующих работников из числа пребывающих в запасе. Там же выдают необходимые для бронирования бланки и документы, списки должностей, инструкции, которые найти в свободном доступе нельзя.

Кого может забронировать работодатель

Получить отсрочку могут отдельные специалисты при соблюдении двух условий:

работодатель нуждается в этом работнике;

должность (профессия) специалиста упоминается в перечне, утвержденном соответствующей комиссией по бронированию.

Обратите внимание, что сотрудники, которые по каким-либо причинам не прошли военную службу и зачислены в запас по достижении ими предельного возраста, бронированию не подлежат.

Бронирование не означает освобождение от военной обязанности. Это всего лишь отсрочка от призыва на военную службу в период мобилизации и в военное время.

Срок бронирования составляет обычно до 12 месяцев. Но если забронированный работник уволится или его переведут на другую должность, на которую бронирование не распространяется, то отсрочка аннулируется.

Специалисты МКПЦН-Консультант окажут содействие при постановке компании на воинский учет, подготовят сведения о сотрудниках для передачи в военкоматы, займутся формированием и ведением личных дел военнообязанных работников и призывников, а также помогут наиболее эффективно организовать исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о ведении воинского учета.

В каком порядке происходит бронирование работников

Пошагово процесс бронирования выглядит так:

Шаг 1. Уточните в территориальной комиссии по бронированию, имеет ли ваша компания право на бронирование работников. Напомним, информации о том, кому разрешено бронировать сотрудников, в открытом доступе нет.

Шаг 2. Назначьте ответственное лицо, если территориальная комиссия подтвердит ваше право на осуществление бронирования.

Лицо, отвечающее за бронирование, назначается приказом руководителя. Как правило, это кадровый или иной сотрудник, занимающийся воинским учетом. Приказ необходимо оформить по форме, приведенной в приложении № 4 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета, утв. Генштабом ВС 11.07.2017 (далее – Методические рекомендации).

Проект приказа предварительно нужно согласовать с военным комиссаром по месту регистрации компании.

Шаг 3. Разработайте план по ведению воинского учета и бронированию работников и согласуйте его с военкоматом.

Форма плана приведена в приложении № 17 к Методическим рекомендациям. Подготовленный документ должен подписать начальник кадровой службы и лицо, ответственное за воинский учет, а утвердить — руководитель компании.

Шаг 4. Определите, кому из находящихся в запасе сотрудников необходима отсрочка, составьте список и подайте его на согласование в территориальную комиссию по бронированию.

Список формируется с указанием Ф. И. О. сотрудников, даты рождения и занимаемой должности, подписывается руководителем и заверяется печатью организации (при наличии).

Должности должны входить в предоставленные комиссией по бронированию перечни должностей и профессий, по которым возможна отсрочка. После согласования списка комиссия известит работодателя о количестве забронированных сотрудников.

Такой список нужно хранить — его могут запросить при проверке ведения компанией воинского учета.

Шаг 5. Оформите отсрочку для забронированных сотрудников.

Заполните по каждому забронированному сотруднику удостоверение об отсрочке. Бланки удостоверений и правила их заполнения должен под роспись предоставить военкомат. Они подлежат регистрации в Книге учета бланков специального воинского учета.

Новым работникам, подлежащим бронированию, удостоверения оформляют по истечении испытательного срока.

Сведения об удостоверении внесите в карточку гражданина, подлежащего воинскому учету (форма № 10) по каждому забронированному сотруднику. Укажите серию и номер удостоверения и дату оформления отсрочки в пп. 2 п. 7 раздела II «Сведения о воинском учете». Запись делайте не ручкой, а простым карандашом. Это требования п. 33 Инструкции, утв. приказом Минобороны от 22.11.2021 № 700.

Храните удостоверения в опечатанных хранилищах, исключающих доступ к ним посторонних лиц. В случае объявления в стране мобилизации или военного времени они должны быть переданы работникам на руки.

Шаг 6. Подготовьте план мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке. План составляют в свободной форме . Например, в него можно включить следующие сведения: о перечне лиц, ответственных за выдачу удостоверений; лице, уполномоченном вручать удостоверения сотрудникам (уполномоченные должны дважды в год проходить в военкомате обязательный инструктаж); форме уведомления работников о получении удостоверений (по почте, по электронной почте и т.д.); подтверждение передачи удостоверений на руки сотрудникам и т.д. Все изменения должны отражаться в плане. Делать это нужно один раз в полугодие (п. 19 приложения № 17 к Методическим рекомендациям).

Шаг 7. Поставьте забронированных сотрудников на специальный воинский учет (п. 14 Методических рекомендаций).

Все особенности спецучета нужно будет уточнить в военкомате.

Важно: если отсрочка будет аннулирована, о ее причине и дате требуется сообщить в военкомат, где состоит на учете сотрудник, в течение 5 дней с момента аннулирования. При этом удостоверение об отсрочке нужно погасить и сдать в военкомат, где его уничтожат.

Доверьте МКПЦН-Консультант ведение служебного делопроизводства в области воинского учета. Мы предоставляем профессиональное сопровождение при согласовании с военным комиссариатом приказа об организации воинского учета, назначении ответственного лица, плана работы по воинскому учету, а также при проведении ежегодных проверок с военкоматами.

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