Алгоритм проверки контрагента для бухгалтера: что проверять и как принимать решения

Проверка контрагентов для главбуха обычно начинается с похожей ситуации: менеджер приносит договор и просит срочно оплатить аванс, мол, сделка супер выгодная, поставщик надежный, все уже согласовано с шефом. И даже если по регламенту компании проверка контрагента — задача нескольких специалистов, на практике именно бухгалтеру чаще всего приходится собирать и анализировать документы для проверки контрагента, чтобы принять решение об оплате. Потому что, если позже выяснится, что контрагент оказался проблемным, именно к бухгалтерии будут вопросы от руководства, банка и налоговой.
Чтобы каждое «срочно оплатить» не превращалось в хаотичный поиск информации, можно использовать специально разработанный чек-лист проверки контрагента для бухгалтера. В этой статье разберем, как организовать проверку контрагентов для главбуха, какие сведения необходимо изучить до заключения договора и перед оплатой, где искать данные о контрагенте, а также как принимать решения в случае обнаружения разных факторов риска.
1. Какие именно сведения о контрагенте должен проверить бухгалтер
В самом начале кажется, что проверка контрагентов для главбуха — это либо сверка реквизитов в договоре, либо сбор максимум информации из всех доступных реестров. На практике задача бухгалтера — убедиться, что сделка не создает очевидных налоговых, финансовых и расчетных рисков. Поэтому важен не объем найденных данных, а понимание, какие сведения о контрагенте действительно влияют на безопасность сделки.
Разберем, что именно должен проверить главбух:
1. Регистрационный статус и реквизиты
Первое, с чего начинается проверка контрагента бухгалтером, — подтверждение того, что организация существует и вправе вести деятельность.
Проверьте:
зарегистрирована ли организация или ИП;
статус — действующая, в процессе ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ;
совпадают ли ИНН, ОГРН, КПП и другие реквизиты с теми, что предоставил контрагент;
соответствует ли юридический адрес сведениям государственных реестров;
нет ли пометки о массовом адресе (в совокупности со свежей датой регистрации, нулевым балансом и массовым директором может привлечь внимание налоговой; банки тоже обращают внимание на такие адреса при оценке операций в рамках 115-ФЗ);
нет ли записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Где смотреть:
Также сверьте банковские реквизиты в счете с ранее согласованными документами, потому что иногда мошенники после подписания договора направляют счета на оплату с подменными реквизитами.
2. Руководитель и полномочия подписанта
Убедитесь, что договор подписывает лицо, у которого есть соответствующие полномочия, иначе сделка может быть оспорена в суде или может привлечь внимание налоговых органов.
Проверьте:
кто является действующим руководителем;
не менялся ли директор незадолго до сделки;
не включен ли руководитель в реестр дисквалифицированных лиц (риск внимания со стороны ФНС — вдруг вы получили необоснованную налоговую выгоду);
не относится ли руководитель к категории «массовый директор» (если человек числится директором сразу в нескольких организациях, ФНС может посчитать это признаком номинальности);
если договор подписывается по доверенности — соответствует ли доверенность объему совершаемой сделки.
Если в компании есть юрист, проверку полномочий обычно проводит он. Но если регламента проверки контрагентов нет и все поручено бухгалтеру, то лучше не игнорировать проверку подписанта.
Где смотреть:
полномочия — в локальных актах контрагента.
3. Реальность деятельности компании
Следующий вопрос в рамках проверки контрагента бухгалтером: сможет ли контрагент исполнить договор. Особенно это важно при крупных закупках, строительных работах, оказании специализированных услуг или длительном сотрудничестве.
Стоит оценить:
соответствует ли деятельность компании предмету договора (в реестрах фиксируется через коды ОКВЭД — сверьте их с тем, чем контрагент занимается по вашей сделке, несоответствие ОКВЭД реальной деятельности может стать одним из факторов, на которые обратят внимание при оценке экономической обоснованности расходов (п. 1 ст. 252 НК РФ), поэтому запросите у контрагента пояснения, возможно, будут субподрядчики).
