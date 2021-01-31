Использование облачных кассовых сервисов для расчетов в интернет- магазинах (на сайтах)

В условиях всеобщих эпидемиологических ограничений, карантина и других мер в ответ на пандемию COVID-19 потребители стали чаще пользоваться услугами интернет-магазинов и совершать онлайн-покупки. Это привело к резкому росту продаж потребителям (B2C) и увеличению объема электронной коммерции между предприятиями (B2B). Увеличение объемов потребительских продаж особенно заметно в сегментах продаж медицинских товаров, товаров для дома, предметов первой необходимости и продуктов питания.

Как быть бизнесу в столь жестких конкурентных условиях? Владельцы интернет-магазинов находятся в ситуации, когда необходимо выдержать паритет между удовлетворенностью запросов клиентов и требованиями закона к организации такой интернет торговли.

Нужны кардинальные решения, дающие конкурентные преимущества!

Давайте порассуждаем, что важно клиенту пожелавшему воспользоваться сайтом для осуществления покупок.

Подробные качественные текстовые описания; Качественная навигация и сегрегация по разделам, подразделам и присвоение им атрибутов различных фильтров, то есть потребитель должен легко их находить по брендам, типам продукта, ценовому диапазону и т.п.; Высокое качество фото (крайне значимый фактор, так как возможности тактильного контакта с товаром нет и основным каналом восприятия для e-commerce становится визуальный); Адаптивность, а также мобильные приложения. Количество покупок через мобильные устройства только растет, поэтому можно рассматривать мобильную адаптивность как фактор, который перспективно более важен, нежели удобство работы с персональным компьютером; Отслеживание заказов. Современный потребитель хочет контролировать процесс, и даже если не управлять им, то хотя бы знать, что происходит с товаром; Широкие возможности оплаты. Разные люди предпочитают различные способы онлайн-оплаты товара, кто-то использует PayPal, кто-то применяет исключительно банковские карты, а кому-то удобно использовать сервисы типа «Яндекс.Денег» и AliPay. Чем больше сервисов, тем меньше клиентов уйдет из-за отсутствия субъективно удобного платежа. Возможность доставки товара курьером, а лучше еще с возможностью примерки.

Допустим с техническими вопросами наполнения сайта контентом мы разобрались, этих затрат не избежать и сэкономив, можно не получить ожидаемого эффекта.

Чтобы на фоне конкурентов иметь возможность предложить товар или услугу по меньшей цене, что будет значительным аргументом в глазах клиентов в вашу пользу, нужно снизить издержки. И тут надо думать!

Законодатель не разделяет обычную и интернет-торговлю. Правила игры для всех одни и те же. Правда, есть термин «дистанционная торговля». Никаких привилегий это не дает, есть только небольшие различия в способах оплаты и выдачи чека. Одно неоспоримо — применять онлайн-кассу обязаны все интернет-магазины, вне зависимости от организационно-правовой формы и режима налогообложения. Об этом прямо говорит Федеральный закон № 54-ФЗ.

Принцип работы онлайн-касс

Главная особенность онлайн-касс состоит в том, что она может не просто формировать и печатать бумажные чеки, но и создавать электронные фискальные документы. При этом данные о каждой совершенной кассиром операции сохраняются в специальном фискальном накопителе, а также передаются в налоговый орган через оператора фискальных данных.

Покупатель при этом должен получить на руки бумажный чек, а при желании — его электронную копию на свой электронный адрес или мобильное устройство. Фактически, ни покупатель в момент расчета, ни кассир разницы в использовании обычной или онлайн-кассы особо не замечают, так как все процессы происходят очень быстро и они полностью автоматизированы.

Как происходит выдача чеков в интернет-магазинах?

Если покупатель платит картой на сайте и не взаимодействует с продавцом напрямую, закон позволяет ограничиться электронным чеком. Он должен быть отправлен на номер телефона или email клиента не позднее 5 минут с момента получения денег. Но это — только в случае онлайн-расчетов.

Если человек рассчитывается в пункте выдачи, оффлайн-магазине, или через курьера, продавец обязан выдать «живой» бумажный чек. Это прописано в статье 1.2 п. 5 Федерального закона № 54.

