Штрафы и ККТ: распространенные нарушения предпринимателей

На прошлой неделе ФНС рассказала, что к третьему этапу кассовой реформы не подготовились около 80 000 предпринимателей. Это примерно 20% от числа тех, кому с 1 июля 2019 года предстоит работать по новым правилам.

Основные покупатели касс в этом году, владельцы малого и микробизнеса: автосервисы, шиномонтажи, небольшие таксопарки, сервисные компании и тд.

С кассами не торопятся предприниматели, не желающие менять бизнес-процессы в кампаниях. Если говорить простым языком, это бизнесмены и предпринимателями у которых учет не был автоматизирован, а велся в тетрадке или “на коленке”. Некоторые тянули до последнего, надеясь на поправки, принятие которых коснулись в основном предпринимателей, работающих без сотрудников. Теперь кассы все-таки придется поставить, поскольку за неиспользование либо ненадлежащее использование бизнес ожидают штрафы.

Самые распространенные ситуации, когда предпринимателям грозят штрафы, это:

неприменение ККТ;

нарушения в работе с кассой.

Распространенные штрафы для ИП и организаций

Ситуация 1. Неприменение ККТ.

Наказание:

для ИП от 25 до 50% суммы расчета, но не менее 10 000 руб.;

для организаций от 75 до 100% от суммы расчета, но не менее 30 000 руб

Основание: ч.2 ст. 14.5 КоАП РФ.

Ситуация 2. Неприменение ККТ (повторное) при условии, что общая сумма расчетов без использование ККТ составила более 1 млн. руб.

Наказание:

для ИП приостановление бизнеса на срок до 90 дней;

для организации приостановление бизнеса на срок до 90 дней или дисквалификация директора сроком от 1 до 2 лет.

Основание: ч.3 ст.14.5 КоАП РФ.

Ситуация 3. Использование ККТ с нарушениями.

Наказание:

для ИП предупреждение или штраф от 1500 до 3000 руб.;

для организации предупреждение или штраф от 5000 до 10000 руб.

Основание: ч.4 ст.14.5 КоАП РФ.

Ситуация 4. Непредоставление электронного чека по запросу.

Наказание:

для ИП предупреждение или штраф 2000 руб.;

для организации предупреждение или штраф 10000 руб..

Основание: ч.6 ст.14.5 КоАП РФ.

Как чаще всего находят нарушения?

Самая распространенная практика - контрольная закупка. Обычно при такой закупке покупают какую-то мелочь или заказывают самую недорогую услугу. Даже если вопрос цены составлял 50-100 руб., штраф, как и писали выше, для ИП составит 10 000 руб. (это если говорить о неприменении ККТ).

Иногда поводом для проверки может стать жалоба покупателя. К примеру на то, что ему не предоставили по запросу электронный чек.

Ну и не стоит забывать, что инспекторы тоже люди, которые покупают продукты и товары, вызывают такси, заказывают пиццу или суши на дом и тп. Если при расчете обнаружится нарушение, велика вероятность, что дело закончится штрафом.

Что делать?

Купите кассу. Ее стоимость сопоставима с размерами штрафов. Если вы попадетесь, придется штраф заплатить и все же поставить кассу.

Изучите предложения на рынке. В зависимости от вида и типа деятельности, есть возможности сэкономить на расходах.