имеются ли необходимые лицензии, если деятельность подлежит обязательному лицензированию;
есть ли специалисты с профильной квалификацией, оборудование, склады или производственные помещения;
использует ли компания собственные ресурсы либо полностью передает исполнение подрядчикам;
есть ли опыт выполнения аналогичных работ.
Разумеется, бухгалтер не обязан лично проверять наличие техники или производственных помещений. Но если сумма сделки значительна, запросите подтверждающие документы либо подключите к проверке юриста и курирующего сделку сотрудника.
Где смотреть:
реестры профильных ведомств (Росздравнадзор, Рособрнадзор и пр.)
4. Финансовое состояние
Даже благонадежные контрагенты с солидной историей иногда испытывают серьезные финансовые трудности, которые могут негативно сказаться на сделке. Поэтому важно проанализировать финансовое состояние партнера.
Порядок проверки контрагентов также включает изучение:
динамики выручки за последние 2–3 года;
стоимость активов;
прибыль или убытки за последние 2–3 года;
наличие признаков снижения деятельности;
налоговую задолженность;
своевременность публикации бухгалтерской отчетности.
Признаки риска:
отсутствие опубликованной отчетности;
убытки 2–3 года подряд;
резкое падение выручки;
существенная налоговая задолженность;
высокая долговая нагрузка по сравнению с собственным капиталом;
отрицательная стоимость чистых активов;
низкая ликвидность (оборотные активы меньше краткосрочных обязательств);
Важно! Любой показатель нужно оценивать в совокупности с другими признаками. Например, убыток сам по себе далеко не всегда означает ненадежность поставщика. Причиной могут быть инвестиции, расширение бизнеса, сезонность или изменение рыночной ситуации.
Где смотреть:
ГИР БО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности) на сайте ФНС.
5. Суды, долги и признаки финансовых проблем
Собирая досье контрагента, желательно оценить и юридические риски, даже если вы бухгалтер, а не юрист, но всю проверку контрагента поручили вам.
Изучите:
судебные дела (насколько часто организация участвует в судебных процессах в качестве ответчика, связаны ли споры с неисполнением договоров, имеются ли крупные взыскания);
исполнительные производства (значительные задолженности могут говорить о финансовых проблемах или безответственном отношении к платежным обязательствам);
сообщения о банкротстве;
сведения о намерении кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
При анализе судебной истории важно смотреть не только на количество процессов, но и на их содержание, а также контекст рынка. Для некоторых отраслей регулярные судебные споры — обычная хозяйственная практика. Совсем другая ситуация, если компания систематически проигрывает дела, связанные с неисполнением договоров или взысканием задолженности.
Проверка банкротства нужна в том числе и для избежания проблем с ФНС. Налоговые органы при проверках смотрят, проявил ли налогоплательщик должную осмотрительность при выборе контрагента. Если вы заключили договор с контрагентом, который к этому моменту уже находился в процедуре банкротства, а позже у вас возникли споры (например, по расходам или вычетам НДС), ФНС может поставить под сомнение реальность сделки и обоснованность расходов. Вам придется доказывать, что на момент заключения договора вы не могли знать о банкротстве контрагента.
Где посмотреть:
Банк данных ФССП,
Таким образом, основные сведения о контрагенте находятся в разных государственных реестрах — приходится переходить с одного сайта на другой в поисках данных об одном и том же контрагенте. Но можно упростить и ускорить проверку контрагента для бухгалтера с помощью сервисов автоматизированной проверки, где данные из реестров собираются в одну карточку компании. Например, в сервисе МОБИЗ можно проверить контрагента бесплатно всего за пару минут. Для этого достаточно ввести ИНН организации — сервис выдаст информацию из основных государственных реестров.
ВАЖНО! Нужно сохранить результаты проверки в досье контрагента: скриншоты из реестров или отчеты из сервисов автоматической проверки, переписку по уточняющим вопросам, документы по сделке, принятое решение, копии приказов и гарантийных писем, служебную записку и протокол внутреннего согласования.
Не хотите проверять каждый реестр вручную?