Чек не выдается, если интернет-магазин не берет деньги от покупателей самостоятельно, а делают это через платежного агента. В роли такового может выступать сторонняя курьерская служба (за исключением собственной службы доставки), «Почта России» и так далее. В этом случае деньги принимает платежный агент — он и обязан выдать покупателю кассовый чек.

Как сэкономить на расходах по внедрению онлайн касс и не нарушить закон?

Облачные кассовые сервисы как конкурентное преимущество!

Торговая точка, курьеры и оплата на сайте — Вам не нужно несколько касс, воспользуйтесь облачной кассой и удобными приложениями конкретно под направление Вашего бизнеса. Использование кассового сервиса «МОБИКА» позволит использовать контрольно-кассовую технику в соответствии Федеральному закону 54, и самое главное сэкономит массу средств, а значит предоставит конкурентные преимущества.

Вам не придется покупать контрольно-кассовую технику и тратить деньги на ее обслуживание, все эти операции сервис берет на себя. Вы получаете готовое решение, которое можно использовать сразу.

По факту вы будете использовать полноценную онлайн-кассу, но в удаленном режиме. Также вы получите физический адрес, где установлена контрольно-кассовая техника и всю информацию об онлайн-кассе. Заметьте, вам не придется осуществлять замену фискального накопителя — сервис обеспечивает решение этого момента самостоятельно. Остается лишь использовать все возможности ККТ при помощи программного обеспечения.

Для удобства клиентов необходима доставка, но для собственников интернет-магазинов это может «стать в копеечку». Есть выход! У курьеров на гаджетах устанавливается специальное программное обеспечение, которое предоставляет доступ к контрольно-кассовой технике в удаленном режиме. Дополнительно можно докупить мобильный чековый принтер. Он необходим для того, чтобы выдавать печатные формы чековой документации. Однако их стоимость намного ниже, чем цена полноценной контрольно-кассовой техники.

Также программное обеспечение настраивается персонально под каждого сотрудника. Для этого специалист сервиса указывает в программе все необходимые данные. Они используются в формировании реквизитов на чеке. В частности, вносится информация о конкретном месторасположении курьера в момент выдачи чековой документации.

Программное обеспечение сервиса «МОБИКА» позволяет применять программы лояльности, вносить неограниченное количество правок в заказы покупателей. Его интерфейс предельно прост, а потому у сотрудников не возникнет проблем с переходом на использование облачных касс.

Как это работает

Продавец — сотрудник, при передаче товара/услуги клиенту, в момент получения денежных средств, должен выдать чек. Требование 54-ФЗ;

Информация о заказе, через кассовый сервис МОБИКА, отправляется по сети «Интернет» на облачную ККТ Облако −1 Ф, где происходит формирование чека;

После регистрации чека кассой, фискальные данные поступают в ОФД — ФНС;

Одновременно информация о чеке поступает обратно на мобильное устройство сотрудника . Продавец демонстрирует QR-код на экране своего мобильного устройства, либо, по просьбе клиента, отправляет чек на электронную почту/смс. С помощью мобильного принтера предоставляет распечатанный чек;

. Продавец демонстрирует QR-код на экране своего мобильного устройства, либо, по просьбе клиента, отправляет чек на электронную почту/смс. С помощью мобильного принтера предоставляет распечатанный чек; ККТ применена на месте и в момент расчетов, что соответствует 54-ФЗ.

Неоспоримые выгоды для бизнеса

Переход к онлайн-кассам гарантирует полное следование ФЗ-54. Облачные кассы — это те же ККТ, только в удобном онлайн-формате. Достаточно иметь единственный зарегистрированный аппарат, к которому подключаются смартфоны сотрудников. Все предельно просто и, в то же время, законно и эффективно.

Значительная экономия финансов и времени. Теперь не нужно выделять из своего бюджета дополнительные средства на техническое обслуживание каждой единицы ККТ, а чеки в налоговую службу направляются автоматически в электронном виде. Автоматизация контроля за персоналом. Руководитель организации может отслеживать работу своих сотрудников прямо из офиса. Облегчение работы сотрудников. Онлайн-кассы предельно просты в использовании, их применение в работе повышает качество обслуживания клиента за счет увеличения скорости этого процесса.