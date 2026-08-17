Алгоритм проверки контрагента для бухгалтера: что проверять и как принимать решения

Чтобы каждое «срочно оплатить» не превращалось в хаотичный поиск информации, можно использовать специально разработанный чек-лист проверки контрагента для бухгалтера. В этой статье разберем, как организовать проверку контрагентов для главбуха, какие сведения необходимо изучить до заключения договора и перед оплатой, где искать данные о контрагенте, а также как принимать решения в случае обнаружения разных факторов риска.

Проверка контрагентов для главбуха обычно начинается с похожей ситуации: менеджер приносит договор и просит срочно оплатить аванс, мол, сделка супер выгодная, поставщик надежный, все уже согласовано с шефом. И даже если по регламенту компании проверка контрагента — задача нескольких специалистов, на практике именно бухгалтеру чаще всего приходится собирать и анализировать документы для проверки контрагента, чтобы принять решение об оплате. Потому что, если позже выяснится, что контрагент оказался проблемным, именно к бухгалтерии будут вопросы от руководства, банка и налоговой.

1. Какие именно сведения о контрагенте должен проверить бухгалтер

В самом начале кажется, что проверка контрагентов для главбуха — это либо сверка реквизитов в договоре, либо сбор максимум информации из всех доступных реестров. На практике задача бухгалтера — убедиться, что сделка не создает очевидных налоговых, финансовых и расчетных рисков. Поэтому важен не объем найденных данных, а понимание, какие сведения о контрагенте действительно влияют на безопасность сделки. Разберем, что именно должен проверить главбух:

1. Регистрационный статус и реквизиты

Первое, с чего начинается проверка контрагента бухгалтером, — подтверждение того, что организация существует и вправе вести деятельность. Проверьте: зарегистрирована ли организация или ИП;

статус — действующая, в процессе ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ;

совпадают ли ИНН, ОГРН, КПП и другие реквизиты с теми, что предоставил контрагент;

соответствует ли юридический адрес сведениям государственных реестров;

нет ли пометки о массовом адресе (в совокупности со свежей датой регистрации, нулевым балансом и массовым директором может привлечь внимание налоговой; банки тоже обращают внимание на такие адреса при оценке операций в рамках 115-ФЗ);

нет ли записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Где смотреть: «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»,

«Прозрачный бизнес» ФНС. Также сверьте банковские реквизиты в счете с ранее согласованными документами, потому что иногда мошенники после подписания договора направляют счета на оплату с подменными реквизитами.

2. Руководитель и полномочия подписанта

Убедитесь, что договор подписывает лицо, у которого есть соответствующие полномочия, иначе сделка может быть оспорена в суде или может привлечь внимание налоговых органов. Проверьте: кто является действующим руководителем;

не менялся ли директор незадолго до сделки;

не включен ли руководитель в реестр дисквалифицированных лиц (риск внимания со стороны ФНС — вдруг вы получили необоснованную налоговую выгоду);

не относится ли руководитель к категории «массовый директор» (если человек числится директором сразу в нескольких организациях, ФНС может посчитать это признаком номинальности);

если договор подписывается по доверенности — соответствует ли доверенность объему совершаемой сделки. Если в компании есть юрист, проверку полномочий обычно проводит он. Но если регламента проверки контрагентов нет и все поручено бухгалтеру, то лучше не игнорировать проверку подписанта. Где смотреть: «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» «Реестр дисквалифицированных лиц»,

полномочия — в локальных актах контрагента.

3. Реальность деятельности компании

Следующий вопрос в рамках проверки контрагента бухгалтером: сможет ли контрагент исполнить договор. Особенно это важно при крупных закупках, строительных работах, оказании специализированных услуг или длительном сотрудничестве. Стоит оценить: соответствует ли деятельность компании предмету договора (в реестрах фиксируется через коды ОКВЭД — сверьте их с тем, чем контрагент занимается по вашей сделке, несоответствие ОКВЭД реальной деятельности может стать одним из факторов, на которые обратят внимание при оценке экономической обоснованности расходов (п. 1 ст. 252 НК РФ), поэтому запросите у контрагента пояснения, возможно, будут субподрядчики).

имеются ли необходимые лицензии, если деятельность подлежит обязательному лицензированию;

есть ли специалисты с профильной квалификацией, оборудование, склады или производственные помещения;

использует ли компания собственные ресурсы либо полностью передает исполнение подрядчикам;

есть ли опыт выполнения аналогичных работ. Разумеется, бухгалтер не обязан лично проверять наличие техники или производственных помещений. Но если сумма сделки значительна, запросите подтверждающие документы либо подключите к проверке юриста и курирующего сделку сотрудника. Где смотреть: «Прозрачный бизнес»,

реестры профильных ведомств (Росздравнадзор, Рособрнадзор и пр.)

4. Финансовое состояние

Даже благонадежные контрагенты с солидной историей иногда испытывают серьезные финансовые трудности, которые могут негативно сказаться на сделке. Поэтому важно проанализировать финансовое состояние партнера. Порядок проверки контрагентов также включает изучение: динамики выручки за последние 2–3 года;

стоимость активов;

прибыль или убытки за последние 2–3 года;

наличие признаков снижения деятельности;

налоговую задолженность;

своевременность публикации бухгалтерской отчетности. Признаки риска: отсутствие опубликованной отчетности;

убытки 2–3 года подряд;

резкое падение выручки;

существенная налоговая задолженность;

высокая долговая нагрузка по сравнению с собственным капиталом;

отрицательная стоимость чистых активов;

низкая ликвидность (оборотные активы меньше краткосрочных обязательств); Важно! Любой показатель нужно оценивать в совокупности с другими признаками. Например, убыток сам по себе далеко не всегда означает ненадежность поставщика. Причиной могут быть инвестиции, расширение бизнеса, сезонность или изменение рыночной ситуации. Где смотреть: ГИР БО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности) на сайте ФНС.

5. Суды, долги и признаки финансовых проблем