В МОБИЗ достаточно ввести ИНН контрагента, чтобы собрать основные сведения о компании в одном месте: регистрационные данные, исполнительные производства, банкротство и другие факторы риска.
Так бухгалтеру проще провести первичную проверку и сохранить результаты для досье контрагента.
2. Какие документы для проверки запросить у контрагента
Однако не все сведения, которые нужны для принятия решения о благонадежности партнера по сделке, можно найти в реестрах. Часть из них находится у контрагента. При этом не существует универсального перечня документов для проверки контрагента, который можно было бы запрашивать у подрядчика. Список зависит от суммы контракта, характера работ и уровня риска. Для большинства договоров можно использовать такие варианты комплектов документов:
Для базового комплекта запросите:
карточку предприятия с актуальными реквизитами;
устав (или необходимые разделы устава);
решение либо протокол о назначении руководителя;
доверенность, если договор подписывает представитель;
коммерческое предложение или спецификацию.
Для лицензируемой деятельности:
лицензию либо выписку из соответствующего реестра;
сведения о сроке действия лицензии;
информацию о видах деятельности, на которые распространяется разрешение.
Для крупных или рискованных сделок дополнительно:
сведения о сотрудниках, которые будут реализовывать проект (численность, документы о квалификации, допуски на работу);
документы, подтверждающие наличие производственных ресурсов (оборудование, транспорт, площади, логистика и пр.);
сведения о привлеченных субподрядчиках;
информацию о выполненных аналогичных проектах и рекомендации заказчиков.
Конечно, далеко не каждый подрядчик согласится предоставить все эти документы для проверки контрагента. Но степень открытости и желания идти в диалог уже о многом скажет.
3. Как часто проверять контрагентов
Одна из самых распространенных ошибок — разовая проверка нового контрагента только перед подписанием первого договора. На практике риски могут появиться на разных этапах сотрудничества и даже у давнего контрагента с солидной историей могут появиться проблемы, которые скажутся на всех партнерах. Компания может сменить директора, начать процедуру ликвидации, попасть в судебные споры или столкнуться с финансовыми трудностями и банкротством.
Поэтому проверка контрагентов бухгалтерией должна быть не разовой, а регулярной. Повторные проверки целесообразно проводить в зависимости от этапа сотрудничества с контрагентом:
Этап сотрудничества
Зачем проверять
Что проверить в первую очередь
Перед заключением нового договора
Убедиться, что контрагент подходит для сотрудничества, нет критических рисков
Статус в ЕГРЮЛ, полномочия подписанта, основные риски (массовый адрес, дисквалифицированный директор)
Перед перечислением крупного аванса
Минимизировать риск потери денег: проверить, не появились ли новые угрозы после начала сотрудничества
Изменения в ЕГРЮЛ, признаки банкротства, исполнительные производства, актуальность банковских реквизитов
Перед крупной оплатой по действующему договору
Оценить, не ухудшилось ли положение контрагента за время сотрудничества
Судебные дела, бухгалтерская отчетность, долговая нагрузка, действительность лицензий
Во время длительного сотрудничества
Своевременно замечать изменения, которые повышают риски
Смена директора, адреса, реквизитов, новые судебные споры, сообщения о банкротстве, смена учредителей
Если в компании нет утвержденного чек-листа проверки контрагента для бухгалтера, стоит самостоятельно предложить руководителю закрепить такие контрольные точки внутренним регламентом. Это не только упорядочит работу, но и поможет распределить ответственность между участниками процесса. При длительном сотрудничестве удобно подключить мониторинг контрагента в сервисах автоматической проверки, чтобы оперативно получать информацию об изменениях в юридическом и финансовом статусе подрядчика.
Проверили контрагента один раз — риски на этом не заканчиваются
У компании может смениться директор, появиться исполнительное производство, судебный спор или признаки банкротства уже после заключения договора.
Чтобы не перепроверять контрагентов вручную перед каждой оплатой, их можно поставить на мониторинг в МОБИЗ и отслеживать важные изменения.
4. Как принимать решение по итогам проверки контрагента
Частая ошибка аналитики: поспешные выводы на основе 1-2 признаков риска. Например, обнаружили массовый адрес и одно исполнительное производство — «работать нельзя». Однако проверка контрагентов для главбуха должна заканчиваться не перечнем найденных фактов, а оценкой общего уровня риска. Для этого можно использовать три зоны риска:
Зеленая зона
Когда существенных рисков не выявлено, например:
сведения во всех реестрах совпадают (ЕГРЮЛ, «Прозрачный бизнес», ГИР БО) — нет расхождений между ИНН/адресом/директором в разных источниках;
руководитель подтвержден — есть в ЕГРЮЛ и при этом отсутствует в реестре дисквалифицированных лиц, также нет признаков «массового директора»;
адрес достоверен — не массовый, при необходимости фактическое местонахождение подтверждается договором аренды, фото офиса и пр.;
финансовое состояние выглядит устойчивым — положительная динамика выручки и нет убытков 2–3 года подряд, умеренная долговая нагрузка;
судебная нагрузка соответствует масштабу бизнеса — для небольшой компании нормально иметь 1–2 мелких спора;
подрядчик по запросу предоставляет дополнительные документы.
В этом случае достаточно сохранить результаты проверки с датами (скриншоты из реестров, выписки, переписку) и перейти к сделке.
Желтая зона
Когда обнаружены отдельные факторы риска, например:
недавно сменился директор (например, за 1–3 месяца до сделки) — нужно в локальных документах проверить полномочия и основание назначения;
недавний срок регистрации (компания создана менее 6 месяцев назад) — для крупной сделки желательно запросить дополнительные гарантии;
несколько судебных споров (3–5 дел за год) — важно смотреть характер исков и насколько они типичны для этой сферы, взыскание задолженности или неисполнение обязательств повышают риски;
исполнительные производства на небольшие суммы относительно масштаба бизнеса — часто это штрафы/пени, но факт нужно зафиксировать;
наблюдается снижение прибыли за последние 2 года (падение выручки на 20–30% и более) — запросить пояснения о причинах и планах стабилизации.
По отдельности такие обстоятельства далеко не всегда означают недобросовестность. Задача бухгалтера — не блокировать сделку, а собрать дополнительные сведения и предусмотреть защитные условия договора, например:
запросить пояснения по выявленным рискам и документы, подтверждающие наличие профильного персонала, мощностей, акты по прошлым проектам и пр.;
уменьшить размер аванса в договоре;
предусмотреть банковскую гарантию или поручительство;
разбить оплату на этапы с привязкой к актам выполненных работ;
включить дополнительные документы в состав закрывающих, например, фотоотчеты, журналы работ.
Именно через аналитический подход, а не просто сбор данных, проявляется должная осмотрительность при выборе контрагента.
Красная зона
Наиболее опасная ситуация, когда в документах для проверки контрагента сразу выявляется несколько серьезных факторов риска, например:
сведения в реестрах и в документах контрагента не совпадают;
статус «в процессе ликвидации» или запись о предстоящем исключении;
не подтверждены полномочия руководителя (нет приказа/доверенности, лицо не числится в ЕГРЮЛ) — подписанная им сделка может быть оспорена;
имеются признаки фиктивности (офис не существует, контакты не отвечают, шаблонный договор без деталей и пр.);
подрядчик не может объяснить, каким образом исполнит договор;
обнаруживается совокупность признаков фирмы-однодневки (свежий ИНН + массовый адрес + массовый директор + нулевая отчетность при крупных оборотах) — ФНС может оценить это как признак получения необоснованной налоговой выгоды с вашей стороны.
контрагент отказывается предоставлять документы, которые бы объяснили факторы риска.
В таких случаях бухгалтеру желательно подготовить служебную записку руководителю с описанием выявленных рисков и приложением скриншотов, выписок, переписки с контрагентом. Также можно предложить изменить условия, например, только постоплата при наличии банковской гарантии и поэтапной приемке работ.
5. Пример: как провести контрагента от заявки до оплаты
Рассмотрим ситуацию закупки оборудования. Менеджер предлагает нового поставщика, аванс по договору 3,2 млн рублей — 30% от 10,7 млн. Поставка в течение 60 календарных дней. В заявке менеджер пишет, что у нового контрагента цена на 12% ниже среднерыночной, подходящие сроки и опыт.
Как главбуху проверить контрагента?
Нужно начать с проверки реквизитов. По данным выписки из ЕГРЮЛ компания зарегистрирована в 2020 году, основной ОКВЭД — 46.61 «Торговля оптовая машинами и оборудованием». Статус — действующий, недостоверных сведений в реестре нет. Пока все выглядит хорошо.
Однако обнаруживаются два тревожных обстоятельства: директор сменился два месяца назад и имеются три исполнительных производства на общую сумму 987 000 рублей (два — по взысканию задолженности за поставку товаров, одно — по административному штрафу).
Бухгалтеру нужно зафиксировать это в служебной записке и приложить скриншоты из сервисов, где проверялись данные. Если есть юрист, то передать ему для прояснения факторов риска. Если вся проверка контрагента отдана в бухгалтерию, то самостоятельно проверить полномочия нового руководителя и исполнительные производства. Для этого нужно запросить у подрядчика копию приказа о назначении директора и устав, сверить подпись с образцом в карточке подписей.
Выяснили, что назначение директора законно. По исполнительным производствам подрядчик поясняет, что они связаны с просрочкой расчетов по двум договорам поставки: по одному задолженность погашена на 70%, по второму — на 45%. Контрагент даже готов предоставить график погашения остатка долга, а также документы по исполнению аналогичных проектов: три договора на поставку оборудования на суммы от 6,1 до 14,3 млн руб., акты приемки, товарные накладные и рекомендательные письма.
Бухгалтеру нужно зафиксировать в отчете или пояснительной записке, какие факторы риска он выявил и как их прояснил. Дополнительно можно предложить варианты снижения рисков в данной сделке, например:
уменьшить размер аванса с 30% до 20%;
разделить поставку на два этапа: первая партия — 40% объема, вторая — 60%;
предусмотреть оплату после приемки каждой партии (по факту подписания ТОРГ‑12 и акта входного контроля);
включить в договор условие о банковской гарантии на сумму аванса;
поставить подрядчика на автоматический мониторинг контрагента (например, в сервисе МОБИЗ) для своевременного отслеживания новых судов, исполнительных производств, изменений в ЕГРЮЛ, сообщений о банкротстве и пр.
Что проверять перед оплатой контрагенту второй партии? Желательно провести повторную экспресс‑проверку, чтобы убедиться:
статус компании по‑прежнему «действующая»,
нет новых крупных судов и исполнительных производств,
нет сообщений о предстоящем банкротстве.
Такой подход позволяет не только снизить коммерческие риски, но и подтвердить, что компания действительно проявила должную осмотрительность при выборе контрагента — и в случае необходимости сможет продемонстрировать это ФНС.
6. Краткий алгоритм проверки контрагента для главбуха
Если подытожить все упомянутое выше, то получится следующий порядок действий, который вы можете оформить в виде чек-листа проверки контрагента для бухгалтера:
Шаг 1. Проведите проверку регистрационных сведений контрагента в реестрах.
Шаг 2. Сверьте полученные данные из реестров с теми, что предоставил контрагент.
Шаг 3. Оцените финансовое состояние и способность исполнить обязательства по договору.
Шаг 4. При необходимости запросите дополнительные локальные документы подрядчика и пояснения, если обнаружили факторы риска.
Шаг 5. Зафиксируйте выявленные риски.
Шаг 6. При необходимости и по возможности согласуйте сделку с юристом и руководителем.
Шаг 7. Сохраните все материалы проверки с датами и ответами подрядчика — это критически важно для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента.
Шаг 8. Во время длительного сотрудничества проводите повторные проверки перед новыми сделками и подписанием допсоглашений.
О том, как сформировать регламент проверки контрагента и какие документы понадобятся в досье контрагента, можно узнать из статьи Проверка контрагентов для главбуха: регламент, досье контрагента и чек-лист перед оплатой
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